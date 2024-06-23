Чит Collapse для Deadlock (Дедлок Коллапс)

Информация о чите

Мы продолжаем расширять наш ассортимент приватных читов для новой игры от Valve, поэтому сегодня мы будем рады представить вам очередную новинку в нашем магазине. Знакомьтесь - Collapse Deadlock. Если вы любите стильное меню и яркие визуалы, то этот софт не оставит вас равнодушными. Играя с использованием Collapse для Deadlock, в первую очередь в глаза бросается приятный визуальный стиль продукта. Яркие и минималистичные элементы ЕСП отлично справляются со своей задачей - элементы WH хорошо заметны и не мешают игровому процессу. Здесь также есть аимбот, который включает в себя все необходимые настройки, вы сможете настроить его на свой вкус и комфортно использовать. Очень запоминается меню - оно реально стильное и удобное, настраивать чит через такое меню очень приятно. В основном же функционал софта Collapse для Deadlock более менее стандартный, какие-то супер необычные фичи отсутствуют. Если вам нужен базовый софт с хорошим дизайном - Коллапс отлично подойдёт вам. Мы надеемся, что вы дадите шанс этому продукту.