PUBG COVCHEG (ПУБГ КОВЧЕГ)
Информация о чите
Данный продукт отлично подойдёт тем, кто не любит убивать интерес к игре слишком сильными читами. ПУБГ Covcheg сделан достаточно просто и не включает в себя лишних фич - сделать есть только WH против врагов и ничего более. Здесь много внимания было уделено безопасности и обходу античита, поэтому шанс бана будет минимальным. При аккуратном и совестном использовании шанс получить блокировку практически равен нулю. ЕСП в софте COVCHEG для PUBG очень простой и включает в себя только самое основное: боксы, скелеты, хп бар и расстояние. Такое небольшое количество функций делает шанс детекта максимально низким. Мы уверены, что среди вас найдутся поклонники таких софтов. Удачных королевских битв всем!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVidia, AMD, Intel
- Клиент: Steam
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Player ESP (ВХ)
- Player ESP - есп показывающий игроков и различную информацию о них
- Enable ESP - возможность включить / выключить ESP во время использования софта
- Draw BOX - валлхак в виде коробок, самая популярная фича в читах
- Draw Health - показывать здоровье игроков с помощью полоски (бара)
- Draw Distance - отображение расстояния до целей (в метрах)
- Max Distance - возможность ограничить дальность работы чита COVCHEG
- Enemy Only - при использовании WH отображаются только противники, союзники не подсвечиваются