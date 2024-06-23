Чит Collapse для Deadlock (Дедлок Коллапс)
Информация о чите
Мы продолжаем расширять наш ассортимент приватных читов для новой игры от Valve, поэтому сегодня мы будем рады представить вам очередную новинку в нашем магазине. Знакомьтесь - Collapse Deadlock. Если вы любите стильное меню и яркие визуалы, то этот софт не оставит вас равнодушными. Играя с использованием Collapse для Deadlock, в первую очередь в глаза бросается приятный визуальный стиль продукта. Яркие и минималистичные элементы ЕСП отлично справляются со своей задачей - элементы WH хорошо заметны и не мешают игровому процессу. Здесь также есть аимбот, который включает в себя все необходимые настройки, вы сможете настроить его на свой вкус и комфортно использовать. Очень запоминается меню - оно реально стильное и удобное, настраивать чит через такое меню очень приятно. В основном же функционал софта Collapse для Deadlock более менее стандартный, какие-то супер необычные фичи отсутствуют. Если вам нужен базовый софт с хорошим дизайном - Коллапс отлично подойдёт вам. Мы надеемся, что вы дадите шанс этому продукту.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Выберите тариф с помощью ползунка
Aimbot
- Active - активировать / деактивировать аим
- Aim At Players - по умолчанию аим работает против игроков
- Aim At Troops - можно включить аим против крипов
- Aim At Souls - можно включить аим против душ
- Bind - бинд клавиши для активации аима (удерживать)
- Bone (Head, Chest, Pelvis, Nearest) - хитбоксы для аима (голова, грудь, живот, ближайший)
- FOV - радиус работы аима
- Time To Aim - время перед срабатыванием аима (в миллисекундах)
- Max Distance - дальность работы аимбота
- Draw Target - визуально отмечать текущую цель аима
- Draw FOV - рисовать размер радиуса аима в виде окружности
ESP (WH)
- Players - wh показывающий игроков
- Troopers - вх показывающий крипов
- Bosses - есп показывающий боссов
- Neutrals - отображение нейтральных крипов
- Name - никнеймы игроков / названия мобов
- Skeleton - валлхак в виде скелетов
- Health - показывать количество ХП у целей
- Character - имя героя игрока
- Hero Level - уровень героя
- Abilities LVL - прокачка способностей игрока
- Distance - расстояние до целей
- Max Distance (Players / Troopers) - ограничить дальность ESP (на игроков / крипов)
- Souls - показывать души
- Breakable Props - разрушаемые объекты