Unicore Etheria Restart (Юникор Этерия Рестарт)

Информация о чите

Чит Unicore для Etheria Restart на ПК — это новое, но уже проверенное решение от надёжного разработчика. В условиях ограниченного выбора софта на эту игру, Unicore предлагает мощный функционал: стабильный ESP/WH для отображения врагов, монстров, лута и сокровищ, боевой режим с защитой от урона, удобный телепорт по клику и Noclip для полёта над картой. Софт регулярно обновляется под актуальные патчи, оставаясь в статусе undetected с момента выхода. Unicore делает геймплей проще, комфортнее и даёт серьёзное преимущество. Уже скоро Etheria Restart выйдет в Steam, и начнётся массовый приток игроков — опробуйте чит заранее и войдите в новый сезон с полной доминацией. Unicore — ваш инструмент для победы и контроля в Etheria Restart.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Etheria Restart Client, Steam
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Visuals (Wallhack/ESP)

  • Enable — включить/отключить ESP (WH)
  • Box — ESP/WH в виде боксов (прямоугольники)
  • Name — отображает имя противника
  • Distance — показывает расстояние до цели
  • Show Offscreen — показывает стрелки/указатели противников за пределами экрана
  • Filters — фильтры для отображения/скрытия врагов/сундуков или энтити
  • Builder ESP — более детальный и настраиваемый WH
  • Show Debug Names — показывает ID объектов

Teleport (Телепортация)

  • Mouse Teleport — телепортация по клику мышки
  • Max Distance — настраиваемая максимальная дистанция телепорта
  • Draw Target — отображает ближайшую цель перед телепортацией
  • Entities Teleport — телепорт к сокровищами, монстрам, NPC и прочее
  • Target Selection — тип работы телепорта (FOV - телепорт к цели в кружке, Distance - к ближайшей цели по расстоянию)
  • Entities Filter — фильтры для энтити телепорта (лут, монстры, NPC и т.п.)
  • Custom Teleport — кастомный режим телепортации
  • Points — список точек для телепортации (также отмечаются с помощью ESP)
  • Create New — позволяет создавать собственные точки телепортации
  • Loop — позволяет зациклить телепорт между определенными точками

Exploits (Эксплойты)

  • Dumb Enemies — делает мобов тупыми, позволяя атаковать без получения урона
  • Noclip — активирует полет над картой (можно настроить скорость полета)
  • Speedup Game — увеличивает скорость времени в игре (Спидхак)
  • Fullbright — делает картинку очень яркой

Misc (Другие возможности Unicore Etheria Restart)

  • FOV Changer — меняет угол обзора
  • Free Camera — активирует камеру для свободного полета по игровому миру
  • Camera Zoom — меняет зум камеры от третьего лица
  • Crosshair — добавляет свой прицел в игру с гибкой настройкой
  • Watermark — позволяет вывести игровую информацию на экран (FPS, время и т.п.)

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