Melonity для Dota 2 (Мелонити Дота)

Информация о чите

Melonity — лидирующий премиальный проект для Dota 2, созданный как полноценный игровой ассистент для уверенного роста рейтинга. Это не просто набор визуальных функций, а глубокая система автоматизации, аналитики и помощи в микро- и макроигре, которая реально влияет на результат матчей. В основе Melonity — более 200 качественно реализованных функций и продвинутые скрипты практически для всех героев. Kill Stealer автоматически добивает врагов с учётом реального урона, кулдаунов и условий, повышая KDA и эффективность в файтах. Hero Combo Helpers помогают идеально реализовывать сложные прокасты и сейвы на героях вроде Phoenix, Mirana, Rubick, Techies и других. ESP-система даёт полный контроль над ситуацией: кулдауны ультимейтов, предметы врагов, варды и их радиусы, позиционирование и направление взгляда. Safeguard-модуль автоматически защищает героя и союзников с помощью Auto BKB, сейв-блинков, диспеллов и отражений, часто спасая от ваншотов и инициаций. Отдельно стоит отметить аналитические функции: таймеры Рошана и Aegis, байбеки врагов, power-spike индикаторы, сравнение net worth и опыта. Creeps Automation обеспечивает идеальный лайн-контроль — last hit, deny, блок крипов, стаки и пулы. Melonity — это максимальный контроль, автоматизация ключевых действий и раскрытие потенциала сложных героев на новом уровне.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Общие возможности (General)

  • Unlock All Emoticons – разблокирует все внутриигровые эмоции и реплики
  • Dota Plus Unlock – открывает визуальные элементы Dota Plus без подписки
  • Inventory Changer – позволяет визуально добавлять предметы в инвентарь
  • Clear Inventory Config – очищает текущую конфигурацию инвентаря
  • Cursor Trail – отображает визуальный след за курсором мыши
  • Trail Type – выбор формы следа курсора
  • Trail Color – настройка цвета следа
  • Trail Length – регулировка длины следа курсора
  • Trail Glow – добавляет эффект свечения к следу
  • Auto Accept Match – автоматически принимает найденную игру
  • Accept Delay – задержка перед автоматическим принятием матча
  • Random Accept Delay – добавляет случайную задержку для маскировки
  • Environment Changer – изменение визуального окружения карты
  • Day Lighting – настройка освещения в дневное время
  • Night Lighting – настройка освещения в ночное время
  • Lighting Presets – готовые визуальные пресеты освещения
  • Saturation Control – регулировка насыщенности изображения
  • Rune Model Changer – заменяет визуальные модели рун
  • Rune Type Replace – выбор типов рун для замены
  • Rune Color Change – изменение цвета отображения рун

Настройки игрока (Player)

  • Kill Stealer - автоматически добивает вражеских героев при наличии достаточного урона
  • Kill Stealer Panel - отображает источники урона и героев, участвующих в добивании
  • Kill Stealer Fast Disable - позволяет мгновенно отключить Kill Stealer горячей клавишей
  • Additional Enemy HP - добавляет виртуальный запас здоровья для более точного расчёта добивания
  • Damage Indicator - показывает потенциальный урон по выбранной цели
  • Kill Opportunity Indicator - визуально показывает возможность убийства цели
  • Camera Hack - снимает стандартные ограничения на дистанцию камеры (настраивается)
  • Auto Glyph - автоматически использует Glyph Fortification при угрозе башне (настраивается)
  • Auto Messages - автоматически отправляет заданные сообщения в начале и конце матча
  • Auto Pick - автоматически выбирает героя на стадии пика
  • Auto Captain Pick - автоматически выбирает капитана в соответствующих режимах
  • Pick Random Hero - выбирает случайного героя
  • Preferred Lane - задаёт приоритетную линию
  • Auto Ban - автоматически банит выбранного героя
  • Highlight Hero - подсвечивает выбранного героя в списке
  • Rune Script - автоматизирует контроль и подбор рун (настраивается)
  • Auto Pause - автоматически ставит паузу при заданных условиях
  • Chat Roll Spam - автоматически отправляет команду /roll

Информация (Information)

  • Buildings on heroes - отображает лучшие предметы и прокачку героя в зависимости от его роли
  • Show facets - показывает выбранные фасеты героя
  • Show recommended abilities - отображает рекомендуемый порядок прокачки способностей
  • Meta Picker - отображает информацию о текущей мете и лучших героях для пика
  • Display hero rank - показывает ранг героя
  • Display winrate - отображает процент побед героя
  • Highlight best heroes - подсвечивает наиболее сильных героев
  • Ignore rank for pick - игнорирует ранг при выборе героя
  • Display heroes with rank - фильтрует героев по рангу (S, A, B, C, D)
  • Items Panel - отображает панель с предметами врагов
  • Roshan Alt+LMB - быстрый пинг таймера Рошана через Alt + ЛКМ
  • Information around hero - отображает дополнительную информацию вокруг вражеского героя
  • HP and MP panel - отображает HP и MP союзников
  • Information about runes - отображает информацию о появлении рун

Общие фичи Героев (Heroes)

  • Combo Key - активирует автоматическое комбо способностей и предметов для выбранного героя
  • Items - выбор предметов, которые будут использоваться в комбо
  • Spells - выбор способностей, участвующих в комбо
  • Priority of Break Linken - задаёт приоритет предметов и способностей для сбивания Linken’s Sphere
  • Disable All Items - отключает использование всех предметов в комбо
  • Disable All Spells - отключает использование всех способностей в комбо
  • Hit from Invisibility - позволяет начинать комбо сразу после выхода из невидимости
  • Ignore Attack Commands - исключает авто-атаки из логики комбо
  • Don’t Follow Cursor - выполнение комбо без ориентации на позицию курсора
  • Hit & Run - автоматический отход героя после выполнения комбо

Крипы (Creeps)

  • Last Hit Indicator - подсвечивает крипов, которых можно добить
  • Health Prediction - прогнозирует здоровье крипов с учётом входящего урона
  • Attack Timing Helper - помогает выбрать точный момент атаки для добивания
  • Auto Deny - автоматически добивает союзных крипов при возможности
  • Creep Blocker - автоматически блокирует движение крипов в начале игры
  • Lane Equilibrium Helper - помогает удерживать линию в выгодной позиции
  • Neutral Camp ESP - отображает нейтральные лагеря
  • Camp Stack Timer - показывает тайминг для стака лагерей
  • Auto Stack - автоматически выполняет стаки нейтральных лагерей
  • Auto Pull - автоматически делает пулы крипов на линию
  • Jungle Route Helper - подсказывает оптимальный маршрут фарма в лесу
  • Creep Wave Timer - отображает тайминги выхода волн крипов

ESP (Визуалы)

  • Visible by Enemy - отображает вокруг вас эффект (Партикль) если вас видят вражеские герои
  • MapHack - показывает информацию о врагах в тумане войны, опираясь на использованные способностей, телепорты, атаки нейтральных крипов, атаки рошана и т.д.
  • Show Hidden Spells - отображение скрытых способностей
  • Ward Tracker - отображает установленные противником варды
  • Show Cleared Camps - скрывает иконку кемпа с миникарты если он зачищен врагом в тумане войны
  • Illusion ESP - подсветка настоящего героя среди иллюзий
  • Show Dropped Items - отрисовывать предметы, брошенные на земле в тумане войны
  • Jungle Helper - показывать линии маршрутов по которым можно пройти в лесах
  • Show Courier - просчитывает траекторию вражеского курьера и отображает её на миникарте
  • Respawn MapHack - отображает предполагаемую позицию и таймер до возрождения персонажей на вражеском фонтане
  • Ability Alerts (Minimap) - отображает различные способности на карте

Safeguard (Сейв, додж и т.п.)

  • Auto Save Ally - автоматически использует способности и предметы для спасения союзников в опасной ситуации
  • Auto Use Defensive Items - применяет защитные предметы при получении критического урона
  • Auto Blink Escape - автоматически использует Blink Dagger для выхода из опасной позиции
  • Auto Dodge Spells - помогает уклоняться от направленных и опасных способностей врагов
  • Dodge by Movement - избегает урона за счёт автоматического перемещения героя
  • Disable Counter - автоматически отвечает дизейблом на вражеские инициации
  • Anti-Initiation - предотвращает начало вражеской инициации при выполнении условий
  • Auto BKB Usage - активирует Black King Bar при угрозе получения контроля или урона

Абузы (Abuse)

  • Fake /roll - автоматически спамит roll до победного значения
  • Open all heroes to newcomers - открывает всех героев для новых аккаунтов
  • Take all tutorial awards - получает награды за обучение
  • Send Roll - вручную отправляет roll в чат

Оставить отзыв


Похожие Товары

FECURITY CS2 Cheat
  • Рабочий Skinchanger для CS 2
  • Премиальный чит с множеством функций
  • Аимбот и Триггербот
CS 2
от 279

Evicted Rust Script
  • Безопасный скрипт для Rust на подавление отдачи
  • Настраиваемая отдача, авто-детект оружия и модулей в руках
  • Fish Bot, Тихая Ходьба и много других возможностей
Rust
от 779

Pussycat SQUAD
  • Silent Aim для точных попаданий на больших дистанциях
  • ESP на игроков, технику и тактические объекты
  • Радар, спидхак и полезные доп. функции
SQUAD
от 249

Softhub Spoofer
  • Доступный Temporary (временный) Spoofer
  • Подходит для игр с античитами BattleEye, EAC и других
  • Простой запуск, обходит HWID бан в играх
Spoofer
от 279