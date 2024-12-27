Руководство по использованию Unicore для Honkai

Honkai Star Rail (HSR)

На данной странице находится инструкция к Unicore для Honkai Star Rail.

Инструкция по запуску софта.

Пошаговый гайд по загрузке, активации, запуску и использованию ПО:

  1. После успешной оплаты заказа вы получаете ключ для активации доступа к читам.
  2. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
  3. Скачайте лоадер чита по этой ссылке.
  4. Запустите лоадер, вставьте свой ключ в поле "Key" и нажмите "Login".
  5. Перед вами появится информация о статусе чита и сроке вашей подписки.
  6. Нажмите на кнопку "Start Load".
  7. Запускайте игру. После полной загрузки игры нажмите F2. (Нажимать F2 нужно в главном меню, до входа в игровой мир).
  8. Чит Unicore для Honkai Star Rail успешно запущен! Меню чита открывается и закрывается нажатием клавиши Insert.

Видео с демонстрацией запуска и геймплея:

На видео бегло показан процесс запуска и демонстрация работы софта внутри игры.

Возможные ошибки и пути их решения

Список известных проблем и варианты их устранения:

  • Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
  • Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
  • Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
  • Обновите .NET Framework, скачать его можной по этой ссылке.
  • Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
  • Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.
  • Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
    1. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
    2. В открывшемся окне отключите все параметры.
  • Также, если у вас возникают проблемы с инжектом чита или другие проблемы во время игры (лаги ESP и прочее), то попробуйте переключить режим экрана на "Полноэкранный в окне (Безрамочный / Windowed / Оконный)" в настройках игры.

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Приятной игры, всегда ждём ваших будущих покупок и положительных отзывов!