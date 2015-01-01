Softhub Full для PUBG Battlegrounds (Софтхаб)
Информация о чите
Softhub Full — полная версия популярного приватного софта для PUBG Battlegrounds, предлагающая расширенный функционал для контроля ситуации на карте и уверенных перестрелок. Главное отличие версии Full — продвинутый Aim Assist, который особенно эффективно работает с автоматическим оружием, обеспечивая стабильное удержание цели и точную стрельбу. Аимбот поддерживает предикт движения, компенсацию отдачи и гибкую настройку FOV, плавности и приоритетов целей. Можно задать дистанцию работы, выбрать часть тела для прицеливания и активировать отображение зоны захвата. Players ESP предоставляет подробную информацию о противниках: боксы, скелеты, здоровье, оружие, дистанцию, линии до целей и точку упреждения для стрельбы по движущимся врагам или целям в транспорте. Также отображается количество наблюдателей. World ESP показывает лут, транспорт, аирдропы и содержимое рюкзаков убитых игроков. Дополняет функционал встроенный радар с настройкой размера и угла отображения. Softhub Full поддерживает несколько языков интерфейса и Stream-Proof режим для записи геймплея и стриминга.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games, Kakao
Aimbot (Аимбот)
- Enable – включить/выключить аимбот
- Prediction – учитывает движение цели для более точного наведения
- Recoil Control – компенсирует отдачу оружия при стрельбе
- Bone – выбор части тела для прицеливания
- Priority – приоритет выбора цели (например ближайшая к прицелу)
- Radius – радиус зоны захвата цели (FOV)
- Smooth X – плавность наведения по горизонтали
- Smooth Y – плавность наведения по вертикали
- Distance – максимальная дистанция работы аимбота
- Draw Radius – отображает круг FOV на экране
- Mark Target – подсвечивает выбранную цель
- Key Main – основная клавиша активации аимбота
- Key Second – дополнительная клавиша активации аимбота
Players ESP (ВХ на игроков/ботов)
- Player ESP – отображает игроков через стены
- Bots ESP – показывает ботов через стены
- 2D Box – выделяет противников прямоугольными 2D-рамками
- Skeleton – отображает скелетную структуру моделей врагов
- Health – показывает текущее здоровье противников
- Player Name – выводит никнеймы игроков
- Distance – отображает дистанцию до цели в метрах
- Weapon – показывает оружие, которое держит противник
- Snapline – проводит линии от центра экрана к целям
- Prediction Point – отображает точку упреждения, куда нужно стрелять с учётом движения цели и расстояния до неё
- Vehicle Prediction – показывает точку упреждения для целей, находящихся в транспорте
- Spectators Count – выводит количество наблюдающих за вами игроков
- Visible Check – различает цветом врагов в прямой видимости и за препятствиями
- Max Distance – задаёт максимальную дальность отображения ESP
- Players ESP Customization – расширенные настройки отображения ESP (боксы, скелеты и дополнительные элементы)
World ESP (ВХ на лут)
- Spawned Items – показывает предметы, появляющиеся на карте в начале игры
- Dropped Items – отображает вещи, выброшенные игроками на землю
- Death Drop – включает отображение лута с убитых противников
- Death Box Content – показывает содержимое рюкзаков погибших игроков
- Air Drop – отображает местоположение аирдропов
- Air Drop Content – показывает, какие предметы находятся внутри аирдропа
- Vehicle ESP (Health, Fuel) – отображает транспорт с информацией о названии, прочности и уровне топлива
- Vehicles Key – включает или отключает отображение транспорта по нажатию клавиши
- Loot Filter – настраиваемый фильтр отображаемых предметов
- Custom Colors – позволяет задать собственные цвета для элементов WH
- Bear – показывает медведей через ESP
- Bear Box with Content – отображает медведей в виде боксов с дополнительной информацией
- Installed Mortar – показывает установленные на карте миномёты
Loot Categories (Категории лута)
- Weapon – отображение оружия
- Ammo – отображение патронов
- Attachment – отображение модификаций для оружия
- Medicine / Boost – отображение аптечек и бустов
- Helmet – отображение шлемов
- Armor – отображение бронежилетов
- Backpack – отображение рюкзаков
- Other – отображение прочих предметов
- Levels/Tiers – фильтр шлемов, брони и рюкзаков по уровню защиты
- Weapon Categories – разделение оружия по типам (штурмовые винтовки, снайперские винтовки, DMR и др)
- Weapon Attachments Filter – раздельное отображение модификаций оружия (прицелы, глушители, дульные устройства и тд)
Radar (Радар)
- Enable – включает радар поверх игрового интерфейса
- Distance – отображает расстояние до целей на радаре
- Local Direction – показывает направление взгляда игрока
- Angle – настройка угла и расположения радара
- Size – регулирует размер окна радара
- Point Size – изменяет размер точек на радаре
Другие возможности PUBG Softhub Full
- Languages – поддержка трёх языков интерфейса: английский, испанский и русский
- Stream-Proof – возможность скрыть интерфейс и элементы чита на скринах, видео и стримах
