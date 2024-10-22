Как скачать и запустить Deadlock Collapse?

Deadlock

На данной странице размещена инструкция по запуску софта Collapse для Deadlock.

Руководство к софту Collapse

Детальная инструкция по загрузке, активации, запуску и использованию Collapse:

  1. После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу.
  2. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
    1. Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    2. Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    3. Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
  3. Скачайте лоадер чита по этой ссылке.
  4. Откройте лоадер чита от имени администратора и активируйте свой ключ.
  5. Появится текст "Loading, please wait...", ожидайте окончания загрузки.
  6. После окончания загрузки появится зелёная надпись "Now Start The Game!" и окно лоадера закроется.
  7. Запускайте игру. Меню чита откроется автоматически.
  8. Collapse для Deadlock успешно запущен.

Далее меню читы открывается/закрывается клавишей Insert (Ins).

Видео с демонстрацией запуска и геймплея.

Возможные проблемы и способы их решения.

Известные возможные трудности и методы их исправления:

  • Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
  • Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
  • Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
  • Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
  • Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.
  • Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
    1. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
    2. В открывшемся окне отключите все параметры.
  • Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.

Если у вас возникнут какие-либо трудности или вопросы, свяжитесь с нашей поддержкой В Нашей Группе Вконтакте
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