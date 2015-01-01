Информация о чите

Melonity — лидирующий премиальный проект для Dota 2, созданный как полноценный игровой ассистент для уверенного роста рейтинга. Это не просто набор визуальных функций, а глубокая система автоматизации, аналитики и помощи в микро- и макроигре, которая реально влияет на результат матчей. В основе Melonity — более 200 качественно реализованных функций и продвинутые скрипты практически для всех героев. Kill Stealer автоматически добивает врагов с учётом реального урона, кулдаунов и условий, повышая KDA и эффективность в файтах. Hero Combo Helpers помогают идеально реализовывать сложные прокасты и сейвы на героях вроде Phoenix, Mirana, Rubick, Techies и других. ESP-система даёт полный контроль над ситуацией: кулдауны ультимейтов, предметы врагов, варды и их радиусы, позиционирование и направление взгляда. Safeguard-модуль автоматически защищает героя и союзников с помощью Auto BKB, сейв-блинков, диспеллов и отражений, часто спасая от ваншотов и инициаций. Отдельно стоит отметить аналитические функции: таймеры Рошана и Aegis, байбеки врагов, power-spike индикаторы, сравнение net worth и опыта. Creeps Automation обеспечивает идеальный лайн-контроль — last hit, deny, блок крипов, стаки и пулы. Melonity — это максимальный контроль, автоматизация ключевых действий и раскрытие потенциала сложных героев на новом уровне.