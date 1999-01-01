Радар-Хак Мемез для ПАБГ (Memez PUBG Radar)

Информация о чите

Memez Радар-Хак для PUBG: BATTLEGROUNDS — современный браузерный радар, позволяющий получать информацию о происходящем на карте без каких-либо визуальных элементов внутри самой игры. Интерфейс открывается по обычной ссылке и может использоваться практически на любом устройстве: втором мониторе, ноутбуке, планшете, смартфоне или даже через Steam оверлей. Одним из главных преимуществ является возможность поделиться ссылкой с напарниками. Каждый участник команды сможет видеть актуальную информацию самостоятельно, что значительно упрощает координацию действий и позволяет принимать тактические решения без постоянной голосовой передачи информации. Радар предлагает широкий набор настроек отображения игроков, транспорта и других игровых объектов. Вы можете самостоятельно выбрать, какие категории отображать, изменить размер иконок и текста, а также адаптировать интерфейс под разрешение любого экрана. Благодаря отсутствию каких-либо визуальных элементов в игровом клиенте, Memez Web Radar отлично подходит для любителей аккуратной игры и может использоваться даже во время проведения стримов.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Kakao
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Преимущества Memez PYBG Radar

  • Полностью браузерный Web Radar
  • Работает на ПК, ноутбуках, планшетах и смартфонах
  • Поддержка Steam оверлея
  • Возможность предоставить доступ всей команде по одной ссылке
  • Гибкая настройка отображаемых объектов
  • Настройка размера текста и иконок для любых экранов
  • Безопасен для прямых трансляций (внутри игры нет лишнего интерфейса)
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