Melonity клиент для Minecraft
Информация о чите
Melonity — это полноценный чит-клиент для Minecraft с собственными модулями и глубокой системой настроек, рассчитанный как на обычную игру с преимуществами, так и на жёсткие HVH-сражения. Клиент стабильно работает на большинстве популярных серверов, включая FT, RW, HW, Spooky и другие. В арсенале Melonity собрано более 100 функций, каждая из которых имеет гибкие параметры под разные сценарии. Раздел Combat включает настраиваемый Aim Assist, автоматические атаки, уклонение от снарядов, спам из лука и другие боевые возможности. Вкладка Movement отвечает за продвинутое передвижение: ускорение, прыжки в воздухе, бег по воде, паркур, управление полётом и безопасное перемещение. Render — это не просто ESP, а полноценная система визуальной кастомизации. Клиент отображает игроков, блоки и предметы, позволяет настраивать яркость, цвета, небо, шейдеры, инвентарь и расширенный вывод информации, включая таймеры и серверные события. Раздел Player и вспомогательные модули предлагают автоматизацию геймплея: X-Ray для древних обломков, FreeCam, ChestStealer, Nuker, AutoTool, SafeWalk, FastBreak, AutoRespawn и десятки других полезных функций. Дополняют возможности автоскрипты для фарма, торговли, кланов, аукциона, зелий и макросов, а также развитая система конфигов, тем и кастомизации интерфейса. Melonity — универсальный клиент для Minecraft с максимальным контролем и гибкостью.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Minecraft servers up to version 1.21.3
Combat (Комбат)
- KillAura – автоматически атакует цели критическими ударами, адаптирована под популярные сервера FT, RW, HW, Spooky и другие, умеет ставить щит в момент удара по вам, ломать защиту противников, корректировать движения, увеличивать дистанцию удара и замедлять врагов
- AimAssist – помощь в наведении на цели для более стабильных попаданий с гибкой настройкой дистанции, скорости поворота и сглаживания
- TriggerBot – автоматически атакует противника при наведении на него в поле видимости
- NoFriendDamage – не позволяет наносить урон игрокам, добавленным в список друзей через команду .friend
- ProjectileHelper – наводка на летающие предметы с возможностью регулировать дальность и включать визуальную ротацию
- BowSpammer – автоматически спамит стрелами из лука
- ElytraHelper – помощь при использовании элитр, позволяет использовать фейерверки и выполнять свап по бинду, поддерживает автопилот по координатам через команду .gps x y z
- ElytraAura – автоматически атакует противников во время полета на элитрах, работает по логике KillAura
- AutoGapple – автоматически ест золотое яблоко при достижении заданного уровня здоровья
- AutoTotem – автоматически использует тотем бессмертия перед смертью
- AutoCrystal – автоматически устанавливает кристаллы энда на обсидиан
- AutoDodge – автоматически уклоняется от летающих снарядов, наносящих урон
- PearlTarget – бросает эндер-жемчуг в ту же точку, куда телепортируется противник
- Hitbox – расширяет размеры хитбоксов игроков для более стабильных попаданий
- Surround – устанавливает паутину под противником для его замедления
- AntiMiss – не позволяет совершать удары, которые гарантированно не попадут по цели
Movement (Передвижение)
- AutoSprint – автоматически включает бег без необходимости удерживать клавишу
- Sprint – автоматический бег при движении персонажа
- Speed – увеличивает скорость передвижения персонажа
- WaterSpeed – ускоряет персонажа при передвижении в воде
- AirJump – позволяет выполнять прыжки в воздухе
- AirJump Mode – режим работы прыжков в воздухе
- DragonFly – увеличивает скорость передвижения в режиме полета
- ElytraRecast – абуз применения элитр, ускоряющий персонажа
- ElytraFly – улучшает управление и скорость полета на элитрах
- Jesus – позволяет бегать и передвигаться по воде
- NoVelocity – убирает или уменьшает отдачу от отталкивания и ударов
- NoEatSlow – уменьшает или полностью отменяет замедление от использования предметов
- NoSlowDown – отменяет замедление при использовании предметов и действий
- Parkour – автоматически прыгает на краю блока
- Spider – ускоряет подъем по вертикальным поверхностям с помощью ведра воды
Render (ESP и Визуалы)
- HUD – отображает вспомогательные элементы интерфейса (время, FPS и т.д.)
- PlayerESP – отображает различную информацию об игроках
- ItemESP – подписывает предметы и руды, лежащие на земле
- BlockESP – отображает выбранные блоки и руды сквозь другие блоки
- GlowESP – добавляет светящуюся обводку на игроков
- Circles – рисует круги под персонажем при прыжках
- JumpCircles – визуальные круги при приземлении персонажа
- 3D Particles – отображает объемные частицы при ударах
- Nimbus – рисует объемный нимб над головой персонажа
- ShaderESP – накладывает визуальный шейдер на модели игроков
- SwingAnimation – изменяет анимации взаимодействия с предметами, делая их более плавными
- SeeInvisibles – позволяет видеть игроков в режиме наблюдателя или невидимости
- Predictions – предсказывает траекторию полета снарядов и предметов
- ViewModel – изменяет положение рук и предметов в руках
- WorldTime – позволяет изменять время суток в игровом мире
- Schedules – отслеживает ивенты сервера FunTime
- TNTTimer – показывает время до взрыва динамита
- NoRender – убирает излишние визуальные эффекты, включая огонь, использование тотема, фон чата, босс-бар, гром и эффекты зелий
- FogColor – позволяет изменять цвет тумана
- FullBright – устанавливает максимальный уровень освещения
- CustomInventory – изменяет внешний вид инвентаря в режиме выживания
- TargetHUD – отображает информацию о текущем противнике
- TargetESP – рисует визуальные элементы на выбранной цели
Player (Игрок)
- AutoWindCharge – автоматически использует заряд ветра для удара булавой
- AutoLeave – автоматически выходит с сервера, в хаб или на дом, если игрок входит в заданный радиус
- AutoTool – автоматически переключает инструмент на подходящий
- AncientXRay – показывает древние обломки через стены
- DeathCoord – выводит координаты вашей смерти
- FastBreak – позволяет ломать блоки быстрее стандартной скорости
- AutoRespawn – автоматически возрождает персонажа после смерти
- AutoSave – автоматически спасает персонажа при падении
- ChestStealer – автоматически забирает предметы из сундуков с настраиваемой задержкой
- FreeCam – позволяет летать в режиме наблюдателя без перемещения персонажа
- Nuker – автоматически ломает блоки с возможностью выбора приоритетных блоков
- NoInteract – запрещает взаимодействие с выбранными блоками
- NoServerRotation – убирает серверную ротацию головы из-за античита
- NameProtect – подменяет ваш никнейм на серверах
- RegionViewer – показывает радиус текущего региона
- Timer – ускоряет игровые процессы
- SafeWalk – предотвращает падение при беге по краям блоков
- GuiMove – позволяет двигаться при открытом инвентаре
Дополнительные настройки
- Languages – меню поддерживает несколько языков (английский, русский, другие)
- UI Customization – настройка внешнего вида меню и элементов интерфейса
- Aspect Ratio – изменение соотношения сторон экрана
- Themes – выбор визуальной темы интерфейса клиента
- Macros – позволяет создавать, редактировать и сохранять пользовательские макросы
- Macro Wheel – колесо быстрого доступа к макросам с настраиваемыми слотами
- Import Macro – импорт макросов из буфера обмена
- Export Macro – экспорт макросов для передачи или сохранения
- Configs – сохранение, загрузка и управление конфигурациями чит-клиента
- Config Code – импорт конфигураций по уникальному коду
- Favorites – добавление конфигов в избранное
Другие фичи Melonity Minecraft
- AutoTravel – автоматически перемещает персонажа к указанным координатам
- Mine – автоматически добывает выбранные блоки
- Block Manager – позволяет выбрать блоки, которые Baritone будет добывать
- Farm – автоматически выращивает и собирает ближайшие культуры
- Hunt – автоматически охотится на выбранных существ
- AutoAccept – автоматически принимает запросы на телепортацию
- AutoAuth – автоматически регистрируется и авторизуется на сервере
- AutoBuy – автоматически скупает предметы на аукционе с возможностью настройки серверных предметов
- AntiAFK – предотвращает кик с сервера во время нахождения в AFK
- AuctionHelper – подсвечивает дешевые предметы на аукционе
- CreeperFarm – автоматически фармит криперов на ферме
- ClanUpgrade – автоматически прокачивает клан
- ItemScroller – ускоряет перемещение предметов в инвентаре
- MiddleClickPearl – кидает эндер-жемчуг по нажатию на колесико мыши
- NoPlayerTrace – устанавливает хитбоксы других игроков на ноль
- ItemSwapFix – предотвращает рассинхронизацию предметов на сервере
- PotionBot – автоматически варит зелья
- ServerAssist – набор функций для удобной игры на популярных серверах, включая использование серверных предметов по бинду
- TPSync – подстраивает кулдаун атак под TPS сервера, снижая влияние лагов
- PotionsHighlight – подсвечивает зелья в слотах и на аукционе
- Potions Colors – Зеленые: положительные эффекты; Фиолетовые: восстановление здоровья; Красные: негативные эффекты
- ToggleSound – воспроизводит звук при включении и отключении модулей
- InstaRespawn – мгновенно возвращает персонажа на точку смерти
- AutoBuy Settings – позволяет настраивать серверные предметы через меню настроек
