Информация о чите

Evicted для PUBG Battlegrounds — премиальный набор скриптов, созданный для тех, кто хочет получить полный контроль над отдачей и качественно повысить эффективность стрельбы. Evicted предлагает продвинутый скрипт контроля отдачи с тонкой кастомизацией: поддерживаются любые оружие, прицелы, обвесы, любая мышка и любое разрешение экрана. Вы гибко настраиваете параметры под своё оружие и стиль игры — результат заметен сразу. В комплект также входят полезные дополнительные модули: LagSwitch для тактических манёвров, Zoom Hack для точной стрельбы на дальних дистанциях, Anti-AFK для автоподдержки сессий и Rapid Fire для высокоскоростной стрельбы на совместимом оружии. Управление удобно реализовано в понятном меню с поддержкой русского и английского языков; система конфигов позволяет сохранять профили и быстро загружать их при следующем запуске. Evicted ориентирован на стабильность и комфорт: лёгкая установка, гибкие привязки клавиш, совместимость с широким спектром периферии и регулярные обновления под патчи PUBG. Для удобства предусмотрена гибкая система тарифов — от краткосрочных подписок до длительных планов. Evicted — выбор игроков, которые ценят точность, надёжность и удобство в каждой схватке.