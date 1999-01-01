Информация о чите

Memez Радар-Хак для PUBG: BATTLEGROUNDS — современный браузерный радар, позволяющий получать информацию о происходящем на карте без каких-либо визуальных элементов внутри самой игры. Интерфейс открывается по обычной ссылке и может использоваться практически на любом устройстве: втором мониторе, ноутбуке, планшете, смартфоне или даже через Steam оверлей. Одним из главных преимуществ является возможность поделиться ссылкой с напарниками. Каждый участник команды сможет видеть актуальную информацию самостоятельно, что значительно упрощает координацию действий и позволяет принимать тактические решения без постоянной голосовой передачи информации. Радар предлагает широкий набор настроек отображения игроков, транспорта и других игровых объектов. Вы можете самостоятельно выбрать, какие категории отображать, изменить размер иконок и текста, а также адаптировать интерфейс под разрешение любого экрана. Благодаря отсутствию каких-либо визуальных элементов в игровом клиенте, Memez Web Radar отлично подходит для любителей аккуратной игры и может использоваться даже во время проведения стримов.