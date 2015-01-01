Phoenix Full для PUBG (Satano)
Информация о чите
Встречайте полную версию легендарного Phoenix — одного из самых известных и функциональных читов для PUBG. Софт давно зарекомендовал себя стабильной работой, широкими возможностями и продуманным подходом к комфортной игре без лишних рисков. Ключевой особенностью Phoenix является векторный аимбот с гибкой системой настроек. Он позволяет точно подстроить поведение прицела под разные стили боя — от аккуратной легит-стрельбы до более уверенных агрессивных перестрелок. Управление аимом интуитивно понятно и не требует долгой настройки. Информативный ESP (WallHack) отображает игроков, транспорт, лут, аирдропы и другие важные объекты на карте. Дополнительно реализована функция отображения наблюдателей, что помогает контролировать ситуацию и избегать подозрительных моментов. Для повышения концентрации в бою предусмотрен Battle Mode — режим, отключающий World и Loot ESP, оставляя только информацию по игрокам. В комплекте с Phoenix поставляется HWID Spoofer, а удобное меню поддерживает русский и английский языки. Отличный выбор для тех, кто ценит функциональность, стабильность и контроль над каждой деталью геймплея в PUBG.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Loot ESP (ВХ на ЛУТ)
- Loot ESP - возможность видеть различный лежащий на земле лут
- Loot Filter - гибкая система фильтрации отображаемого лута по категориям
- Armor 1 LVL - показывать броню первого уровня (бронежилеты, шлемы, рюкзаки)
- Armor 2 LVL - показывать броню второго уровня (бронежилеты, шлемы, рюкзаки)
- Armor 3 LVL - показывать броню третьего уровня (бронежилеты, шлемы, рюкзаки)
- Blade - подсветка холодного оружия
- Pistols - даёт информацию о расположении пистолетов
- Submachine - показывает пистолеты-пулемёты
- Shotguns - показывает дробовики
- Rifles - даёт информацию о местонахождении штурмовых винтовок
- Snipers - показывать где валяются снайперские оружия
- Scopes - различные прицелы и оптики
- Medicine - большие и маленькие аптечки, бинты, болеутоляющие, энергетические напитки и шприцы с адреналином
- Attachments - все остальные модификации для оружий
- Grenades - гранаты и другое метательное оружие в PUBG
- Distance - расстояние до отображаемых предметов в метрах
- Max Distance - позволяет ограничить дальность работы вх на лут
Players ESP (ВХ)
- Players ESP - даёт различную информацию о врагах
- Visible Check - враги в прямой видимости и за стенами будут окрашены в разные цвета
- Show Bots (AI) - есп фича позволяющая отличить ботов от игроков, возле коробок ботов будет подписано bot
- Boxes - подсветка персонажей за стенами и препятствиями с помощью коробок
- Box Style (2D, Corners, Filled) - настройки визуального стиля для боксов
- Health (Text, Bar) - отображение количества ХП у игроков, с помощью текста и индикатора (бара)
- Skeleton - подсвечивать людей с помощью наложения скелетов поверх их моделей
- Knocked - если здесь стоит галочка, то вх будет работать против нокнутых игроков
- Equipment - показывать текущее снаряжение игроков
- Weapon - показывать какое оружие у врагов в руках
- Ammo - количество пуль в обойме и запасе у противников
- Snaplines - вид валлхака в виде линий от вашей модельки до моделей соперников
- Kill Score - количество убийств у игроков
- Level - показывать уровень игроков
- Distance - показывает расстояние до других людей в метрах
- Max Distance - позволяет ограничить дальность работы есп функций
- Enemy Only - есп фичи работают только против вражеских игроков
Аимбот (Vector Aim)
- Enabled - включить/выключить аимбот
- Vector Aimbot - векторный помогает вам целиться, двигая курсор мыши за вас
- Field of View (FOV) - размер области в которой работает аимбот
- Show FOV - показывать размер рабочей области аима как окружность вокруг прицела
- Aim Key - выбор клавиши для активации аимбота
- RCS - система контроля отдачи оружия при стрельбе с использованием аимбота
World ESP (ВХ на Объекты)
- Vehicles - показывать где находятся транспортные средства с помощью WH
- Vehicles Info (Health, Fuel) - информация о запасе топлива и прочности у транспорта
- Airdrop - показывать расположение аирдропов
- Airdrop Content - показывать список лута внутри аирдропа
- Corpses - показывает коробки мертвых игроков (трупы)
- Corpse Content - показывать содержимое инвентаря у трупов игроков
- Name - названия отображаемых объектов
- Distance - расстояние в метрах до отображаемых объектов
- Max Distance - возможность настроить дальность отображения ESP для разных видов объектов
- Show Grenades - показывать брошенные гранаты и время до взрыва
Другие функции Phoenix Full PUBG
- Crosshair - постоянно рисовать статичный прицел ровно посередине экрана
- Spectators - показывать сколько игроков наблюдают за вашей игрой
- Combat-Mode - отключает все функции PUBG ESP кроме WH на игроков
- Combat Filter - фильтр отображаемых в Combat Mode объектов
- Colors - возможность выбирать цвета на свой вкус для большинства визуальных фич в чите
- Language - меню чита для ПУБГ поддерживает 2 языка: английский и русский
- HWID-Spoofer - в комплекте с читом вы также получаете спуфер для обхода бана в ПУБГ
