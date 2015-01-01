Универсальный Гайд для ПО Melonity (Инструкция)

В данной статье содержится гайд для следующих продуктов: Melonity Foxhole, Melonity Dota 2.

Руководство к софту

Пошаговая инструкция для читов Melonity:

  1. После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер.
  2. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
  3. Теперь, когда защита отключена, нужно войти в Ваш аккаунт Melonity. 
  4. Создайте новый аккаунт или войдите в существующий. Все необходимые ссылки были вам направлены вместе с ключом и другими материалами.
  5. Во время авторизации нужно будет выбрать вашу игру. Далее можно будет переключаться между играми в личном кабинете и лоадере.
  6. После входа в аккаунт вы попадёте на главную страницу вашего профиля. В первую очередь Вам нужно активировать свой ключ. Кликните по кнопке активации промо-кодов, вставьте свой ключ и нажмите "Активировать". Подписка будет добавлена на ваш аккаунт.
  7. Далее на этой странице вам необходимо скачать пакеты Visual C++ Redist x64. Скачанный файл-установщик пакетов необходимо запустить от имени администратора и следовать инструкциям установки.
  8. Теперь на той же странице нажмите "Скачать Лаунчер". 
  9. После того, как лаунчер скачан, вам необходимо поместить его в корень диска C. Можно создать папку C:\Melonity и поместить файл туда.
  10. Далее запустите файл лаунчера от имени администратора и дождитесь загрузки всех файлов, после войдите в ваш аккаунт.
  11. После входа в аккаунт нужно будет выбрать вашу игру. Далее можно будет переключиться на другую игру, если у Вас будет такая необходимость.
  12. Для запуска чита нажмите "Start Playing", после некоторой загрузки лаунчер запустит игру за вас и закроется.
  13. В главном меню игры перед вами появится меню софта Melonity.
  14. Чит Melonity успешно запущен! Приятной игры.

Далее меню настроек чита открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.

Видео Инструкция

Гайд по запуску Melonity в форме видео:

FAQ по ошибкам

Распространённые ошибки и способы их решения:

