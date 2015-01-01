Информация о чите

Представляем Unicore для Identity V – красивое, удобное и функциональное решение для игроков, которые хотят повысить эффективность в матчах и получать максимум удовольствия от геймплея. В арсенале софта – информативный ESP (ВХ) на Хантера и Сурвов, а также красивый радар с множеством настроек, который позволит всегда держать ситуацию под контролем. Для уверенной игры предусмотрен высокоточный Аимбот, который идеально работает как за Хантера, так и за Сурва. Любителям работы с машинками и лечением союзников понравится функция Auto QTE, автоматически выполняющая скилл-чеки на отлично. FOV Changer значительно расширяет поле обзора, а гибкая настройка параметров позволяет подстроить каждую функцию под свой стиль. Софт поддерживает три языка: русский, английский и китайский. Unicore отличается красивым и интуитивным интерфейсом, большим количеством опций для детальной настройки и надежной защитой от бана, что делает его безопасным инструментом для регулярной игры.