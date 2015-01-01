Arcane PUBG ESP (Аркейн ПАБГ ЕСП)
Информация о чите
Arcane PUBG ESP — это упрощённая версия популярного чита Arcane, разработанная специально для легитной и аккуратной игры в PUBG. Софт включает в себя всё необходимое для уверенного преимущества: удобный ESP (WH) с отображением врагов (боксы, скелеты), лута, транспорта и аирдропов. Продуманная система настроек позволяет тонко настроить стиль визуализации, категории отображаемых предметов и другие параметры. Встроенный счётчик наблюдателей подскажет, когда стоит играть осторожнее, а полный StreamProof обеспечит полную невидимость чита на стримах, видео и скриншотах. Arcane PUBG ESP также включает рабочий HWID спуфер, что делает софт безопасным даже для пользователей с банами по железу. Если вы ищете надёжный и недорогой ESP-чит для PUBG — Аркейн станет отличным выбором для спокойной, результативной игры без риска.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Kakao, Epic Games
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Player ESP (ВХ)
- 2D Player Boxes - вх в виде боксов
- Filled Boxes - залить фон боксов
- Health (Bar, Text) - отображение хп, индикатор и текст
- ESP Style - визуальный стиль ЕСП
- Nickname - показывать имена игроков
- Weapon - оружие в руках у цели
- Level - уровень профиля игрока
- Knocked - показывать нокнутых
- Specators - количество наблюдателей за целью ЕСП
- Kills - количество убийств у цели
- Team ID - айди команды игрока
- Skeleton - вх в виде скелета
- Visible Check - проверка на видимость
- Lines - есп в виде линий
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Max Distance - дальность ЕСП
Loot & ESP (Предметы, транспорт, контейнеры)
- Loot ESP - включить отображение лута
- Names - названия отображаемых объектов
- Distance - расстояние до отображаемых предметов
- Max Distance - настройки дальности
- Weapons - показ оружия, есть фильтры по типу
- Equipment - шлемы, броня, рюкзаки
- Attachments - обвесы для оружия
- Medicine - аптечки, бинты, бусты
- Ammo - боеприпасы
- Throwables - гранаты
- Other Items - другой лут
- Vehicle (Land, Water, Air) - наземный, водный и воздушный транспорт
- AirDrop - эирдропы
- Death Drop - ящики трупов
- Show Content - содержимое контейнеров
Misc (Другие возможности Arcane PUBG ESP)
- Configs (Create, Delete, Save, Load) - возможность сохранять свои настройки и взаимодействовать с ними
- Spectator Count - счётчик зрителей
- Menu Style - настройки визуального стиля меню чита Arcane PUBG ESP
- Custom Colors - выбор цветов для большинства визуальных функций
- Battle Mode - бин по нажатию которого отключается весь есп кроме игроков
- GUI Scale - масштаб интерфейса софта
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана и его настройки
- Arrows - стрелочки в направлении целей вне экрана
- Language (Russian, English, Chinese) - меню чита Arcane PUBG ESP доступно на 3 языках (русский, английский, китайски)
- StreamProof - чит полностью скрыт на скриншотах, видео и стримах
- HWID-Spoofer - встроенный спуфер для обхода бана по железу
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