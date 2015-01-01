Arcane PUBG ESP (Аркейн ПАБГ ЕСП)

Информация о чите

Arcane PUBG ESP — это упрощённая версия популярного чита Arcane, разработанная специально для легитной и аккуратной игры в PUBG. Софт включает в себя всё необходимое для уверенного преимущества: удобный ESP (WH) с отображением врагов (боксы, скелеты), лута, транспорта и аирдропов. Продуманная система настроек позволяет тонко настроить стиль визуализации, категории отображаемых предметов и другие параметры. Встроенный счётчик наблюдателей подскажет, когда стоит играть осторожнее, а полный StreamProof обеспечит полную невидимость чита на стримах, видео и скриншотах. Arcane PUBG ESP также включает рабочий HWID спуфер, что делает софт безопасным даже для пользователей с банами по железу. Если вы ищете надёжный и недорогой ESP-чит для PUBG — Аркейн станет отличным выбором для спокойной, результативной игры без риска.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Kakao, Epic Games

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Player ESP (ВХ)

  • 2D Player Boxes - вх в виде боксов
  • Filled Boxes - залить фон боксов
  • Health (Bar, Text) - отображение хп, индикатор и текст
  • ESP Style - визуальный стиль ЕСП
  • Nickname - показывать имена игроков
  • Weapon - оружие в руках у цели
  • Level - уровень профиля игрока
  • Knocked - показывать нокнутых
  • Specators - количество наблюдателей за целью ЕСП
  • Kills - количество убийств у цели
  • Team ID - айди команды игрока
  • Skeleton - вх в виде скелета
  • Visible Check - проверка на видимость
  • Lines - есп в виде линий
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Max Distance - дальность ЕСП

Loot & ESP (Предметы, транспорт, контейнеры)

  • Loot ESP - включить отображение лута
  • Names - названия отображаемых объектов
  • Distance - расстояние до отображаемых предметов
  • Max Distance - настройки дальности
  • Weapons - показ оружия, есть фильтры по типу
  • Equipment - шлемы, броня, рюкзаки
  • Attachments - обвесы для оружия
  • Medicine - аптечки, бинты, бусты
  • Ammo - боеприпасы
  • Throwables - гранаты
  • Other Items - другой лут
  • Vehicle (Land, Water, Air) - наземный, водный и воздушный транспорт
  • AirDrop - эирдропы
  • Death Drop - ящики трупов
  • Show Content - содержимое контейнеров

Misc (Другие возможности Arcane PUBG ESP)

  • Configs (Create, Delete, Save, Load) - возможность сохранять свои настройки и взаимодействовать с ними
  • Spectator Count - счётчик зрителей
  • Menu Style - настройки визуального стиля меню чита Arcane PUBG ESP
  • Custom Colors - выбор цветов для большинства визуальных функций
  • Battle Mode - бин по нажатию которого отключается весь есп кроме игроков
  • GUI Scale - масштаб интерфейса софта
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана и его настройки
  • Arrows - стрелочки в направлении целей вне экрана
  • Language (Russian, English, Chinese) - меню чита Arcane PUBG ESP доступно на 3 языках (русский, английский, китайски)
  • StreamProof - чит полностью скрыт на скриншотах, видео и стримах
  • HWID-Spoofer - встроенный спуфер для обхода бана по железу

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