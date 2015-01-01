Информация о чите

Unicore для The Seven Deadly Sins: Origin — мощное приватное мод-меню от известного разработчика, созданное для комфортного исследования мира, ускорения прогресса и получения максимума информации об окружении. Решение выполнено в фирменном стиле Unicore и сочетает удобный интерфейс с широким набором возможностей. Встроенный ESP позволяет находить коллекционные предметы, сокровища, ресурсы, NPC, испытания и другие важные объекты. Для удобства предусмотрены фильтры, отображение дистанции, оффскрин-индикаторы и встроенный радар. Продвинутая система телепортации включает перемещение по клику мыши, телепорт к заданиям, меткам на карте, игровым объектам и пользовательским точкам. Для ускорения фарма предусмотрен автоматический сбор ресурсов и лута с гибкой настройкой категорий. В боевом разделе доступны функции магнитизации противников и снижения их активности. Дополняют возможности Noclip, Free Camera, изменение скорости игры, FOV Changer, Fullbright, настройка камеры, встроенный прицел и система консольных команд.