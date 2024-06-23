PUBG COVCHEG (ПУБГ КОВЧЕГ)

Информация о чите

Данный продукт отлично подойдёт тем, кто не любит убивать интерес к игре слишком сильными читами. ПУБГ Covcheg сделан достаточно просто и не включает в себя лишних фич - сделать есть только WH против врагов и ничего более. Здесь много внимания было уделено безопасности и обходу античита, поэтому шанс бана будет минимальным. При аккуратном и совестном использовании шанс получить блокировку практически равен нулю. ЕСП в софте COVCHEG для PUBG очень простой и включает в себя только самое основное: боксы, скелеты, хп бар и расстояние. Такое небольшое количество функций делает шанс детекта максимально низким. Мы уверены, что среди вас найдутся поклонники таких софтов. Удачных королевских битв всем!