Информация о чите

Softhub ESP для Escape from Tarkov — функциональный ESP-комплекс от проверенного разработчика, созданный для комфортной игры и полного контроля ситуации в рейде. Софт предоставляет информативный Wallhack на игроков и ботов с отображением боксов, скелетов, оружия, дистанции, стороны персонажа (PMC/Scav) и всех типов выходов с карты. Отдельного внимания заслуживает продвинутый Loot ESP. Доступны гибкие фильтры по категориям, поиск предметов по названию, отображение стоимости лута, просмотр содержимого контейнеров и настройка минимальной цены отображаемых предметов. Это позволяет быстро находить действительно ценные ресурсы и не перегружать экран лишней информацией. Дополнительно Softhub оснащен встроенным HWID Spoofer , системой сохранения конфигов, поддержкой нескольких языков и Stream-Proof защитой, скрывающей визуалы при захвате игры через OBS, Discord и другие программы записи. Отличный выбор для игроков, которым нужен стабильный, информативный и удобный ESP для EFT.