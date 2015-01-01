Информация о чите

Softhub Full — полная версия популярного приватного софта для PUBG Battlegrounds, предлагающая расширенный функционал для контроля ситуации на карте и уверенных перестрелок. Главное отличие версии Full — продвинутый Aim Assist, который особенно эффективно работает с автоматическим оружием, обеспечивая стабильное удержание цели и точную стрельбу. Аимбот поддерживает предикт движения, компенсацию отдачи и гибкую настройку FOV, плавности и приоритетов целей. Можно задать дистанцию работы, выбрать часть тела для прицеливания и активировать отображение зоны захвата. Players ESP предоставляет подробную информацию о противниках: боксы, скелеты, здоровье, оружие, дистанцию, линии до целей и точку упреждения для стрельбы по движущимся врагам или целям в транспорте. Также отображается количество наблюдателей. World ESP показывает лут, транспорт, аирдропы и содержимое рюкзаков убитых игроков. Дополняет функционал встроенный радар с настройкой размера и угла отображения. Softhub Full поддерживает несколько языков интерфейса и Stream-Proof режим для записи геймплея и стриминга.