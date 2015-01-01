Vengeance для PUBG Battlegrounds (Вендженс)
Информация о чите
Vengeance — это сбалансированный приватный софт для PUBG Battlegrounds, сочетающий точный аимбот и информативный ESP для уверенной игры на любых дистанциях. Аимбот поддерживает выбор костей (голова, шея, грудь), настройку FOV и плавности наведения, а также отдельную клавишу активации. Доступно отображение зоны захвата в виде круга или прямоугольника и кастомный прицел в центре экрана. Настройки позволяют адаптировать аим под легитный или более агрессивный стиль. Players ESP предоставляет полный контроль над ситуацией: боксы с выбором типа, скелет с регулировкой толщины линий, ник, дистанция и полоска здоровья. Visible Check различает видимых и скрытых за препятствиями противников. В меню реализовано окно предпросмотра визуалов для удобной настройки. Дополнительно присутствует Stream-Proof защита, скрывающая софт на записях и стримах, а также система конфигов с сохранением и загрузкой профилей. Гибкая настройка цветов ESP и FOV завершает функционал. Vengeance — надёжное решение для контроля и стабильных побед в PUBG.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2. 26H1)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled – включает аимбот для наведения на игроков
- Aim Key – клавиша активации аима
- Aim Bone – выбор костей для аимбота (голова, шея, грудь)
- FOV – настраивает радиус захвата цели
- Smooth – настраивает плавность наведения
- Crosshair – отображает прицел в центре экрана
- Circle – отображает FOV в виде круга
- Rect – отображает FOV в виде прямоугольника
ВХ Игроки (Players ESP)
- Box – обводить игроков в боксы
- Box Type – тип бокса (полные или без боксов)
- Visible Check – различает видимые и скрытые за препятствиями цели
- Names – отображает ник игрока
- Skeleton – отображает скелет модели
- Bone thick – настраивает толщину линий скелета
- Distance – отображает дистанцию до цели
- Health Bar – отображает полоску здоровья
- Preview ESP – окно предпросмотра, отображающее работу визуалов на модели персонажа
Другие фичи Vengeance PUBG
- Stream-Proof – скрывает визуалы чита от записи видео, скриншотов и стримов
- Config List – список сохранённых конфигураций
- Save – сохраняет текущие настройки
- Load – загружает выбранную конфигурацию
- Color Name – настройка цвета ника
- Color Distance – настройка цвета дистанции
- Color Box – настройка цвета бокса
- Color Bone – настройка цвета скелета
- Color Fov – настройка цвета FOV
- Color Crosshair – настройка цвета прицела
