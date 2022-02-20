Squad Приватный Хак
Информация о чите
На данной странице размещён приватный чит для игры Сквад включающий в себя множество функций. Данный софт сделан совместно с нашим партнером Dullwave, который зарекомендовал себя крутыми разработками для DayZ, Cycle и некоторых других популярных онлайн игр. Приватный Хак для Сквад включает в себя Сайлент Аимбот, Векторный Аимбот, ЕСП с множеством визуальных функций, спидхак и некоторые другие полезные фичи. Не проходите мимо, чит хоть и не очень дешёвый, но качество и количество функций оправдывают эту стоимость на все 100%
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2]
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Выберите тариф с помощью ползунка
Аимбот
- Aimbot - данная функция наводит ваш прицел и пули на модельки противников
- Bone - выбор части тела в которую будут попадать пули при помощи аимбота
- FOV - настройка радиуса работы аимбота
- Smooth - сглаживание движений аима, если значение выше, то прицел будет двигаться медленнее и плавнее
- Silent Aimbot - мощный вид аимбота, при использовании которого пули будут достигать целей, но прицел при этом дёргаться и двигаться не будет
- Vector Aimbot - векторный аим, легитный вариант наводки на противников с помощью чита
- Distance - ограничение дистанции захвата целей аимом в метрах
- Aimlock - прилипание прицела к цели при работе аима, для отлипания нужно уничтожить цель или деактивировать аимбот(перестать удерживать кнопку)
- Draw FOV - рисовать рабочую область аимбота, выглядит как окружность вокруг прицела
- Invisibles - включает аимбот против невидимых(скрытых) целей
ВХ на игроков(ESP)
- Player ESP - отображение различной информации об игроках
- Boxes - подсветка игроков за стенами и другими препятствиями с помощью коробок
- Style - выбор визуального стиля коробок
- Filled - полная заливка коробок игроков
- Health Bar - полоска возле модели игрока показывающая количество хп
- Skeleton - показывает скелеты игроков, удобный вид валлхака, позволяющий понять в каком положении находится враг
- Distance - показывает расстояние до цели в метрах с помощью текста возле бокса игрока
- Nickname - показывает никнеймы других игроков
World ESP(ВХ на различные объекты)
- Tracers - показывает трассирующие снаряды
- Grenade - показывает метательную взрывчатку
- Vehicle ESP - валлхак показывающий расположение транспорта и военной бронетехники
- Draw BOX - показывать транспорт с помощью вх коробок
- Motorcycle - show motorcycles
- Helicopter - показывать вертолёты
- Truck - показывать траки
- Tunk - отображение танков
- Jeep - подсвечивать джипы
- APC - показывать БТР
- IFV - отображать БМП
Misc(Дополнительные функции чита)
- No Sway - отключает качание камеры и прицела при стрельбе
- No Recoil - отключает отдачу у всех видов оружия при стрельбе
- No Spread - отключает разброс пуль у огнестрельного оружия при стрельбе, все пули будут попадать четко в одну точку
- Speedhack - увеличение скорости передвижения вашего персонажа
- Speed Multiplier - множитель спидхака, количество раз в которое будет увеличена ваша скорость бега