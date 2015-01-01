Юникор Меню для Seven Deadly Sins Origin (Unicore)
Информация о чите
Unicore для The Seven Deadly Sins: Origin — мощное приватное мод-меню от известного разработчика, созданное для комфортного исследования мира, ускорения прогресса и получения максимума информации об окружении. Решение выполнено в фирменном стиле Unicore и сочетает удобный интерфейс с широким набором возможностей. Встроенный ESP позволяет находить коллекционные предметы, сокровища, ресурсы, NPC, испытания и другие важные объекты. Для удобства предусмотрены фильтры, отображение дистанции, оффскрин-индикаторы и встроенный радар. Продвинутая система телепортации включает перемещение по клику мыши, телепорт к заданиям, меткам на карте, игровым объектам и пользовательским точкам. Для ускорения фарма предусмотрен автоматический сбор ресурсов и лута с гибкой настройкой категорий. В боевом разделе доступны функции магнитизации противников и снижения их активности. Дополняют возможности Noclip, Free Camera, изменение скорости игры, FOV Changer, Fullbright, настройка камеры, встроенный прицел и система консольных команд.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Gamelauncher (Netmarble)
Visuals (ВХ)
- Enabled – включает систему отображения объектов через ESP
- Show Offscreen – показывает индикаторы на объекты за пределами экрана в виде стрелок
- Max Distance – задает максимальную дистанцию отображения объектов через ESP
- Box – отображает рамку вокруг выбранных объектов
- Name – показывает название объекта
- Distance – отображает расстояние до объекта
- Builder ESP – отдельное меню для отображения прочих объектов
- Radar – включает встроенный радар для отображения выбранных объектов вокруг игрока (настраивается)
- Filters – возможность выбрать только определенные категории объектов для отображения
- Collectable – отображает коллекционные предметы и объекты для сбора
- Treasure – показывает сундуки, тайники и другие сокровища
- Destroyable Ores – отображает разрушаемые месторождения руды и ресурсов
- Characters – показывает персонажей и важных NPC
- Challenge – отображает объекты и точки, связанные с испытаниями и активностями
- Teleport – отображает точки и объекты, связанные с системой телепортации и быстрого перемещения по миру
- Other Item – показывает прочие предметы
Combat (Атака)
- Dumb Enemies – делает противников пассивными и значительно снижает их способность реагировать на действия игрока
- Magnetizer – притягивает выбранных противников в заданную область
- Type – тип целей на которые будет действовать магнитизация
- Max Distance – задает максимальную дистанцию поиска целей для магнитизации
- Distance – расстояние для удержания противников относительно выбранной точки (настраивается)
- FOV Value – задает радиус области поиска целей для магнита
- Draw FOV – отображает на экране область действия функции магнита
Автоматический лут предметов
- Auto Loot – автоматически подбирает выбранные предметы и объекты поблизости без необходимости взаимодействовать с ними вручную
- Visible Only – собирает только те объекты, которые находятся в прямой видимости персонажа
- Max Distance – задает максимальную дистанцию автоматического подбора предметов (настраивается)
- Filters – позволяет выбрать только нужные категории/предметы для авто-лута
- Collectable – автоматический сбор коллекционных предметов
- Treasure – автоматический сбор сундуков, сокровищ и ценной добычи
- Destroyable Ores – автоматический сбор ресурсов из разрушаемых рудных залежей
- Characters – автоматическое взаимодействие с отмеченными персонажами и связанными объектами
- Challenge – автоматический сбор лута из испытаний и ивентов
- Other Item – автоматический сбор прочих предметов
- Teleport – автоматический сбор предметов, связанных с точками телепортации и быстрым перемещением
Телепорт
- Mouse Teleport – позволяет мгновенно телепортироваться в точку, на которую указывает курсор
- Draw Circle – отображает круг вокруг курсора для телепорта по клику мышки
- Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию телепортации
- Quest Teleport – мгновенно телепортирует персонажа к активной цели задания
- Teleport to Mark – телепортирует персонажа к установленной метке на карте
- Entity Teleport – включает систему телепортации к игровым объектам
- Target Selection – позволяет выбрать способ определения цели для телепортации
- Draw Target – отображает маркер выбранной цели перед выполнением телепортации
- List – позволяет выбрать определенные категории объектов для телепортации (монстры, Камни Оракула, коллекционки, обзорные точки, тайники, подарки с ивентов и т.п.)
- Loop Teleport – зацикливает телепортацию между выбранными точками (можно настроить задержку телепорта и т.п.)
- Custom Points – возможность создавать и сохранять собственные точки для телепортации по миру игры
Другие функции Unicore TSDSO
- FOV Changer – позволяет изменять угол обзора камеры (настраивается)
- Free Camera – активирует свободную камеру (скорость настраивается)
- Camera Zoom – изменяет дистанцию приближения и отдаления камеры относительно персонажа (настраивается)
- Game Speed – изменяет общую скорость игрового процесса (настраивается)
- Local Player Speed – увеличивает скорость передвижения вашего персонажа (настраивается)
- Send Console Command – позволяет выполнять консольные команды игры прямо через интерфейс чита
- Crosshair – включает настраиваемый прицел поверх игрового интерфейса (много настроек)
- Resolution Scale – изменяет масштаб рендеринга изображения для повышения производительности или качества картинки (настраивается)
- Fullbright – убирает влияние освещения и делает окружение максимально ярким
- Gamma – позволяет настраивать уровень яркости изображения (настраивается)
- Remove Toon Outline – убирает контурную обводку объектов и персонажей
- Noclip – возможность свободно летать по карте сквозь объекты
- Noclip Speed – регулирует скорость полета
- Disable Gravity – полностью отключает гравитацию для персонажа
- Character Transparency – регулирует уровень прозрачности вашего персонажа
- Menu Key – возможность установить свою клавишу для открытия/закрытия меню
- Languages – меню поддерживает несколько языков (английский, русский)
Похожие Товары
Ancient Rust Hack
- Мощный Аимбот с большим количеством настроек
- ESP (WH), Loot, Radar, Chams (Много Стилей)
- Debug Camera, Time Changer и Другие Эксплойты для Rust
Dullwave FragPunk
- Простой Аимбот со всеми необходимыми настройками
- Player ESP (Wallhack) для отображения игроков
- Удобное меню, простой запуск, доступная цена
Wh-Satano PUBG WH (Phoenix)
- Мы регулярно обновляем данный продукт с 2021 года!
- Максимально гибкий Wallhack (ESP) по доступной цене
- HWID-Spoofer для обхода бана
Mason Deadlock
- Легитный и настраиваемый Аимбот
- ВХ (ЕСП) на Игроков (здоровье, дистанция и никнеймы)
- 2D Радар, Система конфигов, Простая настройка и управление