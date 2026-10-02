Melonity для Deadlock (Мелонити Дедлок)
Информация о чите
Melonity для Deadlock — крайне проработанный софт для игроков, которые хотят получить максимум контроля над механиками игры. Это не просто связка Aimbot и ESP, а полноценный инструмент автоматизации, способный учитывать игровую ситуацию и выполнять необходимые действия именно в подходящий момент. Главная особенность продукта — умные авто-комбо и автоматическое использование способностей для героев. Каждое комбо можно детально подстроить под собственный стиль игры. Отдельная система автоматизации работает со всеми предметами: авто-додж способностей, диспелл, добивание, спасение и другие действия выполняются с учетом текущей игровой ситуации, а не случайно. Melonity также предлагает систему уведомлений о событиях и таймингах на карте, что особенно важно для Deadlock как гибрида шутера и MOBA. Визуальная часть выделяется полноценными Chams, а Aimbot использует автоматический выбор кости и плавности наведения. Дополняют продукт movement-скрипты, авто-парирование и другие инструменты для расширения контроля над героем. Отдельное внимание уделено оптимизации: влияние софта на FPS минимально (~5-10%). Присутствует обширная поддержка локализаций: английский, индонезийский, русский, филиппинский, китайский, португальский и испанский.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enable Aim – включает автоматическое наведение и стрельбу по целям
- Activation – выбирает режим активации аимбота (удерживать кнопку, переключение, всегда)
- Aim Key – назначает клавишу для активации аимбота
- Targets for Aim – выбирает типы целей для аимбота
- FOV – размер области в которой аим будет захватывать цели
- FOV Draw – отображает область аимбота в виде окружности
- Auto Fire – выбор целей по которым будет открыт автоматический огонь
- Ignore States – позволяет исключать определённые состояния целей
- Legit Settings – открывает/применяет настройки легитного наведения
- Aim Assist – легитный помощник для наведения на цель
- Steer Speed (Smooth) – регулирует скорость наведения на цель (аим ассист)
- Steer Style – выбирает стиль движения прицела
- PSilent Aim – пули попадают в цель в области действия FOV без движения самого прицела
- Magic Bullet at Corners – позволяет попадать по целям через углы
- Hit Chance – настраивает шанс успешного срабатывания сайлент аима
- RCS – включает компенсацию отдачи
- View-Punch Compensation – регулирует компенсацию визуальной отдачи оружия
ESP (ВХ)
- Enemy – включает отображение врагов через стены
- Ally – включает отображение союзников сквозь стены
- Health Bar – показывает полоску здоровья игроков
- Abilities – отображает способности героя (в виде иконок)
- Cooldown – показывает кд абилок героев
- Chams – выделяет героев через стены
- Chams Style – изменяет внешний вид чамсов (сила заливки и материал)
- Glow – добавляет подсветку героя
- Skeleton – отображает скелет героя
- Boxes – показывает рамку вокруг героя
- Players Distance – отображает расстояние до других игроков (в метрах)
- Show Sinner's – отображает жертв грешника и их состояние
- Display – выбор отображаемой информации о жертвах грешника
- Show Powerups – показывает усиления/руны и их тип
- Show Soul Orbs – отображает соул орбы на карте
- Show Dropped Souls – показывает выброшенные души и их количество
- Show Breakable Props – отображает разрушаемые объекты
- Camp Timers in World – показывает таймеры возрождения лагерей
- Max Distance – настраивает дальность отображения выбранных объектов
- Hits to Final – показывает количество ударов до финального состояния
- Icon – отображает иконку объекта
- Timer – показывает таймер объекта
- Souls – отображает количество соулов
- Out of Screen ESP – отображает игроков за пределами экрана
- Ring Width – настраивает ширину области индикаторов
- Ring Height – настраивает высоту области индикаторов
- Indicators Scale – регулирует размер индикаторов
- Anti-Overlap – предотвращает наложение индикаторов друг на друга
Герои
- Heroes – отдельная вкладка для тонкой настройки каждого героя (комбо, способности, хоткеи и т.п.)
- Combo – включает автоматическое выполнение комбо за выбранного героя
- Combo Key – позволяет назначить клавишу активации комбо
- Combo Abilities – позволяет выбрать способности для использования в комбо
- Disable All – отключает все выбранные способности
- Combo Items – позволяет выбрать предметы для использования в комбо
- Enable All – включает все доступные предметы для комбо
- Hero Skill – дополнительная настройка основного скилла для выбранного героя (настройка количества/радиуса и т.п.)
Предметы
- Restorative Locket – автоматически использует способность при накоплении зарядов
- Blood Tribute – автоматически активирует способность во время боя
- Cold Front / Arctic Blast – автоматически использует способность рядом с врагами
- Healing Nova – автоматически лечит ближайших союзников
- Return Fire – автоматически активирует защиту при получении урона очередью
- Grit – автоматически активирует щит при получении урона очередью
- Ethereal Shift – автоматически активирует неуязвимость для переживания очереди урона
- Metal Skin – автоматически активирует щит при получении урона очередью
- Unstoppable – автоматически снимает выбранные дебаффы
- Dispel Magic – автоматически снимает выбранные дебаффы
- Active Reload – автоматически выполняет перезарядку в подходящий момент
- Heroic Aura – автоматически активирует способность рядом с врагом и союзниками
Парирование
- Auto Parry – автоматически парирует тяжёлые атаки ближнего боя
- Skip Unseen – пропускает атаки вне зоны видимости
- Skip if AFK – пропускает парирование при отсутствии движения
- Skip while casting – отключает парирование во время использования способностей
- Parry Viscous Telepunch – автоматически парирует Telepunch Viscous
- Parry Towers – позволяет автоматически парировать атаки башен
- Parry Chance – настраивает шанс автоматического парирования
- Anti Parry – защищает от ответного парирования
- Block Light Melee – блокирует лёгкие атаки ближнего боя
- Steer Heavy Melee – корректирует направление тяжёлой атаки
- Cancel Heavy Using – выбирает способности для отмены тяжёлой атаки
Движение
- Auto Strafe – автоматически ускоряет движение в направлении WASD
- Only While Holding Jump – активирует авто-стрейф только во время прыжка
- Bunnyhop – автоматически выполняет прыжки при удержании клавиши
- Dash Jump Assist – помогает правильно выполнять прыжок после рывка
- Dash Jump Key – назначает клавишу для прыжка после рывка
- Wall Jump – автоматически выполняет отскок от стены (настраивается)
- Don't Jump If Already Jumped – предотвращает повторный прыжок после уже выполненного
- Zipline Boost – отменяет движение по канату для ускорения
- Working Keybind – назначает клавишу для активации зиплайн-буста
- Sinner Helper – помогает выполнить тяжёлую атаку в нужный момент
- Sinner Trigger – выбирает способ активации хэлпера (можно забиндить хоткей)
- Dodger – автоматически уклоняется от вражеских способностей
- Notify on Dodge Attempt – показывает уведомление при попытке уклонения
- Dodge Chance – настраивает шанс выполнения уклонения
- Dodger Panel Key – назначает клавишу открытия панели
Другие функции Melonity Deadlock
- Slide Exploit – позволяет бесконечно скользить стоя на склоне
- FOV Changer – позволяет изменять поле зрения
- Region Changer – изменяет регион подбора матчей
- Notification Panel – панель с уведомлениями с гибкой настройкой (события на карте, таймеры и т.п.)
- Auto Commend – автоматически отправляет благодарности игрокам после матча
- Display Heroes – отображает скрытых вражеских героев на миникарте
- Camp Timers – показывает таймеры нейтральных лагерей
- Indicator Content – выбирает содержимое индикаторов
- Indicator Scale – настраивает размер индикаторов
- Headshot Tracker – показывает процент попаданий в голову за матч
- Spectator List – показывает игроков наблюдающих за вами
- World Recolor – изменяет цвета объектов окружения
- Recolor Targets – выбирает категории объектов для изменения цвета
- World Color – настраивает цвет игрового мира
- Props Color – настраивает цвет объектов окружения
- Lights Color – настраивает цвет источников света
- Skybox Color – настраивает цвет неба
- Configuration Settings – полноценная система профилей с настройками чита (создать, импортировать код, поделиться, загрузить, сохранить, удалить)
- Customization – редактор визуальных элементов (эффекты анимаций, цвет, прозрачность, размер и т.п.)
- Show Menu on Start – автоматически открывает меню при запуске
- Open Menu – назначает клавишу открытия меню
- Menu Scale – изменяет масштаб интерфейса меню
- Open Console – назначает клавишу открытия консоли
- Unload DLL – полностью выгружает мод-меню из игры
- Localizations – меню имеет перевод на разные языки (английский, индонезийский, русский, филипинский, китайский, португальский, испанский)
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