Радар-Хак Мемез для ПАБГ (Memez PUBG Radar)
Информация о чите
Memez Радар-Хак для PUBG: BATTLEGROUNDS — современный браузерный радар, позволяющий получать информацию о происходящем на карте без каких-либо визуальных элементов внутри самой игры. Интерфейс открывается по обычной ссылке и может использоваться практически на любом устройстве: втором мониторе, ноутбуке, планшете, смартфоне или даже через Steam оверлей. Одним из главных преимуществ является возможность поделиться ссылкой с напарниками. Каждый участник команды сможет видеть актуальную информацию самостоятельно, что значительно упрощает координацию действий и позволяет принимать тактические решения без постоянной голосовой передачи информации. Радар предлагает широкий набор настроек отображения игроков, транспорта и других игровых объектов. Вы можете самостоятельно выбрать, какие категории отображать, изменить размер иконок и текста, а также адаптировать интерфейс под разрешение любого экрана. Благодаря отсутствию каких-либо визуальных элементов в игровом клиенте, Memez Web Radar отлично подходит для любителей аккуратной игры и может использоваться даже во время проведения стримов.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Kakao
Преимущества Memez PYBG Radar
- Полностью браузерный Web Radar
- Работает на ПК, ноутбуках, планшетах и смартфонах
- Поддержка Steam оверлея
- Возможность предоставить доступ всей команде по одной ссылке
- Гибкая настройка отображаемых объектов
- Настройка размера текста и иконок для любых экранов
- Безопасен для прямых трансляций (внутри игры нет лишнего интерфейса)
Похожие Товары
Phoenix Spoofer (Satano)
- Проверенный Временем HWID Spoofer
- Отлично справляется с анти-читами EAC и BE
- Доступная цена и отличная работоспособность
Arcane PUBG Radar
- Легитный Радар (MapHack) для ПУБГ
- Удобная система фильтров, настройка зума и низкий шанс бана
- Интерактивная карта на любом устройстве (ноутбук, планшет, смартфон)
WH-SATANO PUBG FULL (Phoenix)
- Векторный аимбот с гибкой настройкой под любой стиль боя
- Информативный ESP и Battle Mode для чистых перестрелок
- HWID Spoofer и меню на русском и английском языках
Vengeance PUBG
- Гибкий аимбот с настройкой FOV и плавности
- Детализированный ESP с Visible Check
- Stream-Proof, стабильная работа и система конфигов