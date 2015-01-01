Evicted Скрипт для PUBG Battlegrounds (Евиктед Пубг)

Информация о чите

Evicted для PUBG Battlegrounds — премиальный набор скриптов, созданный для тех, кто хочет получить полный контроль над отдачей и качественно повысить эффективность стрельбы. Evicted предлагает продвинутый скрипт контроля отдачи с тонкой кастомизацией: поддерживаются любые оружие, прицелы, обвесы, любая мышка и любое разрешение экрана. Вы гибко настраиваете параметры под своё оружие и стиль игры — результат заметен сразу. В комплект также входят полезные дополнительные модули: LagSwitch для тактических манёвров, Zoom Hack для точной стрельбы на дальних дистанциях, Anti-AFK для автоподдержки сессий и Rapid Fire для высокоскоростной стрельбы на совместимом оружии. Управление удобно реализовано в понятном меню с поддержкой русского и английского языков; система конфигов позволяет сохранять профили и быстро загружать их при следующем запуске. Evicted ориентирован на стабильность и комфорт: лёгкая установка, гибкие привязки клавиш, совместимость с широким спектром периферии и регулярные обновления под патчи PUBG. Для удобства предусмотрена гибкая система тарифов — от краткосрочных подписок до длительных планов. Evicted — выбор игроков, которые ценят точность, надёжность и удобство в каждой схватке.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
АнтиОтдача (No Recoil)

  • Enable Script - включить/выключить контроль отдачи
  • Script Mode - режим работы скрипта (удерживать кнопку, вкл/выкл)
  • Position - тип контроля отдачи исходя из вашего положения (стоя, сидя, лежа)
  • Y Control - управление отдачей по вертикали
  • Smooth - сглаживание движений макроса во время стрельбы
  • Weapon - текущее активное оружие
  • Scope - активный прицел на гане
  • Grip - активная рукоятка
  • Muzzle - активная насадка
  • Mag - активный магазин на гане

Recoil Settings (Настройка отдачи)

  • Individual Scope Sensetivities - индивидуальная настройка сэнсы для каждого вида приближения
  • General Sens - основная сэнса для каждого прицела
  • Vertical Multiplier - настройка скорости движения в прицеле по вертикали
  • Shoulder / Ironsight Sensitivity - настройка для прицеливания в ближнем бою
  • Scoped Sensitivity - настройка сэнсы для 2x, 3x, 4x, 6x, 8x, 15x прицелов
  • Rapid Fire - режим автоматической стрельбы из полу-автоматики (пистолеты, дмр и т.п.)

Разное

  • Anti AFK - включить анти-кик за бездействие
  • Lag Switch - включить/выключить замедление пакетов (можно настраивать)
  • Zoom Hack - включить/выключить зум хак (можно настраивать)
  • Mini Overlay - окно с информацией о текушем гане и обвесах
  • Notifications Hints - показывать уведомления и подсказки о работе скрипта

Другие возможности Evicted PUBG

  • Hotkeys - возможность назначить свои клавиши для вкл/выкл опций (LagSwitch, Traffic, ZoomHack и т.п.)
  • Keybinds - настройка клавиш для точной работы макроса (активные ганы, переключение режима стрельбы, задержка дыхания и т.п.)
  • Menu Key - возможность назначить свою клавишу для вызова меню Евиктед
  • Language - Скрипт Евиктед поддерживает два языка (русский, английский)
  • Config - возможность сохранять и загружать свои настройки
  • Custom Color - изменяет цвет меню скрипта

