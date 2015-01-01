Melonity для Dota 2 (Мелонити Дота)
Информация о чите
Melonity — лидирующий премиальный проект для Dota 2, созданный как полноценный игровой ассистент для уверенного роста рейтинга. Это не просто набор визуальных функций, а глубокая система автоматизации, аналитики и помощи в микро- и макроигре, которая реально влияет на результат матчей. В основе Melonity — более 200 качественно реализованных функций и продвинутые скрипты практически для всех героев. Kill Stealer автоматически добивает врагов с учётом реального урона, кулдаунов и условий, повышая KDA и эффективность в файтах. Hero Combo Helpers помогают идеально реализовывать сложные прокасты и сейвы на героях вроде Phoenix, Mirana, Rubick, Techies и других. ESP-система даёт полный контроль над ситуацией: кулдауны ультимейтов, предметы врагов, варды и их радиусы, позиционирование и направление взгляда. Safeguard-модуль автоматически защищает героя и союзников с помощью Auto BKB, сейв-блинков, диспеллов и отражений, часто спасая от ваншотов и инициаций. Отдельно стоит отметить аналитические функции: таймеры Рошана и Aegis, байбеки врагов, power-spike индикаторы, сравнение net worth и опыта. Creeps Automation обеспечивает идеальный лайн-контроль — last hit, deny, блок крипов, стаки и пулы. Melonity — это максимальный контроль, автоматизация ключевых действий и раскрытие потенциала сложных героев на новом уровне.
Системные требования
- Операционная система: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Общие возможности (General)
- Unlock All Emoticons – разблокирует все внутриигровые эмоции и реплики
- Dota Plus Unlock – открывает визуальные элементы Dota Plus без подписки
- Inventory Changer – позволяет визуально добавлять предметы в инвентарь
- Clear Inventory Config – очищает текущую конфигурацию инвентаря
- Cursor Trail – отображает визуальный след за курсором мыши
- Trail Type – выбор формы следа курсора
- Trail Color – настройка цвета следа
- Trail Length – регулировка длины следа курсора
- Trail Glow – добавляет эффект свечения к следу
- Auto Accept Match – автоматически принимает найденную игру
- Accept Delay – задержка перед автоматическим принятием матча
- Random Accept Delay – добавляет случайную задержку для маскировки
- Environment Changer – изменение визуального окружения карты
- Day Lighting – настройка освещения в дневное время
- Night Lighting – настройка освещения в ночное время
- Lighting Presets – готовые визуальные пресеты освещения
- Saturation Control – регулировка насыщенности изображения
- Rune Model Changer – заменяет визуальные модели рун
- Rune Type Replace – выбор типов рун для замены
- Rune Color Change – изменение цвета отображения рун
Настройки игрока (Player)
- Kill Stealer - автоматически добивает вражеских героев при наличии достаточного урона
- Kill Stealer Panel - отображает источники урона и героев, участвующих в добивании
- Kill Stealer Fast Disable - позволяет мгновенно отключить Kill Stealer горячей клавишей
- Additional Enemy HP - добавляет виртуальный запас здоровья для более точного расчёта добивания
- Damage Indicator - показывает потенциальный урон по выбранной цели
- Kill Opportunity Indicator - визуально показывает возможность убийства цели
- Camera Hack - снимает стандартные ограничения на дистанцию камеры (настраивается)
- Auto Glyph - автоматически использует Glyph Fortification при угрозе башне (настраивается)
- Auto Messages - автоматически отправляет заданные сообщения в начале и конце матча
- Auto Pick - автоматически выбирает героя на стадии пика
- Auto Captain Pick - автоматически выбирает капитана в соответствующих режимах
- Pick Random Hero - выбирает случайного героя
- Preferred Lane - задаёт приоритетную линию
- Auto Ban - автоматически банит выбранного героя
- Highlight Hero - подсвечивает выбранного героя в списке
- Rune Script - автоматизирует контроль и подбор рун (настраивается)
- Auto Pause - автоматически ставит паузу при заданных условиях
- Chat Roll Spam - автоматически отправляет команду /roll
Информация (Information)
- Buildings on heroes - отображает лучшие предметы и прокачку героя в зависимости от его роли
- Show facets - показывает выбранные фасеты героя
- Show recommended abilities - отображает рекомендуемый порядок прокачки способностей
- Meta Picker - отображает информацию о текущей мете и лучших героях для пика
- Display hero rank - показывает ранг героя
- Display winrate - отображает процент побед героя
- Highlight best heroes - подсвечивает наиболее сильных героев
- Ignore rank for pick - игнорирует ранг при выборе героя
- Display heroes with rank - фильтрует героев по рангу (S, A, B, C, D)
- Items Panel - отображает панель с предметами врагов
- Roshan Alt+LMB - быстрый пинг таймера Рошана через Alt + ЛКМ
- Information around hero - отображает дополнительную информацию вокруг вражеского героя
- HP and MP panel - отображает HP и MP союзников
- Information about runes - отображает информацию о появлении рун
Общие фичи Героев (Heroes)
- Combo Key - активирует автоматическое комбо способностей и предметов для выбранного героя
- Items - выбор предметов, которые будут использоваться в комбо
- Spells - выбор способностей, участвующих в комбо
- Priority of Break Linken - задаёт приоритет предметов и способностей для сбивания Linken’s Sphere
- Disable All Items - отключает использование всех предметов в комбо
- Disable All Spells - отключает использование всех способностей в комбо
- Hit from Invisibility - позволяет начинать комбо сразу после выхода из невидимости
- Ignore Attack Commands - исключает авто-атаки из логики комбо
- Don’t Follow Cursor - выполнение комбо без ориентации на позицию курсора
- Hit & Run - автоматический отход героя после выполнения комбо
Крипы (Creeps)
- Last Hit Indicator - подсвечивает крипов, которых можно добить
- Health Prediction - прогнозирует здоровье крипов с учётом входящего урона
- Attack Timing Helper - помогает выбрать точный момент атаки для добивания
- Auto Deny - автоматически добивает союзных крипов при возможности
- Creep Blocker - автоматически блокирует движение крипов в начале игры
- Lane Equilibrium Helper - помогает удерживать линию в выгодной позиции
- Neutral Camp ESP - отображает нейтральные лагеря
- Camp Stack Timer - показывает тайминг для стака лагерей
- Auto Stack - автоматически выполняет стаки нейтральных лагерей
- Auto Pull - автоматически делает пулы крипов на линию
- Jungle Route Helper - подсказывает оптимальный маршрут фарма в лесу
- Creep Wave Timer - отображает тайминги выхода волн крипов
ESP (Визуалы)
- Visible by Enemy - отображает вокруг вас эффект (Партикль) если вас видят вражеские герои
- MapHack - показывает информацию о врагах в тумане войны, опираясь на использованные способностей, телепорты, атаки нейтральных крипов, атаки рошана и т.д.
- Show Hidden Spells - отображение скрытых способностей
- Ward Tracker - отображает установленные противником варды
- Show Cleared Camps - скрывает иконку кемпа с миникарты если он зачищен врагом в тумане войны
- Illusion ESP - подсветка настоящего героя среди иллюзий
- Show Dropped Items - отрисовывать предметы, брошенные на земле в тумане войны
- Jungle Helper - показывать линии маршрутов по которым можно пройти в лесах
- Show Courier - просчитывает траекторию вражеского курьера и отображает её на миникарте
- Respawn MapHack - отображает предполагаемую позицию и таймер до возрождения персонажей на вражеском фонтане
- Ability Alerts (Minimap) - отображает различные способности на карте
Safeguard (Сейв, додж и т.п.)
- Auto Save Ally - автоматически использует способности и предметы для спасения союзников в опасной ситуации
- Auto Use Defensive Items - применяет защитные предметы при получении критического урона
- Auto Blink Escape - автоматически использует Blink Dagger для выхода из опасной позиции
- Auto Dodge Spells - помогает уклоняться от направленных и опасных способностей врагов
- Dodge by Movement - избегает урона за счёт автоматического перемещения героя
- Disable Counter - автоматически отвечает дизейблом на вражеские инициации
- Anti-Initiation - предотвращает начало вражеской инициации при выполнении условий
- Auto BKB Usage - активирует Black King Bar при угрозе получения контроля или урона
Абузы (Abuse)
- Fake /roll - автоматически спамит roll до победного значения
- Open all heroes to newcomers - открывает всех героев для новых аккаунтов
- Take all tutorial awards - получает награды за обучение
- Send Roll - вручную отправляет roll в чат
