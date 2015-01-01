Информация о чите

Melonity — это полноценный чит-клиент для Minecraft с собственными модулями и глубокой системой настроек, рассчитанный как на обычную игру с преимуществами, так и на жёсткие HVH-сражения. Клиент стабильно работает на большинстве популярных серверов, включая FT, RW, HW, Spooky и другие. В арсенале Melonity собрано более 100 функций, каждая из которых имеет гибкие параметры под разные сценарии. Раздел Combat включает настраиваемый Aim Assist, автоматические атаки, уклонение от снарядов, спам из лука и другие боевые возможности. Вкладка Movement отвечает за продвинутое передвижение: ускорение, прыжки в воздухе, бег по воде, паркур, управление полётом и безопасное перемещение. Render — это не просто ESP, а полноценная система визуальной кастомизации. Клиент отображает игроков, блоки и предметы, позволяет настраивать яркость, цвета, небо, шейдеры, инвентарь и расширенный вывод информации, включая таймеры и серверные события. Раздел Player и вспомогательные модули предлагают автоматизацию геймплея: X-Ray для древних обломков, FreeCam, ChestStealer, Nuker, AutoTool, SafeWalk, FastBreak, AutoRespawn и десятки других полезных функций. Дополняют возможности автоскрипты для фарма, торговли, кланов, аукциона, зелий и макросов, а также развитая система конфигов, тем и кастомизации интерфейса. Melonity — универсальный клиент для Minecraft с максимальным контролем и гибкостью.