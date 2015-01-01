Unicore для Identity V (Юникор Идентити 5)

Информация о чите

Представляем Unicore для Identity V – красивое, удобное и функциональное решение для игроков, которые хотят повысить эффективность в матчах и получать максимум удовольствия от геймплея. В арсенале софта – информативный ESP (ВХ) на Хантера и Сурвов, а также красивый радар с множеством настроек, который позволит всегда держать ситуацию под контролем. Для уверенной игры предусмотрен высокоточный Аимбот, который идеально работает как за Хантера, так и за Сурва. Любителям работы с машинками и лечением союзников понравится функция Auto QTE, автоматически выполняющая скилл-чеки на отлично. FOV Changer значительно расширяет поле обзора, а гибкая настройка параметров позволяет подстроить каждую функцию под свой стиль. Софт поддерживает три языка: русский, английский и китайский. Unicore отличается красивым и интуитивным интерфейсом, большим количеством опций для детальной настройки и надежной защитой от бана, что делает его безопасным инструментом для регулярной игры.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Idenity V Launcher
Купить Инструкция

Аимбот (Aim Bot)

  • FOV - область действия аимбота
  • Smooth - уровень сглаживания наведения аимбота
  • Hitboxes - части тела куда целиться аимбот (голова, шея, грудь)
  • Visible Check - аим будет работать только на видимые цели
  • Ignore Targets - возможность выбрать определенные цели для игнора аимом
  • Show FOV - показывать область действия аима в виде окружности
  • Show Tracer - показывать движение трассеров
  • Max Distance - дальность срабатывания аимбота

Hunter ESP (ВХ на Хантера)

  • Box - ВХ в виде боксов
  • Nickname - показывать ник охотника
  • Character Name - показывать имя героя
  • Distance - отображать расстояние до хантера в метрах
  • Snaplines - ВХ в виде линий
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Visible Only - включает ВХ только на видимого хантера
  • Max Distance - дальность работы ВХ на хантера
  • Proximity Warning - отображает предупреждение при близком контакте с сурвами (можно настраивать)

Survivors ESP (ВХ на Сурвов)

  • Box - ВХ на Сурвов в виде боксов
  • Player Name - показывать ник сурва
  • Distance - отображать расстояние до хантера в метрах
  • Health - показывать уровень ХП у сурвов
  • Snaplines - ВХ в виде линий
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Visible Only - включает ВХ только на видимых сурвов
  • Max Distance - дальность работы ВХ на сурвов

World ESP (ВХ на Объекты)

  • Box - обводить объекты в боксы
  • Name - показать имя объекта
  • Distance - показывать расстояние до объекта в метрах
  • Extra Info - выводить подробную информацию об объекте
  • Snaplines - рисовать линии до объектов
  • Filters - позволяет выбрать определенные предметы для отображения
  • Машинки дешифровки
  • Паллеты
  • Выходы с локации
  • Темницы
  • Сундуки
  • Стулья
  • Шкафчики
  • Вороны
  • Окна
  • Камера
  • Пропы из Пряток

Другие фичи Юникор Идентити

  • Radar - красивый радар с кучей настроек
  • Crosshair - включить статичный прицел по центру экрана
  • FOV Changer - позволяет значительно расширить поле зрения
  • Auto QTE - автоматически прожимает скилл-чеки
  • Auto Struggle - автоматически сопротивляется захвату хантером
  • Auto Pallet - автоматически активирует препятствия с настройкой параметров
  • Configs - удобная система хранения и загрузки профилей с настройками чита
  • Languages - чит Юникор поддерживает несколько языков (русский, английский, китайский)
  • Menu Key - возможность назначить свою клавишу для вызова меню Юникор
  • Keybinds List - показывает список биндов для активации опций в чите

Оставить отзыв


Похожие Товары

Dayz Mason
  • Silent Aimbot для скрытной и точной стрельбы
  • Детализированный ESP на Игроков, Лут и Объекты
  • Always Day, Teleport Loot, NoClip, StreamProof и другие фичи
DayZ
от 199

DayZ Multihack (Dullwave)
  • Справедливая Цена и высокое качество
  • No Clip, Teleport и SIlent Aim
  • Много Визуальных Функций(WH)
DayZ
от 299

Valorant ESP
  • Самый Доступный ESP для Valorant
  • Базовый WH без лишних функций
  • Хорошее соотношение цены и уровня безопасности
Valorant
от 329

SMG Unturned
  • Хороший Аимбот с детальной настройкой
  • Wallhack с отображением игроков и лута
  • Стильное меню и встроенный HWID-Spoofer
Unturned
от 149