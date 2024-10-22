Как скачать и запустить Deadlock Collapse?

На данной странице размещена инструкция по запуску софта Collapse для Deadlock.
Руководство к софту Collapse
Детальная инструкция по загрузке, активации, запуску и использованию Collapse:
- После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу.
- Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
- Скачайте лоадер чита по этой ссылке.
- Откройте лоадер чита от имени администратора и активируйте свой ключ.
- Появится текст "Loading, please wait...", ожидайте окончания загрузки.
- После окончания загрузки появится зелёная надпись "Now Start The Game!" и окно лоадера закроется.
- Запускайте игру. Меню чита откроется автоматически.
- Collapse для Deadlock успешно запущен.
Далее меню читы открывается/закрывается клавишей Insert (Ins).
Видео с демонстрацией запуска и геймплея.
Возможные проблемы и способы их решения.
Известные возможные трудности и методы их исправления:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.
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