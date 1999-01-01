Мелонити для Фоксхолл (Melonity)

Информация о чите

Melonity — это премиальное и по-настоящему уникальное решение для Foxhole, не имеющее прямых аналогов. Данный продукт сложно назвать обычным читом — это многофункциональный игровой инструмент, созданный для максимального усиления командной эффективности и полного контроля над происходящим на фронте. В арсенале Melonity присутствуют классические боевые возможности, включая аимбот и ESP / WallHack, но на этом функционал далеко не заканчивается. Софт предлагает широкий набор автоматических скриптов: фарм ресурсов, автоматическая высадка на точки, ремонт и строительство, сбор ресурсов без ручных действий и многое другое. Для разведки территории предусмотрен свободный полёт камеры, а также отображение зон артиллерийских ударов, что даёт серьёзное тактическое преимущество. Отдельного внимания заслуживают уникальные геймплейные инструменты. Melonity умеет переводить речь других игроков на выбранный язык — перевод отображается в виде текста прямо над персонажем, полностью убирая языковой барьер в командной игре. Дополнительно доступны расширенные настройки камеры: дистанция, зум, режимы обзора, отключение привязки к персонажу и другие параметры. Melonity относится к премиальному сегменту, но при этом остаётся доступным по цене. Это идеальный выбор для игроков, которые хотят не просто играть, а приносить максимальную пользу своей команде и влиять на исход войны в Foxhole.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
Настройки игрока (Movement)

  • Auto Movement - автоматическое движение персонажа в выбранном направлении
  • Move Forward Bind - бинд для движения вперёд в режиме автодвижения
  • Move Backward Bind - бинд для движения назад в режиме автодвижения
  • Stop on WASD - автоматическая остановка при нажатии W, A, S, D
  • Stop on Enemy Detected - остановка при обнаружении противника
  • Free Camera While Running - свободное управление камерой во время бега
  • Auto Sprint - автоматическое включение спринта
  • Followbot - автоматическое следование за выбранным игроком
  • Switch Follow Target - смена цели следования по бинду
  • Stop Follow on WASD - остановка следования при ручном управлении
  • Auto Hammer - автоматическое использование строительного инструмента
  • Auto Build - автоматическое строительство подготовленных блюпринтов
  • Build Search Distance - радиус поиска блюпринтов
  • Dry Trenches - автоматическое осушение траншей
  • Auto Gather - автоматический сбор ресурсов
  • Repeat Pull - повтор последнего действия взятия предмета
  • Disable if Storage Empty - остановка при пустом хранилище

Wallhack (ESP)

  • Enable Object Info - включение подсветки объектов
  • Faction Tabs - отдельные настройки для Ally / Enemy / Neutral
  • Infantry Info - отображение информации о пехоте
  • Vehicle Info - отображение информации о технике
  • Building Info - отображение информации о зданиях
  • Health Bar - отображение полосы здоровья
  • Inventory Info - отображение инвентаря
  • Name Display - отображение имени или названия
  • Skeleton Type - тип отображаемого скелета
  • Box Type - тип боксов
  • Always Visible Model - отображение моделей сквозь препятствия
  • Local Player Info - панель информации о персонаже
  • Self Health Bar - полоса здоровья персонажа и техники
  • Tracking Line - линия от персонажа к объекту
  • Hide Line if Visible - скрытие линии при прямой видимости
  • Start Distance - минимальная дистанция отображения
  • End Distance - максимальная дистанция
  • Highlight Interactive Objects - подсветка интерактивных объектов

MapHack (Мапхак)

  • ESP Map Enable - включение ESP на карте
  • Minimap Enable - включение расширенной миникарты
  • Minimap Scale - масштаб панели миникарты
  • Icon Scale - масштаб иконок
  • Map Zoom - масштаб карты
  • Cache Time - время хранения объектов
  • Minimap Color - цвет миникарты
  • Road Color - цвет дорог
  • Show Objects - отображаемые объекты
  • Show Teams - отображение союзников и врагов
  • Show Player Count - отображение количества игроков
  • Map Scanner - сканирование текущего гекса
  • Scan Debris - поиск обломков
  • Cyclic Scan - циклическое сканирование
  • Random Scan Position - случайная точка сканирования
  • Start Scan Key - бинд запуска сканирования

Эксплойты (Exploits)

  • Move in UI - передвижение персонажа при открытом интерфейсе
  • Ignore Some Building Rules - игнорирование части ограничений строительства
  • Ignore Building Cooldown - отключение задержки между строительством блюпринтов
  • Ignore Lack of Fuel - управление техникой без топлива
  • Ignore Artillery Restrictions - снятие ограничений при использовании артиллерии
  • Ignore Disabled Vehicle - управление повреждённой техникой
  • Vehicle Ignore Time - время действия игнорирования повреждений

Артиллерия (Artillery)

  • Artillery Calculator - расчёт расстояния и азимута для артиллерийской стрельбы
  • Target Position - установка позиции цели
  • Artillery Position - установка позиции артиллерии
  • Weather Display - отображение погодных условий
  • Shell Spread Area - визуализация зоны разлёта снарядов

Голосовой чат и камера

  • Voice Transcription - преобразование речи игроков в текст
  • Speech Model - выбор модели распознавания
  • Language Detection - определение языка
  • Buffer Timeout - задержка буфера
  • Show Text Above Players - отображение текста над игроками
  • Text Display Time - время отображения текста
  • Translation Enable - включение перевода
  • Translate To - язык перевода
  • Load Model - загрузка модели
  • Show History - отображение истории
  • Free Camera - свободное перемещение камеры
  • Camera Activation Key - клавиша активации
  • Camera Mode - режим работы камеры
  • Camera Behavior Settings - поведение камеры

Другие фичи Мелонити Фоксхолл

  • FPS Unlocker - снятие ограничения кадров
  • FOV Changer - изменение угла обзора
  • FOV Change Method - способ изменения FOV
  • Custom Range - отображение окружности заданного радиуса
  • Search Items - поиск предметов в базах и складах
  • Background Scan - фоновое сканирование предметов
  • Panel Open Key - клавиша открытия панели
  • Logistics Helper - расчёт недостающих ресурсов для базы
  • Highlight Interactive Objects - подсветка интерактивных объектов
  • Auto Command Trader - автоматическая обработка команд игроков
  • Allowed SteamID List - список SteamID, которым разрешены команды трейда
  • Auto Command from List - выполнение команд только от указанных игроков
  • Languages - меню Мелонити поддерживает несколько языков (русский, английский, китайский)

