Радар для Escpe From Tarkov (EFT Radar Hack)

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Информация о чите

Приветствуем вас в нашем магазине. На этой странице мы предлагаем вам ознакомиться с одним из наших продуктов - приватным радаром для Escape From Tarkov. Данный софт представляет из себя очень надёжный и качественный инструмент для любителей играть осторожно и безопасно. ЕФТ радар имеет настройки для практически полной кастомизации: размер, масштаб, прозрачность, цвета, элементы для отображения. С помощью этого чита вы сможете видеть игроков, ботов, лут и другие полезные объекты. Как вы знаете, в Тарков много гораздо более мощных читов, поэтому шанс бана за использование радара будет максимально низким, мы бы даже сказали, что шанс практически нулевой. Короче говоря, если вам нужен достойный и максимально безопасный продукт с гарантией долгого статуса Undetected, то радар - отличный выбор. Надеемся, что вы заинтересовались нашим новым эксклюзивом. Желаем вам удачных рейдов!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher

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Player Radar (Радар на игроков Тарков)

  • Players - отображение игроков на радаре
  • Bots - показывать ботов с помощью радара
  • SCAVs - отображение диких (челоботов)
  • Bosses - показывать расположение боссов
  • Visible Check - отдельно помечает тех, кто находится в прямой видимости
  • Custom Colors - детальная настройка цветов для всех категорий Player Radar
  • Distance - показывать расстояние до персонажей на радаре

Loot Radar (Радар на Лут ЕФТ)

  • Containers - радар показывает контейнеры с лутом
  • Corpses - отображение тел мертвых игроков
  • Items - отдельно лежащие предметы
  • Prices - показывать стоимость предметов/контейнеров/трупов
  • Distance - расстояние до предметов/контейнеров/трупов
  • Min Price Filter - отображать только объекты дороже, чем минимальная цена, которую вы установите
  • Icons - различные категории предметов отображаются разными иконками для удобства
  • Colors - возможность самостоятельно выбирать цвета для различных видов лута

Loot Categories (Категории Предметов в Тарков Радаре)

  • Keys - ключи
  • Containers - контейнеры содержащие в себе лут
  • Barter - предметы для бартера
  • Provisions - провизия, продукты питания, еда
  • Equipment - различное снаряжение
  • Medicine - предметы связанные с медициной и лечением
  • Scopes - прицелы, оптики
  • Silencers - глушители
  • Weapon - оружия
  • Ammo - боеприпасы
  • Magazines - магазины для оружия
  • Tactical Devices - тактические девайсы (устройства)
  • Weapon Parts - части оружий
  • Special Equipment - специальное снаряжение
  • Ammo Boxes - ящики с патронами
  • Maps - карты

Другие Настройки Радара для ЕФТ (Misc)

  • Language (Русский язык, Английский язык) - выбор языка для меню чита
  • Radar Width - ширина окна радара
  • Radar Height - высота окна радара
  • Alpha (Transparency) - прозрачность фона окна радара (в %)
  • Scale - масштаб отображения на радаре
  • Load CFG - загрузить настройки радара (конфиг)
  • Save CFG - сохранить настройки радара (создать конфиг)
  • Built-In Spoofer - встроенный HWID-Spoofer для обхода HWID-бана