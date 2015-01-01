Melonity клиент для Minecraft

Информация о чите

Melonity — это полноценный чит-клиент для Minecraft с собственными модулями и глубокой системой настроек, рассчитанный как на обычную игру с преимуществами, так и на жёсткие HVH-сражения. Клиент стабильно работает на большинстве популярных серверов, включая FT, RW, HW, Spooky и другие. В арсенале Melonity собрано более 100 функций, каждая из которых имеет гибкие параметры под разные сценарии. Раздел Combat включает настраиваемый Aim Assist, автоматические атаки, уклонение от снарядов, спам из лука и другие боевые возможности. Вкладка Movement отвечает за продвинутое передвижение: ускорение, прыжки в воздухе, бег по воде, паркур, управление полётом и безопасное перемещение. Render — это не просто ESP, а полноценная система визуальной кастомизации. Клиент отображает игроков, блоки и предметы, позволяет настраивать яркость, цвета, небо, шейдеры, инвентарь и расширенный вывод информации, включая таймеры и серверные события. Раздел Player и вспомогательные модули предлагают автоматизацию геймплея: X-Ray для древних обломков, FreeCam, ChestStealer, Nuker, AutoTool, SafeWalk, FastBreak, AutoRespawn и десятки других полезных функций. Дополняют возможности автоскрипты для фарма, торговли, кланов, аукциона, зелий и макросов, а также развитая система конфигов, тем и кастомизации интерфейса. Melonity — универсальный клиент для Minecraft с максимальным контролем и гибкостью.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Minecraft servers up to version 1.21.3
Купить Инструкция

Combat (Комбат)

  • KillAura – автоматически атакует цели критическими ударами, адаптирована под популярные сервера FT, RW, HW, Spooky и другие, умеет ставить щит в момент удара по вам, ломать защиту противников, корректировать движения, увеличивать дистанцию удара и замедлять врагов
  • AimAssist – помощь в наведении на цели для более стабильных попаданий с гибкой настройкой дистанции, скорости поворота и сглаживания
  • TriggerBot – автоматически атакует противника при наведении на него в поле видимости
  • NoFriendDamage – не позволяет наносить урон игрокам, добавленным в список друзей через команду .friend
  • ProjectileHelper – наводка на летающие предметы с возможностью регулировать дальность и включать визуальную ротацию
  • BowSpammer – автоматически спамит стрелами из лука
  • ElytraHelper – помощь при использовании элитр, позволяет использовать фейерверки и выполнять свап по бинду, поддерживает автопилот по координатам через команду .gps x y z
  • ElytraAura – автоматически атакует противников во время полета на элитрах, работает по логике KillAura
  • AutoGapple – автоматически ест золотое яблоко при достижении заданного уровня здоровья
  • AutoTotem – автоматически использует тотем бессмертия перед смертью
  • AutoCrystal – автоматически устанавливает кристаллы энда на обсидиан
  • AutoDodge – автоматически уклоняется от летающих снарядов, наносящих урон
  • PearlTarget – бросает эндер-жемчуг в ту же точку, куда телепортируется противник
  • Hitbox – расширяет размеры хитбоксов игроков для более стабильных попаданий
  • Surround – устанавливает паутину под противником для его замедления
  • AntiMiss – не позволяет совершать удары, которые гарантированно не попадут по цели

Movement (Передвижение)

  • AutoSprint – автоматически включает бег без необходимости удерживать клавишу
  • Sprint – автоматический бег при движении персонажа
  • Speed – увеличивает скорость передвижения персонажа
  • WaterSpeed – ускоряет персонажа при передвижении в воде
  • AirJump – позволяет выполнять прыжки в воздухе
  • AirJump Mode – режим работы прыжков в воздухе
  • DragonFly – увеличивает скорость передвижения в режиме полета
  • ElytraRecast – абуз применения элитр, ускоряющий персонажа
  • ElytraFly – улучшает управление и скорость полета на элитрах
  • Jesus – позволяет бегать и передвигаться по воде
  • NoVelocity – убирает или уменьшает отдачу от отталкивания и ударов
  • NoEatSlow – уменьшает или полностью отменяет замедление от использования предметов
  • NoSlowDown – отменяет замедление при использовании предметов и действий
  • Parkour – автоматически прыгает на краю блока
  • Spider – ускоряет подъем по вертикальным поверхностям с помощью ведра воды

Render (ESP и Визуалы)

  • HUD – отображает вспомогательные элементы интерфейса (время, FPS и т.д.)
  • PlayerESP – отображает различную информацию об игроках
  • ItemESP – подписывает предметы и руды, лежащие на земле
  • BlockESP – отображает выбранные блоки и руды сквозь другие блоки
  • GlowESP – добавляет светящуюся обводку на игроков
  • Circles – рисует круги под персонажем при прыжках
  • JumpCircles – визуальные круги при приземлении персонажа
  • 3D Particles – отображает объемные частицы при ударах
  • Nimbus – рисует объемный нимб над головой персонажа
  • ShaderESP – накладывает визуальный шейдер на модели игроков
  • SwingAnimation – изменяет анимации взаимодействия с предметами, делая их более плавными
  • SeeInvisibles – позволяет видеть игроков в режиме наблюдателя или невидимости
  • Predictions – предсказывает траекторию полета снарядов и предметов
  • ViewModel – изменяет положение рук и предметов в руках
  • WorldTime – позволяет изменять время суток в игровом мире
  • Schedules – отслеживает ивенты сервера FunTime
  • TNTTimer – показывает время до взрыва динамита
  • NoRender – убирает излишние визуальные эффекты, включая огонь, использование тотема, фон чата, босс-бар, гром и эффекты зелий
  • FogColor – позволяет изменять цвет тумана
  • FullBright – устанавливает максимальный уровень освещения
  • CustomInventory – изменяет внешний вид инвентаря в режиме выживания
  • TargetHUD – отображает информацию о текущем противнике
  • TargetESP – рисует визуальные элементы на выбранной цели

Player (Игрок)

  • AutoWindCharge – автоматически использует заряд ветра для удара булавой
  • AutoLeave – автоматически выходит с сервера, в хаб или на дом, если игрок входит в заданный радиус
  • AutoTool – автоматически переключает инструмент на подходящий
  • AncientXRay – показывает древние обломки через стены
  • DeathCoord – выводит координаты вашей смерти
  • FastBreak – позволяет ломать блоки быстрее стандартной скорости
  • AutoRespawn – автоматически возрождает персонажа после смерти
  • AutoSave – автоматически спасает персонажа при падении
  • ChestStealer – автоматически забирает предметы из сундуков с настраиваемой задержкой
  • FreeCam – позволяет летать в режиме наблюдателя без перемещения персонажа
  • Nuker – автоматически ломает блоки с возможностью выбора приоритетных блоков
  • NoInteract – запрещает взаимодействие с выбранными блоками
  • NoServerRotation – убирает серверную ротацию головы из-за античита
  • NameProtect – подменяет ваш никнейм на серверах
  • RegionViewer – показывает радиус текущего региона
  • Timer – ускоряет игровые процессы
  • SafeWalk – предотвращает падение при беге по краям блоков
  • GuiMove – позволяет двигаться при открытом инвентаре

Дополнительные настройки

  • Languages – меню поддерживает несколько языков (английский, русский, другие)
  • UI Customization – настройка внешнего вида меню и элементов интерфейса
  • Aspect Ratio – изменение соотношения сторон экрана
  • Themes – выбор визуальной темы интерфейса клиента
  • Macros – позволяет создавать, редактировать и сохранять пользовательские макросы
  • Macro Wheel – колесо быстрого доступа к макросам с настраиваемыми слотами
  • Import Macro – импорт макросов из буфера обмена
  • Export Macro – экспорт макросов для передачи или сохранения
  • Configs – сохранение, загрузка и управление конфигурациями чит-клиента
  • Config Code – импорт конфигураций по уникальному коду
  • Favorites – добавление конфигов в избранное

Другие фичи Melonity Minecraft

  • AutoTravel – автоматически перемещает персонажа к указанным координатам
  • Mine – автоматически добывает выбранные блоки
  • Block Manager – позволяет выбрать блоки, которые Baritone будет добывать
  • Farm – автоматически выращивает и собирает ближайшие культуры
  • Hunt – автоматически охотится на выбранных существ
  • AutoAccept – автоматически принимает запросы на телепортацию
  • AutoAuth – автоматически регистрируется и авторизуется на сервере
  • AutoBuy – автоматически скупает предметы на аукционе с возможностью настройки серверных предметов
  • AntiAFK – предотвращает кик с сервера во время нахождения в AFK
  • AuctionHelper – подсвечивает дешевые предметы на аукционе
  • CreeperFarm – автоматически фармит криперов на ферме
  • ClanUpgrade – автоматически прокачивает клан
  • ItemScroller – ускоряет перемещение предметов в инвентаре
  • MiddleClickPearl – кидает эндер-жемчуг по нажатию на колесико мыши
  • NoPlayerTrace – устанавливает хитбоксы других игроков на ноль
  • ItemSwapFix – предотвращает рассинхронизацию предметов на сервере
  • PotionBot – автоматически варит зелья
  • ServerAssist – набор функций для удобной игры на популярных серверах, включая использование серверных предметов по бинду
  • TPSync – подстраивает кулдаун атак под TPS сервера, снижая влияние лагов
  • PotionsHighlight – подсвечивает зелья в слотах и на аукционе
  • Potions Colors – Зеленые: положительные эффекты; Фиолетовые: восстановление здоровья; Красные: негативные эффекты
  • ToggleSound – воспроизводит звук при включении и отключении модулей
  • InstaRespawn – мгновенно возвращает персонажа на точку смерти
  • AutoBuy Settings – позволяет настраивать серверные предметы через меню настроек

Оставить отзыв


Похожие Товары

SMG Hunt Showdown 1896
  • Векторный Аимбот с кастомным упреждением
  • ESP на Игроков, Зомби и Предметы
  • Встроенный HWID Спуфер для Hunt Showdown
Hunt Showdown
от 299

SMG Ark Ascended
  • Стильный WH с детальной настройкой (Игроки, Дино, Лут и тд.)
  • Неплохой базовый аимбот для улучшения вашей стрельбы
  • Встроенный HWID-Spoofer и эргономичное меню
ARK Ascended
от 499

Softhub Spoofer
  • Доступный Temporary (временный) Spoofer
  • Подходит для игр с античитами BattleEye, EAC и других
  • Простой запуск, обходит HWID бан в играх
Spoofer
от 269

SQUAD HACK (Fecurity)
  • Мощнейший Сайлент Аимбот для Сквад
  • Гибкий и плавный ESP с кучей настроек
  • Большое количество различных эксплойтов
SQUAD
от 309