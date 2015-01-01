Информация о чите

Встречайте полную версию легендарного Phoenix — одного из самых известных и функциональных читов для PUBG. Софт давно зарекомендовал себя стабильной работой, широкими возможностями и продуманным подходом к комфортной игре без лишних рисков. Ключевой особенностью Phoenix является векторный аимбот с гибкой системой настроек. Он позволяет точно подстроить поведение прицела под разные стили боя — от аккуратной легит-стрельбы до более уверенных агрессивных перестрелок. Управление аимом интуитивно понятно и не требует долгой настройки. Информативный ESP (WallHack) отображает игроков, транспорт, лут, аирдропы и другие важные объекты на карте. Дополнительно реализована функция отображения наблюдателей, что помогает контролировать ситуацию и избегать подозрительных моментов. Для повышения концентрации в бою предусмотрен Battle Mode — режим, отключающий World и Loot ESP, оставляя только информацию по игрокам. В комплекте с Phoenix поставляется HWID Spoofer, а удобное меню поддерживает русский и английский языки. Отличный выбор для тех, кто ценит функциональность, стабильность и контроль над каждой деталью геймплея в PUBG.