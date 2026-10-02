Melonity для Deadlock (Мелонити Дедлок)

Информация о чите

Melonity для Deadlock — крайне проработанный софт для игроков, которые хотят получить максимум контроля над механиками игры. Это не просто связка Aimbot и ESP, а полноценный инструмент автоматизации, способный учитывать игровую ситуацию и выполнять необходимые действия именно в подходящий момент. Главная особенность продукта — умные авто-комбо и автоматическое использование способностей для героев. Каждое комбо можно детально подстроить под собственный стиль игры. Отдельная система автоматизации работает со всеми предметами: авто-додж способностей, диспелл, добивание, спасение и другие действия выполняются с учетом текущей игровой ситуации, а не случайно. Melonity также предлагает систему уведомлений о событиях и таймингах на карте, что особенно важно для Deadlock как гибрида шутера и MOBA. Визуальная часть выделяется полноценными Chams, а Aimbot использует автоматический выбор кости и плавности наведения. Дополняют продукт movement-скрипты, авто-парирование и другие инструменты для расширения контроля над героем. Отдельное внимание уделено оптимизации: влияние софта на FPS минимально (~5-10%). Присутствует обширная поддержка локализаций: английский, индонезийский, русский, филиппинский, китайский, португальский и испанский.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот

  • Enable Aim – включает автоматическое наведение и стрельбу по целям
  • Activation – выбирает режим активации аимбота (удерживать кнопку, переключение, всегда)
  • Aim Key – назначает клавишу для активации аимбота
  • Targets for Aim – выбирает типы целей для аимбота
  • FOV – размер области в которой аим будет захватывать цели
  • FOV Draw – отображает область аимбота в виде окружности
  • Auto Fire – выбор целей по которым будет открыт автоматический огонь
  • Ignore States – позволяет исключать определённые состояния целей
  • Legit Settings – открывает/применяет настройки легитного наведения
  • Aim Assist – легитный помощник для наведения на цель
  • Steer Speed (Smooth) – регулирует скорость наведения на цель (аим ассист)
  • Steer Style – выбирает стиль движения прицела
  • PSilent Aim – пули попадают в цель в области действия FOV без движения самого прицела
  • Magic Bullet at Corners – позволяет попадать по целям через углы
  • Hit Chance – настраивает шанс успешного срабатывания сайлент аима
  • RCS – включает компенсацию отдачи
  • View-Punch Compensation – регулирует компенсацию визуальной отдачи оружия

ESP (ВХ)

  • Enemy – включает отображение врагов через стены
  • Ally – включает отображение союзников сквозь стены
  • Health Bar – показывает полоску здоровья игроков
  • Abilities – отображает способности героя (в виде иконок)
  • Cooldown – показывает кд абилок героев
  • Chams – выделяет героев через стены
  • Chams Style – изменяет внешний вид чамсов (сила заливки и материал)
  • Glow – добавляет подсветку героя
  • Skeleton – отображает скелет героя
  • Boxes – показывает рамку вокруг героя
  • Players Distance – отображает расстояние до других игроков (в метрах)
  • Show Sinner's – отображает жертв грешника и их состояние
  • Display – выбор отображаемой информации о жертвах грешника
  • Show Powerups – показывает усиления/руны и их тип
  • Show Soul Orbs – отображает соул орбы на карте
  • Show Dropped Souls – показывает выброшенные души и их количество
  • Show Breakable Props – отображает разрушаемые объекты
  • Camp Timers in World – показывает таймеры возрождения лагерей
  • Max Distance – настраивает дальность отображения выбранных объектов
  • Hits to Final – показывает количество ударов до финального состояния
  • Icon – отображает иконку объекта
  • Timer – показывает таймер объекта
  • Souls – отображает количество соулов
  • Out of Screen ESP – отображает игроков за пределами экрана
  • Ring Width – настраивает ширину области индикаторов
  • Ring Height – настраивает высоту области индикаторов
  • Indicators Scale – регулирует размер индикаторов
  • Anti-Overlap – предотвращает наложение индикаторов друг на друга

Герои

  • Heroes – отдельная вкладка для тонкой настройки каждого героя (комбо, способности, хоткеи и т.п.)
  • Combo – включает автоматическое выполнение комбо за выбранного героя
  • Combo Key – позволяет назначить клавишу активации комбо
  • Combo Abilities – позволяет выбрать способности для использования в комбо
  • Disable All – отключает все выбранные способности
  • Combo Items – позволяет выбрать предметы для использования в комбо
  • Enable All – включает все доступные предметы для комбо
  • Hero Skill – дополнительная настройка основного скилла для выбранного героя (настройка количества/радиуса и т.п.)

Предметы

  • Restorative Locket – автоматически использует способность при накоплении зарядов
  • Blood Tribute – автоматически активирует способность во время боя
  • Cold Front / Arctic Blast – автоматически использует способность рядом с врагами
  • Healing Nova – автоматически лечит ближайших союзников
  • Return Fire – автоматически активирует защиту при получении урона очередью
  • Grit – автоматически активирует щит при получении урона очередью
  • Ethereal Shift – автоматически активирует неуязвимость для переживания очереди урона
  • Metal Skin – автоматически активирует щит при получении урона очередью
  • Unstoppable – автоматически снимает выбранные дебаффы
  • Dispel Magic – автоматически снимает выбранные дебаффы
  • Active Reload – автоматически выполняет перезарядку в подходящий момент
  • Heroic Aura – автоматически активирует способность рядом с врагом и союзниками

Парирование

  • Auto Parry – автоматически парирует тяжёлые атаки ближнего боя
  • Skip Unseen – пропускает атаки вне зоны видимости
  • Skip if AFK – пропускает парирование при отсутствии движения
  • Skip while casting – отключает парирование во время использования способностей
  • Parry Viscous Telepunch – автоматически парирует Telepunch Viscous
  • Parry Towers – позволяет автоматически парировать атаки башен
  • Parry Chance – настраивает шанс автоматического парирования
  • Anti Parry – защищает от ответного парирования
  • Block Light Melee – блокирует лёгкие атаки ближнего боя
  • Steer Heavy Melee – корректирует направление тяжёлой атаки
  • Cancel Heavy Using – выбирает способности для отмены тяжёлой атаки

Движение

  • Auto Strafe – автоматически ускоряет движение в направлении WASD
  • Only While Holding Jump – активирует авто-стрейф только во время прыжка
  • Bunnyhop – автоматически выполняет прыжки при удержании клавиши
  • Dash Jump Assist – помогает правильно выполнять прыжок после рывка
  • Dash Jump Key – назначает клавишу для прыжка после рывка
  • Wall Jump – автоматически выполняет отскок от стены (настраивается)
  • Don't Jump If Already Jumped – предотвращает повторный прыжок после уже выполненного
  • Zipline Boost – отменяет движение по канату для ускорения
  • Working Keybind – назначает клавишу для активации зиплайн-буста
  • Sinner Helper – помогает выполнить тяжёлую атаку в нужный момент
  • Sinner Trigger – выбирает способ активации хэлпера (можно забиндить хоткей)
  • Dodger – автоматически уклоняется от вражеских способностей
  • Notify on Dodge Attempt – показывает уведомление при попытке уклонения
  • Dodge Chance – настраивает шанс выполнения уклонения
  • Dodger Panel Key – назначает клавишу открытия панели

Другие функции Melonity Deadlock

  • Slide Exploit – позволяет бесконечно скользить стоя на склоне
  • FOV Changer – позволяет изменять поле зрения
  • Region Changer – изменяет регион подбора матчей
  • Notification Panel – панель с уведомлениями с гибкой настройкой (события на карте, таймеры и т.п.)
  • Auto Commend – автоматически отправляет благодарности игрокам после матча
  • Display Heroes – отображает скрытых вражеских героев на миникарте
  • Camp Timers – показывает таймеры нейтральных лагерей
  • Indicator Content – выбирает содержимое индикаторов
  • Indicator Scale – настраивает размер индикаторов
  • Headshot Tracker – показывает процент попаданий в голову за матч
  • Spectator List – показывает игроков наблюдающих за вами
  • World Recolor – изменяет цвета объектов окружения
  • Recolor Targets – выбирает категории объектов для изменения цвета
  • World Color – настраивает цвет игрового мира
  • Props Color – настраивает цвет объектов окружения
  • Lights Color – настраивает цвет источников света
  • Skybox Color – настраивает цвет неба
  • Configuration Settings – полноценная система профилей с настройками чита (создать, импортировать код, поделиться, загрузить, сохранить, удалить)
  • Customization – редактор визуальных элементов (эффекты анимаций, цвет, прозрачность, размер и т.п.)
  • Show Menu on Start – автоматически открывает меню при запуске
  • Open Menu – назначает клавишу открытия меню
  • Menu Scale – изменяет масштаб интерфейса меню
  • Open Console – назначает клавишу открытия консоли
  • Unload DLL – полностью выгружает мод-меню из игры
  • Localizations – меню имеет перевод на разные языки (английский, индонезийский, русский, филипинский, китайский, португальский, испанский)
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