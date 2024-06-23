Радар для Escpe From Tarkov (EFT Radar Hack)

Информация о чите

Приветствуем вас в нашем магазине. На этой странице мы предлагаем вам ознакомиться с одним из наших продуктов - приватным радаром для Escape From Tarkov. Данный софт представляет из себя очень надёжный и качественный инструмент для любителей играть осторожно и безопасно. ЕФТ радар имеет настройки для практически полной кастомизации: размер, масштаб, прозрачность, цвета, элементы для отображения. С помощью этого чита вы сможете видеть игроков, ботов, лут и другие полезные объекты. Как вы знаете, в Тарков много гораздо более мощных читов, поэтому шанс бана за использование радара будет максимально низким, мы бы даже сказали, что шанс практически нулевой. Короче говоря, если вам нужен достойный и максимально безопасный продукт с гарантией долгого статуса Undetected, то радар - отличный выбор. Надеемся, что вы заинтересовались нашим новым эксклюзивом. Желаем вам удачных рейдов!