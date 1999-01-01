Мелонити для Фоксхолл (Melonity)
Информация о чите
Melonity — это премиальное и по-настоящему уникальное решение для Foxhole, не имеющее прямых аналогов. Данный продукт сложно назвать обычным читом — это многофункциональный игровой инструмент, созданный для максимального усиления командной эффективности и полного контроля над происходящим на фронте. В арсенале Melonity присутствуют классические боевые возможности, включая аимбот и ESP / WallHack, но на этом функционал далеко не заканчивается. Софт предлагает широкий набор автоматических скриптов: фарм ресурсов, автоматическая высадка на точки, ремонт и строительство, сбор ресурсов без ручных действий и многое другое. Для разведки территории предусмотрен свободный полёт камеры, а также отображение зон артиллерийских ударов, что даёт серьёзное тактическое преимущество. Отдельного внимания заслуживают уникальные геймплейные инструменты. Melonity умеет переводить речь других игроков на выбранный язык — перевод отображается в виде текста прямо над персонажем, полностью убирая языковой барьер в командной игре. Дополнительно доступны расширенные настройки камеры: дистанция, зум, режимы обзора, отключение привязки к персонажу и другие параметры. Melonity относится к премиальному сегменту, но при этом остаётся доступным по цене. Это идеальный выбор для игроков, которые хотят не просто играть, а приносить максимальную пользу своей команде и влиять на исход войны в Foxhole.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Настройки игрока (Movement)
- Auto Movement - автоматическое движение персонажа в выбранном направлении
- Move Forward Bind - бинд для движения вперёд в режиме автодвижения
- Move Backward Bind - бинд для движения назад в режиме автодвижения
- Stop on WASD - автоматическая остановка при нажатии W, A, S, D
- Stop on Enemy Detected - остановка при обнаружении противника
- Free Camera While Running - свободное управление камерой во время бега
- Auto Sprint - автоматическое включение спринта
- Followbot - автоматическое следование за выбранным игроком
- Switch Follow Target - смена цели следования по бинду
- Stop Follow on WASD - остановка следования при ручном управлении
- Auto Hammer - автоматическое использование строительного инструмента
- Auto Build - автоматическое строительство подготовленных блюпринтов
- Build Search Distance - радиус поиска блюпринтов
- Dry Trenches - автоматическое осушение траншей
- Auto Gather - автоматический сбор ресурсов
- Repeat Pull - повтор последнего действия взятия предмета
- Disable if Storage Empty - остановка при пустом хранилище
Wallhack (ESP)
- Enable Object Info - включение подсветки объектов
- Faction Tabs - отдельные настройки для Ally / Enemy / Neutral
- Infantry Info - отображение информации о пехоте
- Vehicle Info - отображение информации о технике
- Building Info - отображение информации о зданиях
- Health Bar - отображение полосы здоровья
- Inventory Info - отображение инвентаря
- Name Display - отображение имени или названия
- Skeleton Type - тип отображаемого скелета
- Box Type - тип боксов
- Always Visible Model - отображение моделей сквозь препятствия
- Local Player Info - панель информации о персонаже
- Self Health Bar - полоса здоровья персонажа и техники
- Tracking Line - линия от персонажа к объекту
- Hide Line if Visible - скрытие линии при прямой видимости
- Start Distance - минимальная дистанция отображения
- End Distance - максимальная дистанция
- Highlight Interactive Objects - подсветка интерактивных объектов
MapHack (Мапхак)
- ESP Map Enable - включение ESP на карте
- Minimap Enable - включение расширенной миникарты
- Minimap Scale - масштаб панели миникарты
- Icon Scale - масштаб иконок
- Map Zoom - масштаб карты
- Cache Time - время хранения объектов
- Minimap Color - цвет миникарты
- Road Color - цвет дорог
- Show Objects - отображаемые объекты
- Show Teams - отображение союзников и врагов
- Show Player Count - отображение количества игроков
- Map Scanner - сканирование текущего гекса
- Scan Debris - поиск обломков
- Cyclic Scan - циклическое сканирование
- Random Scan Position - случайная точка сканирования
- Start Scan Key - бинд запуска сканирования
Эксплойты (Exploits)
- Move in UI - передвижение персонажа при открытом интерфейсе
- Ignore Some Building Rules - игнорирование части ограничений строительства
- Ignore Building Cooldown - отключение задержки между строительством блюпринтов
- Ignore Lack of Fuel - управление техникой без топлива
- Ignore Artillery Restrictions - снятие ограничений при использовании артиллерии
- Ignore Disabled Vehicle - управление повреждённой техникой
- Vehicle Ignore Time - время действия игнорирования повреждений
Артиллерия (Artillery)
- Artillery Calculator - расчёт расстояния и азимута для артиллерийской стрельбы
- Target Position - установка позиции цели
- Artillery Position - установка позиции артиллерии
- Weather Display - отображение погодных условий
- Shell Spread Area - визуализация зоны разлёта снарядов
Голосовой чат и камера
- Voice Transcription - преобразование речи игроков в текст
- Speech Model - выбор модели распознавания
- Language Detection - определение языка
- Buffer Timeout - задержка буфера
- Show Text Above Players - отображение текста над игроками
- Text Display Time - время отображения текста
- Translation Enable - включение перевода
- Translate To - язык перевода
- Load Model - загрузка модели
- Show History - отображение истории
- Free Camera - свободное перемещение камеры
- Camera Activation Key - клавиша активации
- Camera Mode - режим работы камеры
- Camera Behavior Settings - поведение камеры
Другие фичи Мелонити Фоксхолл
- FPS Unlocker - снятие ограничения кадров
- FOV Changer - изменение угла обзора
- FOV Change Method - способ изменения FOV
- Custom Range - отображение окружности заданного радиуса
- Search Items - поиск предметов в базах и складах
- Background Scan - фоновое сканирование предметов
- Panel Open Key - клавиша открытия панели
- Logistics Helper - расчёт недостающих ресурсов для базы
- Highlight Interactive Objects - подсветка интерактивных объектов
- Auto Command Trader - автоматическая обработка команд игроков
- Allowed SteamID List - список SteamID, которым разрешены команды трейда
- Auto Command from List - выполнение команд только от указанных игроков
- Languages - меню Мелонити поддерживает несколько языков (русский, английский, китайский)
