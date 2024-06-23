Радар для Escpe From Tarkov (EFT Radar Hack)
Информация о чите
Приветствуем вас в нашем магазине. На этой странице мы предлагаем вам ознакомиться с одним из наших продуктов - приватным радаром для Escape From Tarkov. Данный софт представляет из себя очень надёжный и качественный инструмент для любителей играть осторожно и безопасно. ЕФТ радар имеет настройки для практически полной кастомизации: размер, масштаб, прозрачность, цвета, элементы для отображения. С помощью этого чита вы сможете видеть игроков, ботов, лут и другие полезные объекты. Как вы знаете, в Тарков много гораздо более мощных читов, поэтому шанс бана за использование радара будет максимально низким, мы бы даже сказали, что шанс практически нулевой. Короче говоря, если вам нужен достойный и максимально безопасный продукт с гарантией долгого статуса Undetected, то радар - отличный выбор. Надеемся, что вы заинтересовались нашим новым эксклюзивом. Желаем вам удачных рейдов!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher
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Player Radar (Радар на игроков Тарков)
- Players - отображение игроков на радаре
- Bots - показывать ботов с помощью радара
- SCAVs - отображение диких (челоботов)
- Bosses - показывать расположение боссов
- Visible Check - отдельно помечает тех, кто находится в прямой видимости
- Custom Colors - детальная настройка цветов для всех категорий Player Radar
- Distance - показывать расстояние до персонажей на радаре
Loot Radar (Радар на Лут ЕФТ)
- Containers - радар показывает контейнеры с лутом
- Corpses - отображение тел мертвых игроков
- Items - отдельно лежащие предметы
- Prices - показывать стоимость предметов/контейнеров/трупов
- Distance - расстояние до предметов/контейнеров/трупов
- Min Price Filter - отображать только объекты дороже, чем минимальная цена, которую вы установите
- Icons - различные категории предметов отображаются разными иконками для удобства
- Colors - возможность самостоятельно выбирать цвета для различных видов лута
Loot Categories (Категории Предметов в Тарков Радаре)
- Keys - ключи
- Containers - контейнеры содержащие в себе лут
- Barter - предметы для бартера
- Provisions - провизия, продукты питания, еда
- Equipment - различное снаряжение
- Medicine - предметы связанные с медициной и лечением
- Scopes - прицелы, оптики
- Silencers - глушители
- Weapon - оружия
- Ammo - боеприпасы
- Magazines - магазины для оружия
- Tactical Devices - тактические девайсы (устройства)
- Weapon Parts - части оружий
- Special Equipment - специальное снаряжение
- Ammo Boxes - ящики с патронами
- Maps - карты
Другие Настройки Радара для ЕФТ (Misc)
- Language (Русский язык, Английский язык) - выбор языка для меню чита
- Radar Width - ширина окна радара
- Radar Height - высота окна радара
- Alpha (Transparency) - прозрачность фона окна радара (в %)
- Scale - масштаб отображения на радаре
- Load CFG - загрузить настройки радара (конфиг)
- Save CFG - сохранить настройки радара (создать конфиг)
- Built-In Spoofer - встроенный HWID-Spoofer для обхода HWID-бана