Unicore для Identity V (Юникор Идентити 5)
Информация о чите
Представляем Unicore для Identity V – красивое, удобное и функциональное решение для игроков, которые хотят повысить эффективность в матчах и получать максимум удовольствия от геймплея. В арсенале софта – информативный ESP (ВХ) на Хантера и Сурвов, а также красивый радар с множеством настроек, который позволит всегда держать ситуацию под контролем. Для уверенной игры предусмотрен высокоточный Аимбот, который идеально работает как за Хантера, так и за Сурва. Любителям работы с машинками и лечением союзников понравится функция Auto QTE, автоматически выполняющая скилл-чеки на отлично. FOV Changer значительно расширяет поле обзора, а гибкая настройка параметров позволяет подстроить каждую функцию под свой стиль. Софт поддерживает три языка: русский, английский и китайский. Unicore отличается красивым и интуитивным интерфейсом, большим количеством опций для детальной настройки и надежной защитой от бана, что делает его безопасным инструментом для регулярной игры.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Idenity V Launcher
Аимбот (Aim Bot)
- FOV - область действия аимбота
- Smooth - уровень сглаживания наведения аимбота
- Hitboxes - части тела куда целиться аимбот (голова, шея, грудь)
- Visible Check - аим будет работать только на видимые цели
- Ignore Targets - возможность выбрать определенные цели для игнора аимом
- Show FOV - показывать область действия аима в виде окружности
- Show Tracer - показывать движение трассеров
- Max Distance - дальность срабатывания аимбота
Hunter ESP (ВХ на Хантера)
- Box - ВХ в виде боксов
- Nickname - показывать ник охотника
- Character Name - показывать имя героя
- Distance - отображать расстояние до хантера в метрах
- Snaplines - ВХ в виде линий
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Visible Only - включает ВХ только на видимого хантера
- Max Distance - дальность работы ВХ на хантера
- Proximity Warning - отображает предупреждение при близком контакте с сурвами (можно настраивать)
Survivors ESP (ВХ на Сурвов)
- Box - ВХ на Сурвов в виде боксов
- Player Name - показывать ник сурва
- Distance - отображать расстояние до хантера в метрах
- Health - показывать уровень ХП у сурвов
- Snaplines - ВХ в виде линий
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Visible Only - включает ВХ только на видимых сурвов
- Max Distance - дальность работы ВХ на сурвов
World ESP (ВХ на Объекты)
- Box - обводить объекты в боксы
- Name - показать имя объекта
- Distance - показывать расстояние до объекта в метрах
- Extra Info - выводить подробную информацию об объекте
- Snaplines - рисовать линии до объектов
- Filters - позволяет выбрать определенные предметы для отображения
- Машинки дешифровки
- Паллеты
- Выходы с локации
- Темницы
- Сундуки
- Стулья
- Шкафчики
- Вороны
- Окна
- Камера
- Пропы из Пряток
Другие фичи Юникор Идентити
- Radar - красивый радар с кучей настроек
- Crosshair - включить статичный прицел по центру экрана
- FOV Changer - позволяет значительно расширить поле зрения
- Auto QTE - автоматически прожимает скилл-чеки
- Auto Struggle - автоматически сопротивляется захвату хантером
- Auto Pallet - автоматически активирует препятствия с настройкой параметров
- Configs - удобная система хранения и загрузки профилей с настройками чита
- Languages - чит Юникор поддерживает несколько языков (русский, английский, китайский)
- Menu Key - возможность назначить свою клавишу для вызова меню Юникор
- Keybinds List - показывает список биндов для активации опций в чите
