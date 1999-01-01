Информация о чите

Melonity — это премиальное и по-настоящему уникальное решение для Foxhole, не имеющее прямых аналогов. Данный продукт сложно назвать обычным читом — это многофункциональный игровой инструмент, созданный для максимального усиления командной эффективности и полного контроля над происходящим на фронте. В арсенале Melonity присутствуют классические боевые возможности, включая аимбот и ESP / WallHack, но на этом функционал далеко не заканчивается. Софт предлагает широкий набор автоматических скриптов: фарм ресурсов, автоматическая высадка на точки, ремонт и строительство, сбор ресурсов без ручных действий и многое другое. Для разведки территории предусмотрен свободный полёт камеры, а также отображение зон артиллерийских ударов, что даёт серьёзное тактическое преимущество. Отдельного внимания заслуживают уникальные геймплейные инструменты. Melonity умеет переводить речь других игроков на выбранный язык — перевод отображается в виде текста прямо над персонажем, полностью убирая языковой барьер в командной игре. Дополнительно доступны расширенные настройки камеры: дистанция, зум, режимы обзора, отключение привязки к персонажу и другие параметры. Melonity относится к премиальному сегменту, но при этом остаётся доступным по цене. Это идеальный выбор для игроков, которые хотят не просто играть, а приносить максимальную пользу своей команде и влиять на исход войны в Foxhole.