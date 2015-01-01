В данной статье содержится гайд для следующих продуктов: Melonity Foxhole, Melonity Dota 2.

Руководство к софту

Пошаговая инструкция для читов Melonity:

После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum. Теперь, когда защита отключена, нужно войти в Ваш аккаунт Melonity. Создайте новый аккаунт или войдите в существующий. Все необходимые ссылки были вам направлены вместе с ключом и другими материалами. Во время авторизации нужно будет выбрать вашу игру. Далее можно будет переключаться между играми в личном кабинете и лоадере. После входа в аккаунт вы попадёте на главную страницу вашего профиля. В первую очередь Вам нужно активировать свой ключ. Кликните по кнопке активации промо-кодов, вставьте свой ключ и нажмите "Активировать". Подписка будет добавлена на ваш аккаунт. Далее на этой странице вам необходимо скачать пакеты Visual C++ Redist x64. Скачанный файл-установщик пакетов необходимо запустить от имени администратора и следовать инструкциям установки. Теперь на той же странице нажмите "Скачать Лаунчер". После того, как лаунчер скачан, вам необходимо поместить его в корень диска C . Можно создать папку C:\Melonity и поместить файл туда. Далее запустите файл лаунчера от имени администратора и дождитесь загрузки всех файлов, после войдите в ваш аккаунт. После входа в аккаунт нужно будет выбрать вашу игру. Далее можно будет переключиться на другую игру, если у Вас будет такая необходимость. Для запуска чита нажмите "Start Playing", после некоторой загрузки лаунчер запустит игру за вас и закроется. В главном меню игры перед вами появится меню софта Melonity. Чит Melonity успешно запущен! Приятной игры.

Далее меню настроек чита открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.

Видео Инструкция

Гайд по запуску Melonity в форме видео:

FAQ по ошибкам

Распространённые ошибки и способы их решения:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.

Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!