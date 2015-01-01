Информация о чите

Arcane Radar — это максимально легитное и надежное решение с низким шансом бана для PUBG Battlegrounds от разработчика Arcane, выполненное в формате полноценного радара (мапхака). Софт не вмешивается в игровой интерфейс в привычном понимании и предоставляет всю информацию исключительно через карту, что делает его идеальным вариантом для аккуратной и спокойной игры. Радар отображает всех игроков разных отрядов, транспорт, аирдропы, лут и другие важные объекты прямо на внешней интерактивной карте во время матча. Главное преимущество Arcane Radar — возможность запуска на любом устройстве. Вы можете открыть карту в браузере Steam, на втором мониторе, ноутбуке, планшете или даже на смартфоне. Это позволяет использовать радар там, где вам удобно, не выводя никаких визуальных элементов в саму игру. Отсутствие интерфейса в клиенте PUBG делает Arcane Radar отличным выбором для записи геймплея и проведения стримов — софт никак не отображается на экране. В настройках доступны фильтры отображения объектов (игроки, транспорт, дропы, предметы), управление масштабом карты и режим разворота на весь экран без лишних рамок. Дополнительно предусмотрена вкладка Player List, где отображается номер команды, ник игрока, оружие в руках, количество патронов и расстояние до цели. Arcane Radar идеально подойдёт для легитной игры с сохранением интереса к геймплею и минимальными рисками.