Информация о чите

Melonity для Deadlock — крайне проработанный софт для игроков, которые хотят получить максимум контроля над механиками игры. Это не просто связка Aimbot и ESP, а полноценный инструмент автоматизации, способный учитывать игровую ситуацию и выполнять необходимые действия именно в подходящий момент. Главная особенность продукта — умные авто-комбо и автоматическое использование способностей для героев. Каждое комбо можно детально подстроить под собственный стиль игры. Отдельная система автоматизации работает со всеми предметами: авто-додж способностей, диспелл, добивание, спасение и другие действия выполняются с учетом текущей игровой ситуации, а не случайно. Melonity также предлагает систему уведомлений о событиях и таймингах на карте, что особенно важно для Deadlock как гибрида шутера и MOBA. Визуальная часть выделяется полноценными Chams, а Aimbot использует автоматический выбор кости и плавности наведения. Дополняют продукт movement-скрипты, авто-парирование и другие инструменты для расширения контроля над героем. Отдельное внимание уделено оптимизации: влияние софта на FPS минимально (~5-10%). Присутствует обширная поддержка локализаций: английский, индонезийский, русский, филиппинский, китайский, португальский и испанский.