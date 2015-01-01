Информация о чите

Vengeance — это сбалансированный приватный софт для PUBG Battlegrounds, сочетающий точный аимбот и информативный ESP для уверенной игры на любых дистанциях. Аимбот поддерживает выбор костей (голова, шея, грудь), настройку FOV и плавности наведения, а также отдельную клавишу активации. Доступно отображение зоны захвата в виде круга или прямоугольника и кастомный прицел в центре экрана. Настройки позволяют адаптировать аим под легитный или более агрессивный стиль. Players ESP предоставляет полный контроль над ситуацией: боксы с выбором типа, скелет с регулировкой толщины линий, ник, дистанция и полоска здоровья. Visible Check различает видимых и скрытых за препятствиями противников. В меню реализовано окно предпросмотра визуалов для удобной настройки. Дополнительно присутствует Stream-Proof защита, скрывающая софт на записях и стримах, а также система конфигов с сохранением и загрузкой профилей. Гибкая настройка цветов ESP и FOV завершает функционал. Vengeance — надёжное решение для контроля и стабильных побед в PUBG.