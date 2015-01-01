Vengeance для PUBG Battlegrounds (Вендженс)

Информация о чите

Vengeance — это сбалансированный приватный софт для PUBG Battlegrounds, сочетающий точный аимбот и информативный ESP для уверенной игры на любых дистанциях. Аимбот поддерживает выбор костей (голова, шея, грудь), настройку FOV и плавности наведения, а также отдельную клавишу активации. Доступно отображение зоны захвата в виде круга или прямоугольника и кастомный прицел в центре экрана. Настройки позволяют адаптировать аим под легитный или более агрессивный стиль. Players ESP предоставляет полный контроль над ситуацией: боксы с выбором типа, скелет с регулировкой толщины линий, ник, дистанция и полоска здоровья. Visible Check различает видимых и скрытых за препятствиями противников. В меню реализовано окно предпросмотра визуалов для удобной настройки. Дополнительно присутствует Stream-Proof защита, скрывающая софт на записях и стримах, а также система конфигов с сохранением и загрузкой профилей. Гибкая настройка цветов ESP и FOV завершает функционал. Vengeance — надёжное решение для контроля и стабильных побед в PUBG.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2. 26H1)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled – включает аимбот для наведения на игроков
  • Aim Key – клавиша активации аима
  • Aim Bone – выбор костей для аимбота (голова, шея, грудь)
  • FOV – настраивает радиус захвата цели
  • Smooth – настраивает плавность наведения
  • Crosshair – отображает прицел в центре экрана
  • Circle – отображает FOV в виде круга
  • Rect – отображает FOV в виде прямоугольника

ВХ Игроки (Players ESP)

  • Box – обводить игроков в боксы
  • Box Type – тип бокса (полные или без боксов)
  • Visible Check – различает видимые и скрытые за препятствиями цели
  • Names – отображает ник игрока
  • Skeleton – отображает скелет модели
  • Bone thick – настраивает толщину линий скелета
  • Distance – отображает дистанцию до цели
  • Health Bar – отображает полоску здоровья
  • Preview ESP – окно предпросмотра, отображающее работу визуалов на модели персонажа

Другие фичи Vengeance PUBG

  • Stream-Proof – скрывает визуалы чита от записи видео, скриншотов и стримов
  • Config List – список сохранённых конфигураций
  • Save – сохраняет текущие настройки
  • Load – загружает выбранную конфигурацию
  • Color Name – настройка цвета ника
  • Color Distance – настройка цвета дистанции
  • Color Box – настройка цвета бокса
  • Color Bone – настройка цвета скелета
  • Color Fov – настройка цвета FOV
  • Color Crosshair – настройка цвета прицела

