Phoenix Full для PUBG (Satano)

Информация о чите

Встречайте полную версию легендарного Phoenix — одного из самых известных и функциональных читов для PUBG. Софт давно зарекомендовал себя стабильной работой, широкими возможностями и продуманным подходом к комфортной игре без лишних рисков. Ключевой особенностью Phoenix является векторный аимбот с гибкой системой настроек. Он позволяет точно подстроить поведение прицела под разные стили боя — от аккуратной легит-стрельбы до более уверенных агрессивных перестрелок. Управление аимом интуитивно понятно и не требует долгой настройки. Информативный ESP (WallHack) отображает игроков, транспорт, лут, аирдропы и другие важные объекты на карте. Дополнительно реализована функция отображения наблюдателей, что помогает контролировать ситуацию и избегать подозрительных моментов. Для повышения концентрации в бою предусмотрен Battle Mode — режим, отключающий World и Loot ESP, оставляя только информацию по игрокам. В комплекте с Phoenix поставляется HWID Spoofer, а удобное меню поддерживает русский и английский языки. Отличный выбор для тех, кто ценит функциональность, стабильность и контроль над каждой деталью геймплея в PUBG.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Loot ESP (ВХ на ЛУТ)

  • Loot ESP - возможность видеть различный лежащий на земле лут
  • Loot Filter - гибкая система фильтрации отображаемого лута по категориям
  • Armor 1 LVL - показывать броню первого уровня (бронежилеты, шлемы, рюкзаки)
  • Armor 2 LVL - показывать броню второго уровня (бронежилеты, шлемы, рюкзаки)
  • Armor 3 LVL - показывать броню третьего уровня (бронежилеты, шлемы, рюкзаки)
  • Blade - подсветка холодного оружия
  • Pistols - даёт информацию о расположении пистолетов
  • Submachine - показывает пистолеты-пулемёты
  • Shotguns - показывает дробовики
  • Rifles - даёт информацию о местонахождении штурмовых винтовок
  • Snipers - показывать где валяются снайперские оружия
  • Scopes - различные прицелы и оптики
  • Medicine - большие и маленькие аптечки, бинты, болеутоляющие, энергетические напитки и шприцы с адреналином
  • Attachments - все остальные модификации для оружий
  • Grenades - гранаты и другое метательное оружие в PUBG
  • Distance - расстояние до отображаемых предметов в метрах
  • Max Distance - позволяет ограничить дальность работы вх на лут

Players ESP (ВХ)

  • Players ESP - даёт различную информацию о врагах
  • Visible Check - враги в прямой видимости и за стенами будут окрашены в разные цвета
  • Show Bots (AI) - есп фича позволяющая отличить ботов от игроков, возле коробок ботов будет подписано bot
  • Boxes - подсветка персонажей за стенами и препятствиями с помощью коробок
  • Box Style (2D, Corners, Filled) - настройки визуального стиля для боксов
  • Health (Text, Bar) - отображение количества ХП у игроков, с помощью текста и индикатора (бара)
  • Skeleton - подсвечивать людей с помощью наложения скелетов поверх их моделей
  • Knocked - если здесь стоит галочка, то вх будет работать против нокнутых игроков
  • Equipment - показывать текущее снаряжение игроков
  • Weapon - показывать какое оружие у врагов в руках
  • Ammo - количество пуль в обойме и запасе у противников
  • Snaplines - вид валлхака в виде линий от вашей модельки до моделей соперников
  • Kill Score - количество убийств у игроков
  • Level - показывать уровень игроков
  • Distance - показывает расстояние до других людей в метрах
  • Max Distance - позволяет ограничить дальность работы есп функций
  • Enemy Only - есп фичи работают только против вражеских игроков

Аимбот (Vector Aim)

  • Enabled - включить/выключить аимбот
  • Vector Aimbot - векторный помогает вам целиться, двигая курсор мыши за вас
  • Field of View (FOV) - размер области в которой работает аимбот
  • Show FOV - показывать размер рабочей области аима как окружность вокруг прицела
  • Aim Key - выбор клавиши для активации аимбота
  • RCS - система контроля отдачи оружия при стрельбе с использованием аимбота

World ESP (ВХ на Объекты)

  • Vehicles - показывать где находятся транспортные средства с помощью WH
  • Vehicles Info (Health, Fuel) - информация о запасе топлива и прочности у транспорта
  • Airdrop - показывать расположение аирдропов
  • Airdrop Content - показывать список лута внутри аирдропа
  • Corpses - показывает коробки мертвых игроков (трупы)
  • Corpse Content - показывать содержимое инвентаря у трупов игроков
  • Name - названия отображаемых объектов
  • Distance - расстояние в метрах до отображаемых объектов
  • Max Distance - возможность настроить дальность отображения ESP для разных видов объектов
  • Show Grenades - показывать брошенные гранаты и время до взрыва

Другие функции Phoenix Full PUBG

  • Crosshair - постоянно рисовать статичный прицел ровно посередине экрана
  • Spectators - показывать сколько игроков наблюдают за вашей игрой
  • Combat-Mode - отключает все функции PUBG ESP кроме WH на игроков
  • Combat Filter - фильтр отображаемых в Combat Mode объектов
  • Colors - возможность выбирать цвета на свой вкус для большинства визуальных фич в чите
  • Language - меню чита для ПУБГ поддерживает 2 языка: английский и русский
  • HWID-Spoofer - в комплекте с читом вы также получаете спуфер для обхода бана в ПУБГ

