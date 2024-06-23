Чит Collapse для Deadlock (Дедлок Коллапс)

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Информация о чите

Мы продолжаем расширять наш ассортимент приватных читов для новой игры от Valve, поэтому сегодня мы будем рады представить вам очередную новинку в нашем магазине. Знакомьтесь - Collapse Deadlock. Если вы любите стильное меню и яркие визуалы, то этот софт не оставит вас равнодушными. Играя с использованием Collapse для Deadlock, в первую очередь в глаза бросается приятный визуальный стиль продукта. Яркие и минималистичные элементы ЕСП отлично справляются со своей задачей - элементы WH хорошо заметны и не мешают игровому процессу. Здесь также есть аимбот, который включает в себя все необходимые настройки, вы сможете настроить его на свой вкус и комфортно использовать. Очень запоминается меню - оно реально стильное и удобное, настраивать чит через такое меню очень приятно. В основном же функционал софта Collapse для Deadlock более менее стандартный, какие-то супер необычные фичи отсутствуют. Если вам нужен базовый софт с хорошим дизайном - Коллапс отлично подойдёт вам. Мы надеемся, что вы дадите шанс этому продукту.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot

  • Active - активировать / деактивировать аим
  • Aim At Players - по умолчанию аим работает против игроков
  • Aim At Troops - можно включить аим против крипов
  • Aim At Souls - можно включить аим против душ
  • Bind - бинд клавиши для активации аима (удерживать)
  • Bone (Head, Chest, Pelvis, Nearest) - хитбоксы для аима (голова, грудь, живот, ближайший)
  • FOV - радиус работы аима
  • Time To Aim - время перед срабатыванием аима (в миллисекундах)
  • Max Distance - дальность работы аимбота
  • Draw Target - визуально отмечать текущую цель аима
  • Draw FOV - рисовать размер радиуса аима в виде окружности

ESP (WH)

  • Players - wh показывающий игроков
  • Troopers - вх показывающий крипов
  • Bosses - есп показывающий боссов
  • Neutrals - отображение нейтральных крипов
  • Name - никнеймы игроков / названия мобов
  • Skeleton - валлхак в виде скелетов
  • Health - показывать количество ХП у целей
  • Character - имя героя игрока
  • Hero Level - уровень героя
  • Abilities LVL - прокачка способностей игрока
  • Distance - расстояние до целей
  • Max Distance (Players / Troopers) - ограничить дальность ESP (на игроков / крипов)
  • Souls - показывать души
  • Breakable Props - разрушаемые объекты