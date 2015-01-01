Софтхаб на Тарков (Escape from Tarkov)
Информация о чите
Softhub ESP для Escape from Tarkov — функциональный ESP-комплекс от проверенного разработчика, созданный для комфортной игры и полного контроля ситуации в рейде. Софт предоставляет информативный Wallhack на игроков и ботов с отображением боксов, скелетов, оружия, дистанции, стороны персонажа (PMC/Scav) и всех типов выходов с карты. Отдельного внимания заслуживает продвинутый Loot ESP. Доступны гибкие фильтры по категориям, поиск предметов по названию, отображение стоимости лута, просмотр содержимого контейнеров и настройка минимальной цены отображаемых предметов. Это позволяет быстро находить действительно ценные ресурсы и не перегружать экран лишней информацией. Дополнительно Softhub
оснащен встроенным HWID Spoofer, системой сохранения конфигов, поддержкой нескольких языков и Stream-Proof защитой, скрывающей визуалы при захвате игры через OBS, Discord и другие программы записи. Отличный выбор для игроков, которым нужен стабильный, информативный и удобный ESP для EFT.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG), Steam
Wallhack (ВХ)
- 2D Box – отображение 2D боксов вокруг игроков и ботов
- Box Type – выбор типа боксов (прямоугольный, угловой и другие стили)
- Rectangle Outlined – стиль боксов с контурной обводкой
- Box Blackout – затемнение внутренней части боксов для лучшей видимости целей
- Skeleton – отображение скелета персонажей
- Skeleton Thickness – настройка толщины линий скелета
- Weapon – отображение оружия в руках противника
- Name & Side – отображение ника и стороны игрока (PMC / Scav)
- Distance – отображение расстояния до целей
- Line – отображение ВХ линий до противников
- Max Distance – настройка максимальной дистанции работы ESP
- Exit PMC – отображение PMC выходов
- Exit Scav – отображение Scav выходов
- Exit Secret – отображение секретных и специальных выходов
- Players Color – настройка цвета игроков
- Bots Color – настройка цвета ботов
Loot ESP (Лут)
- Loot – включение отображения лута
- Standard – стандартный режим отображения лута по категориям
- Individual (Beta) – индивидуальный режим поиска определённых предметов по названию
- Minimum Price (K) – фильтр минимальной стоимости предметов
- Loot Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения лута
- Possible Items – список найденных предметов по введённому названию
- Delete All Items – очистка списка отслеживаемых предметов
- Custom Item Search – поиск и отображение конкретных предметов по названию
- Containers – отображение контейнеров и ящиков
- Cargo – отображение содержимого контейнеров
- Cargo Items Price – отображение стоимости предметов внутри контейнеров
- Total Minimum Price (K) – фильтр минимальной общей стоимости содержимого контейнера
- Crate Max Distance – настройка дистанции отображения контейнеров
- Loot Icons – отображает найденный лут в виде компактных иконок вместо обычного текстового списка (лут, контейнеры, трупы)
- Items Per Row – позволяет настроить количество иконок предметов, отображаемых в одной строке (настраивается)
- Icons Size – позволяет изменить размер иконок предметов (настраивается)
- Loot Selection Preview – отображает предварительный просмотр выбранных предметов в виде иконок при настройке индивидуального фильтра лута
Категории лута
- Gear – отображение экипировки и брони
- Magazines – отображение магазинов
- Barter – отображение бартерных предметов
- Meds – отображение медикаментов
- Weapon Parts – отображение оружейных модулей и деталей
- Sights – отображение прицелов
- Provisions – отображение еды и напитков
- Ammo – отображение патронов
- Ammo Boxes – отображение коробок с патронами
- Currency – отображение валюты
- Weapons – отображение оружия
- Containers – отображение контейнеров
- Keys – отображение ключей
- Suppressors – отображение глушителей
- Cosmetics – отображение косметических предметов
- Corpses – отображение трупов игроков и ботов
Другие функции Softhub EFT
- Stream-Proof – содержимое чита и ЕСП не видно при захвате окна игры через OBS/Discord
- Built-in Spoofer – в комплекте поставляется спуфер для обхода банов по железу в Таркове
- Languages – чит Софтхаб поддерживает несколько языков (английский, русский, испанский)
- Save – сохранение текущих настроек конфига
- Load – загрузка сохранённого конфига
- Reset – сброс всех настроек до стандартных значений
- Delete – удаление сохранённого конфига
- Info & Buttons – информационный блок слева вверху и дополнительные элементы управления читом
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