Радар-хак Аркана для PUBG Battlegrounds
Информация о чите
Arcane Radar — это максимально легитное и надежное решение с низким шансом бана для PUBG Battlegrounds от разработчика Arcane, выполненное в формате полноценного радара (мапхака). Софт не вмешивается в игровой интерфейс в привычном понимании и предоставляет всю информацию исключительно через карту, что делает его идеальным вариантом для аккуратной и спокойной игры. Радар отображает всех игроков разных отрядов, транспорт, аирдропы, лут и другие важные объекты прямо на внешней интерактивной карте во время матча. Главное преимущество Arcane Radar — возможность запуска на любом устройстве. Вы можете открыть карту в браузере Steam, на втором мониторе, ноутбуке, планшете или даже на смартфоне. Это позволяет использовать радар там, где вам удобно, не выводя никаких визуальных элементов в саму игру. Отсутствие интерфейса в клиенте PUBG делает Arcane Radar отличным выбором для записи геймплея и проведения стримов — софт никак не отображается на экране. В настройках доступны фильтры отображения объектов (игроки, транспорт, дропы, предметы), управление масштабом карты и режим разворота на весь экран без лишних рамок. Дополнительно предусмотрена вкладка Player List, где отображается номер команды, ник игрока, оружие в руках, количество патронов и расстояние до цели. Arcane Radar идеально подойдёт для легитной игры с сохранением интереса к геймплею и минимальными рисками.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Kakao
MapHack (Радар-хак)
- Any Device – возможность открыть карту на устройстве (второй монитор, ноутбук, планшет или смартфон)
- Show Players – отображает всех игроков на карте с учетом их позиций
- Show Vehicles – отображает транспортные средства на карте
- Show Drops – отображает аирдропы на карте
- Show Items – отображает предметы и лут на карте
Player List (Список игроков)
- Team ID – отображает номер команды игрока
- Nickname – отображает никнейм игрока
- Weapon – показывает оружие, которое игрок держит в руках
- Ammo Count – отображает текущее количество патронов у игрока
- Distance – показывает дистанцию до игрока
Другие фичи Arcane PUBG Radar
- Share Radar Link – позволяет расшарить ссылку на радар друзьям
- Browser Access – открывает радар напрямую в браузере
- Second Monitor Support – позволяет использовать радар на втором мониторе
- Mobile Access – предоставляет доступ к радару с мобильного телефона
- Tablet Access – позволяет открыть радар на планшете
- Steam Overlay Support – поддерживает открытие радара через Steam Overlay во время игры
- Cross-Device Access – позволяет открыть радар с любого другого устройства, подключенного к интернету
