Софтхаб на Тарков (Escape from Tarkov)

Информация о чите

Softhub ESP для Escape from Tarkov — функциональный ESP-комплекс от проверенного разработчика, созданный для комфортной игры и полного контроля ситуации в рейде. Софт предоставляет информативный Wallhack на игроков и ботов с отображением боксов, скелетов, оружия, дистанции, стороны персонажа (PMC/Scav) и всех типов выходов с карты. Отдельного внимания заслуживает продвинутый Loot ESP. Доступны гибкие фильтры по категориям, поиск предметов по названию, отображение стоимости лута, просмотр содержимого контейнеров и настройка минимальной цены отображаемых предметов. Это позволяет быстро находить действительно ценные ресурсы и не перегружать экран лишней информацией. Дополнительно Softhub оснащен встроенным HWID Spoofer, системой сохранения конфигов, поддержкой нескольких языков и Stream-Proof защитой, скрывающей визуалы при захвате игры через OBS, Discord и другие программы записи. Отличный выбор для игроков, которым нужен стабильный, информативный и удобный ESP для EFT.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор:  Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG), Steam
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Wallhack (ВХ)

  • 2D Box – отображение 2D боксов вокруг игроков и ботов
  • Box Type – выбор типа боксов (прямоугольный, угловой и другие стили)
  • Rectangle Outlined – стиль боксов с контурной обводкой
  • Box Blackout – затемнение внутренней части боксов для лучшей видимости целей
  • Skeleton – отображение скелета персонажей
  • Skeleton Thickness – настройка толщины линий скелета
  • Weapon – отображение оружия в руках противника
  • Name & Side – отображение ника и стороны игрока (PMC / Scav)
  • Distance – отображение расстояния до целей
  • Line – отображение ВХ линий до противников
  • Max Distance – настройка максимальной дистанции работы ESP
  • Exit PMC – отображение PMC выходов
  • Exit Scav – отображение Scav выходов
  • Exit Secret – отображение секретных и специальных выходов
  • Players Color – настройка цвета игроков
  • Bots Color – настройка цвета ботов

Loot ESP (Лут)

  • Loot – включение отображения лута
  • Standard – стандартный режим отображения лута по категориям
  • Individual (Beta) – индивидуальный режим поиска определённых предметов по названию
  • Minimum Price (K) – фильтр минимальной стоимости предметов
  • Loot Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения лута
  • Possible Items – список найденных предметов по введённому названию
  • Delete All Items – очистка списка отслеживаемых предметов
  • Custom Item Search – поиск и отображение конкретных предметов по названию
  • Containers – отображение контейнеров и ящиков
  • Cargo – отображение содержимого контейнеров
  • Cargo Items Price – отображение стоимости предметов внутри контейнеров
  • Total Minimum Price (K) – фильтр минимальной общей стоимости содержимого контейнера
  • Crate Max Distance – настройка дистанции отображения контейнеров
  • Loot Icons – отображает найденный лут в виде компактных иконок вместо обычного текстового списка (лут, контейнеры, трупы)
  • Items Per Row – позволяет настроить количество иконок предметов, отображаемых в одной строке (настраивается)
  • Icons Size – позволяет изменить размер иконок предметов (настраивается)
  • Loot Selection Preview – отображает предварительный просмотр выбранных предметов в виде иконок при настройке индивидуального фильтра лута

Категории лута

  • Gear – отображение экипировки и брони
  • Magazines – отображение магазинов
  • Barter – отображение бартерных предметов
  • Meds – отображение медикаментов
  • Weapon Parts – отображение оружейных модулей и деталей
  • Sights – отображение прицелов
  • Provisions – отображение еды и напитков
  • Ammo – отображение патронов
  • Ammo Boxes – отображение коробок с патронами
  • Currency – отображение валюты
  • Weapons – отображение оружия
  • Containers – отображение контейнеров
  • Keys – отображение ключей
  • Suppressors – отображение глушителей
  • Cosmetics – отображение косметических предметов
  • Corpses – отображение трупов игроков и ботов

Другие функции Softhub EFT

  • Stream-Proof – содержимое чита и ЕСП не видно при захвате окна игры через OBS/Discord
  • Built-in Spoofer – в комплекте поставляется спуфер для обхода банов по железу в Таркове
  • Languages – чит Софтхаб поддерживает несколько языков (английский, русский, испанский)
  • Save – сохранение текущих настроек конфига
  • Load – загрузка сохранённого конфига
  • Reset – сброс всех настроек до стандартных значений
  • Delete – удаление сохранённого конфига
  • Info & Buttons – информационный блок слева вверху и дополнительные элементы управления читом
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