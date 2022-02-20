Squad Приватный Хак

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Информация о чите

На данной странице размещён приватный чит для игры Сквад включающий в себя множество функций. Данный софт сделан совместно с нашим партнером Dullwave, который зарекомендовал себя крутыми разработками для DayZ, Cycle и некоторых других популярных онлайн игр. Приватный Хак для Сквад включает в себя Сайлент Аимбот, Векторный Аимбот, ЕСП с множеством визуальных функций, спидхак и некоторые другие полезные фичи. Не проходите мимо, чит хоть и не очень дешёвый, но качество и количество функций оправдывают эту стоимость на все 100%

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 [1903, 1909, 2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2]
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Аимбот

  • Aimbot - данная функция наводит ваш прицел и пули на модельки противников
  • Bone - выбор части тела в которую будут попадать пули при помощи аимбота
  • FOV - настройка радиуса работы аимбота
  • Smooth - сглаживание движений аима, если значение выше, то прицел будет двигаться медленнее и плавнее
  • Silent Aimbot - мощный вид аимбота, при использовании которого пули будут достигать целей, но прицел при этом дёргаться и двигаться не будет
  • Vector Aimbot - векторный аим, легитный вариант наводки на противников с помощью чита
  • Distance - ограничение дистанции захвата целей аимом в метрах
  • Aimlock - прилипание прицела к цели при работе аима, для отлипания нужно уничтожить цель или деактивировать аимбот(перестать удерживать кнопку)
  • Draw FOV - рисовать рабочую область аимбота, выглядит как окружность вокруг прицела
  • Invisibles - включает аимбот против невидимых(скрытых) целей

ВХ на игроков(ESP)

  • Player ESP - отображение различной информации об игроках
  • Boxes - подсветка игроков за стенами и другими препятствиями с помощью коробок
  • Style - выбор визуального стиля коробок
  • Filled - полная заливка коробок игроков
  • Health Bar - полоска возле модели игрока показывающая количество хп
  • Skeleton - показывает скелеты игроков, удобный вид валлхака, позволяющий понять в каком положении находится враг
  • Distance - показывает расстояние до цели в метрах с помощью текста возле бокса игрока
  • Nickname - показывает никнеймы других игроков

World ESP(ВХ на различные объекты)

  • Tracers - показывает трассирующие снаряды
  • Grenade - показывает метательную взрывчатку
  • Vehicle ESP - валлхак показывающий расположение транспорта и военной бронетехники
  • Draw BOX - показывать транспорт с помощью вх коробок
  • Motorcycle - show motorcycles
  • Helicopter - показывать вертолёты
  • Truck - показывать траки
  • Tunk - отображение танков
  • Jeep - подсвечивать джипы
  • APC - показывать БТР
  • IFV - отображать БМП

Misc(Дополнительные функции чита)

  • No Sway - отключает качание камеры и прицела при стрельбе
  • No Recoil - отключает отдачу у всех видов оружия при стрельбе
  • No Spread - отключает разброс пуль у огнестрельного оружия при стрельбе, все пули будут попадать четко в одну точку
  • Speedhack - увеличение скорости передвижения вашего персонажа
  • Speed Multiplier - множитель спидхака, количество раз в которое будет увеличена ваша скорость бега