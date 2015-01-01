Softhub Full для PUBG Battlegrounds (Софтхаб)

Информация о чите

Softhub Full — полная версия популярного приватного софта для PUBG Battlegrounds, предлагающая расширенный функционал для контроля ситуации на карте и уверенных перестрелок. Главное отличие версии Full — продвинутый Aim Assist, который особенно эффективно работает с автоматическим оружием, обеспечивая стабильное удержание цели и точную стрельбу. Аимбот поддерживает предикт движения, компенсацию отдачи и гибкую настройку FOV, плавности и приоритетов целей. Можно задать дистанцию работы, выбрать часть тела для прицеливания и активировать отображение зоны захвата. Players ESP предоставляет подробную информацию о противниках: боксы, скелеты, здоровье, оружие, дистанцию, линии до целей и точку упреждения для стрельбы по движущимся врагам или целям в транспорте. Также отображается количество наблюдателей. World ESP показывает лут, транспорт, аирдропы и содержимое рюкзаков убитых игроков. Дополняет функционал встроенный радар с настройкой размера и угла отображения. Softhub Full поддерживает несколько языков интерфейса и Stream-Proof режим для записи геймплея и стриминга.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games, Kakao
Купить

Aimbot (Аимбот)

  • Enable – включить/выключить аимбот
  • Prediction – учитывает движение цели для более точного наведения
  • Recoil Control – компенсирует отдачу оружия при стрельбе
  • Bone – выбор части тела для прицеливания
  • Priority – приоритет выбора цели (например ближайшая к прицелу)
  • Radius – радиус зоны захвата цели (FOV)
  • Smooth X – плавность наведения по горизонтали
  • Smooth Y – плавность наведения по вертикали
  • Distance – максимальная дистанция работы аимбота
  • Draw Radius – отображает круг FOV на экране
  • Mark Target – подсвечивает выбранную цель
  • Key Main – основная клавиша активации аимбота
  • Key Second – дополнительная клавиша активации аимбота

Players ESP (ВХ на игроков/ботов)

  • Player ESP – отображает игроков через стены
  • Bots ESP – показывает ботов через стены
  • 2D Box – выделяет противников прямоугольными 2D-рамками
  • Skeleton – отображает скелетную структуру моделей врагов
  • Health – показывает текущее здоровье противников
  • Player Name – выводит никнеймы игроков
  • Distance – отображает дистанцию до цели в метрах
  • Weapon – показывает оружие, которое держит противник
  • Snapline – проводит линии от центра экрана к целям
  • Prediction Point – отображает точку упреждения, куда нужно стрелять с учётом движения цели и расстояния до неё
  • Vehicle Prediction – показывает точку упреждения для целей, находящихся в транспорте
  • Spectators Count – выводит количество наблюдающих за вами игроков
  • Visible Check – различает цветом врагов в прямой видимости и за препятствиями
  • Max Distance – задаёт максимальную дальность отображения ESP
  • Players ESP Customization – расширенные настройки отображения ESP (боксы, скелеты и дополнительные элементы)

World ESP (ВХ на лут)

  • Spawned Items – показывает предметы, появляющиеся на карте в начале игры
  • Dropped Items – отображает вещи, выброшенные игроками на землю
  • Death Drop – включает отображение лута с убитых противников
  • Death Box Content – показывает содержимое рюкзаков погибших игроков
  • Air Drop – отображает местоположение аирдропов
  • Air Drop Content – показывает, какие предметы находятся внутри аирдропа
  • Vehicle ESP (Health, Fuel) – отображает транспорт с информацией о названии, прочности и уровне топлива
  • Vehicles Key – включает или отключает отображение транспорта по нажатию клавиши
  • Loot Filter – настраиваемый фильтр отображаемых предметов
  • Custom Colors – позволяет задать собственные цвета для элементов WH
  • Bear – показывает медведей через ESP
  • Bear Box with Content – отображает медведей в виде боксов с дополнительной информацией
  • Installed Mortar – показывает установленные на карте миномёты

Loot Categories (Категории лута)

  • Weapon – отображение оружия
  • Ammo – отображение патронов
  • Attachment – отображение модификаций для оружия
  • Medicine / Boost – отображение аптечек и бустов
  • Helmet – отображение шлемов
  • Armor – отображение бронежилетов
  • Backpack – отображение рюкзаков
  • Other – отображение прочих предметов
  • Levels/Tiers – фильтр шлемов, брони и рюкзаков по уровню защиты
  • Weapon Categories – разделение оружия по типам (штурмовые винтовки, снайперские винтовки, DMR и др)
  • Weapon Attachments Filter – раздельное отображение модификаций оружия (прицелы, глушители, дульные устройства и тд)

Radar (Радар)

  • Enable – включает радар поверх игрового интерфейса
  • Distance – отображает расстояние до целей на радаре
  • Local Direction – показывает направление взгляда игрока
  • Angle – настройка угла и расположения радара
  • Size – регулирует размер окна радара
  • Point Size – изменяет размер точек на радаре

Другие возможности PUBG Softhub Full

  • Languages – поддержка трёх языков интерфейса: английский, испанский и русский
  • Stream-Proof – возможность скрыть интерфейс и элементы чита на скринах, видео и стримах

Оставить отзыв


Похожие Товары

Phoenix Spoofer (Satano)
  • Проверенный Временем HWID Spoofer
  • Отлично справляется с анти-читами EAC и BE
  • Доступная цена и отличная работоспособность
Spoofer
от 129

Evicted PUBG Script
  • Очень точный скрипт для PUBG Battlegrounds
  • Любое оружие, прицелы, работает на любой мышке
  • LagSwitch, Rapid Fire, Zoom Hack и много других возможностей
PYBG
от 389

WH-SATANO PUBG FULL (Phoenix)
  • Векторный аимбот с гибкой настройкой под любой стиль боя
  • Информативный ESP и Battle Mode для чистых перестрелок
  • HWID Spoofer и меню на русском и английском языках
PYBG
от 249

Arcane PUBG Radar
  • Легитный Радар (MapHack) для ПУБГ
  • Удобная система фильтров, настройка зума и низкий шанс бана
  • Интерактивная карта на любом устройстве (ноутбук, планшет, смартфон)
PYBG
от 239