Чит Ancient для PUBG (Aim + ESP + Radar + Spoofer)
Информация о чите
В этот раз мы подготовили для вас по-настоящему хороший продукт. Встречайте - Ancient PUBG Hack. Данный софт сделан очень качественно и включает в себя очень крутые функции. Во-первых, здесь вас ждёт реально хороший аимбот, используя который играть достаточно легко и приятно. Во-вторых, в Ancient ПУБГ есть 2 вида радара: первый работает через внутриигровую миникарту, а второй через большую карту. Следующей интересной особенностью софта является Loot ESP - здесь есть кастомный лут фильтр, который позволяет легко и удобно настраивать отображение нужных вам предметов. На этом особенности Ancient не заканчиваются, продукт также оснащён полным стримпруфом, этот софт полностью невидим для любого софта для записи экрана или скриншотов. Заключительной фишкой является встроенный спуфер для обхода HWID-бана, который реально работает и помогает. Мы надеемся, что вы не пройдёте мимо такого интересного предложения.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (1809 - 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Вектор)
- Vector Aimbot - векторный аимбот, симулирует движения мыши человеком
- Enable Aimbot - активировать работу аимбота
- First / Second Aim Key - первая и вторая клавиша для активации аима
- FOV - размер области работы аимбота
- Draw FOV - рисовать FOV аима в виде окружности
- FOV Color - цвет круга FOV
- Smooth - плавность движений аима при наведении
- Bone - часть тела в которую будет целиться аим
- Force Bone - второй хитбокс для аима
- Force Key - при нажатии этой клавиши аим будет целиться во второй хитбокс
- Only Visible - в этом режиме в качестве целей будут выбираться только враги в прямой видимости
- Lock Target - фиксация аима на текущей цели до её уничтожения (либо до прекращения огня)
- Lock Knocked - огонь по нокнутым врагам
- RCS - помощь в контроле отдачи при стрельбе с аимом
- Disable RCS for DMR - отключить RCS для полуавтоматических винтовок
- Prediction - предугадывание траектории движения противника и баллистики
Player ESP (Wallhack)
- Players ESP - wh для подсветки игроков
- Bots ESP - активировать валлхак против ботов
- Box ESP - вх в виде коробок
- Skeleton - wh в виде скелетов
- Visible Check - цели за стеной и не за стеной окрашиваются разными цветами
- Team Check - по умолчанию есп показывает только врагов, но можно включить и союзников
- Distance - расстояние до целей (в метрах)
- Draw Distance - дальность отображения ESP
- Names - никнеймы игроков
- Health - показывать ХП врагов при помощи полоски (бара)
- Knocked - отображение нокнутых врагов
- Weapon - оружие в руках у игроков
- Kills - показывать количество убийств у целей
- Enemy Grenades - подсвечивать гранаты брошенные врагами
- Show PUBG Partner - помечать игроков-партнеров ПУБГ
Radar и Другое (In-Game)
- MiniMap Radar - отображать врагов на внутриигровой миникарте с помощью точек
- Big Map Radar - отображать врагов на внутриигровой большой карте с помощью точек (карта которая открывается при нажатии M)
- Map Predict - показывать карту до загрузки в игру (в правой верхней части экрана)
- Spectator Count - показывать количество игроков которые наблюдают за вами в режиме зрителя
World / Loot ESP
- Items - показывать предметы на земле
- AirDrops - аирдропы
- Corpses - трупы игроков
- Container contents - содержимое аирдропа / трупов / других контейнеров
- Vehicle - транспорт (машины, лодки и прочее)
- Weapons - огнестрельное и холодное оружие
- Attachments - модули для оружия (прицелы, глушители и прочее)
- Ammo - боеприпасы
- Bomb - взрывчатка
- Armor (LVL1, LVL2, LVL3) - отображение бронежилетов
- Helmet (LVL1, LVL2, LVL3) - отображение шлемов
- Backpack (LVL1, LVL 2, LVL3) - рюкзаки
- Heal - аптечки, бинды
- Boosts - энергетики, болеутоляющее, шприцы
- Custom Filter - настраиваемый фильтр лута, вы можете выбрать конкретные предметы
- Distance - расстояние до лута
- Max Distance - разные настройки дистанции для разных категорий лута
Misc (Другие Возможности Софта Ancient)
- Custom Colors for ESP - возможность выбирать любые цвета для визуальных фич
- Toggle Keys - бинд своих клавиш для включения/выключения все функций в софте
- Text Font Size - вы можете настроить размер шрифта для ЕСП
- Language (English / Chinese) - чит Ancient поддерживает 2 языка меню: Английский и Китайский
- Battle Mode Key - активируя боевой режим, вы отключаете весь ESP кроме игроков
- Configs - сохранение и загрузка настроек, чтобы не настраивать каждый раз заново
- StreamProof - полный обход стримов, записи и скриншотов, чит нигде не виден
- Built-In Spoofer - в чит встроен рабочий спуфер для обхода HWID-бана