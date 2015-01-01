Unicore Etheria Restart (Юникор Этерия Рестарт)
Информация о чите
Чит Unicore для Etheria Restart на ПК — это новое, но уже проверенное решение от надёжного разработчика. В условиях ограниченного выбора софта на эту игру, Unicore предлагает мощный функционал: стабильный ESP/WH для отображения врагов, монстров, лута и сокровищ, боевой режим с защитой от урона, удобный телепорт по клику и Noclip для полёта над картой. Софт регулярно обновляется под актуальные патчи, оставаясь в статусе undetected с момента выхода. Unicore делает геймплей проще, комфортнее и даёт серьёзное преимущество. Уже скоро Etheria Restart выйдет в Steam, и начнётся массовый приток игроков — опробуйте чит заранее и войдите в новый сезон с полной доминацией. Unicore — ваш инструмент для победы и контроля в Etheria Restart.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Etheria Restart Client, Steam
Visuals (Wallhack/ESP)
- Enable — включить/отключить ESP (WH)
- Box — ESP/WH в виде боксов (прямоугольники)
- Name — отображает имя противника
- Distance — показывает расстояние до цели
- Show Offscreen — показывает стрелки/указатели противников за пределами экрана
- Filters — фильтры для отображения/скрытия врагов/сундуков или энтити
- Builder ESP — более детальный и настраиваемый WH
- Show Debug Names — показывает ID объектов
Teleport (Телепортация)
- Mouse Teleport — телепортация по клику мышки
- Max Distance — настраиваемая максимальная дистанция телепорта
- Draw Target — отображает ближайшую цель перед телепортацией
- Entities Teleport — телепорт к сокровищами, монстрам, NPC и прочее
- Target Selection — тип работы телепорта (FOV - телепорт к цели в кружке, Distance - к ближайшей цели по расстоянию)
- Entities Filter — фильтры для энтити телепорта (лут, монстры, NPC и т.п.)
- Custom Teleport — кастомный режим телепортации
- Points — список точек для телепортации (также отмечаются с помощью ESP)
- Create New — позволяет создавать собственные точки телепортации
- Loop — позволяет зациклить телепорт между определенными точками
Exploits (Эксплойты)
- Dumb Enemies — делает мобов тупыми, позволяя атаковать без получения урона
- Noclip — активирует полет над картой (можно настроить скорость полета)
- Speedup Game — увеличивает скорость времени в игре (Спидхак)
- Fullbright — делает картинку очень яркой
Misc (Другие возможности Unicore Etheria Restart)
- FOV Changer — меняет угол обзора
- Free Camera — активирует камеру для свободного полета по игровому миру
- Camera Zoom — меняет зум камеры от третьего лица
- Crosshair — добавляет свой прицел в игру с гибкой настройкой
- Watermark — позволяет вывести игровую информацию на экран (FPS, время и т.п.)
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