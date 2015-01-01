Юникор Меню для Seven Deadly Sins Origin (Unicore)

Информация о чите

Unicore для The Seven Deadly Sins: Origin — мощное приватное мод-меню от известного разработчика, созданное для комфортного исследования мира, ускорения прогресса и получения максимума информации об окружении. Решение выполнено в фирменном стиле Unicore и сочетает удобный интерфейс с широким набором возможностей. Встроенный ESP позволяет находить коллекционные предметы, сокровища, ресурсы, NPC, испытания и другие важные объекты. Для удобства предусмотрены фильтры, отображение дистанции, оффскрин-индикаторы и встроенный радар. Продвинутая система телепортации включает перемещение по клику мыши, телепорт к заданиям, меткам на карте, игровым объектам и пользовательским точкам. Для ускорения фарма предусмотрен автоматический сбор ресурсов и лута с гибкой настройкой категорий. В боевом разделе доступны функции магнитизации противников и снижения их активности. Дополняют возможности Noclip, Free Camera, изменение скорости игры, FOV Changer, Fullbright, настройка камеры, встроенный прицел и система консольных команд.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Gamelauncher (Netmarble)
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Visuals (ВХ)

  • Enabled – включает систему отображения объектов через ESP
  • Show Offscreen – показывает индикаторы на объекты за пределами экрана в виде стрелок
  • Max Distance – задает максимальную дистанцию отображения объектов через ESP
  • Box – отображает рамку вокруг выбранных объектов
  • Name – показывает название объекта
  • Distance – отображает расстояние до объекта
  • Builder ESP – отдельное меню для отображения прочих объектов
  • Radar – включает встроенный радар для отображения выбранных объектов вокруг игрока (настраивается)
  • Filters – возможность выбрать только определенные категории объектов для отображения
  • Collectable – отображает коллекционные предметы и объекты для сбора
  • Treasure – показывает сундуки, тайники и другие сокровища
  • Destroyable Ores – отображает разрушаемые месторождения руды и ресурсов
  • Characters – показывает персонажей и важных NPC
  • Challenge – отображает объекты и точки, связанные с испытаниями и активностями
  • Teleport – отображает точки и объекты, связанные с системой телепортации и быстрого перемещения по миру
  • Other Item – показывает прочие предметы

Combat (Атака)

  • Dumb Enemies – делает противников пассивными и значительно снижает их способность реагировать на действия игрока
  • Magnetizer – притягивает выбранных противников в заданную область
  • Type – тип целей на которые будет действовать магнитизация
  • Max Distance – задает максимальную дистанцию поиска целей для магнитизации
  • Distance – расстояние для удержания противников относительно выбранной точки (настраивается)
  • FOV Value – задает радиус области поиска целей для магнита
  • Draw FOV – отображает на экране область действия функции магнита

Автоматический лут предметов

  • Auto Loot – автоматически подбирает выбранные предметы и объекты поблизости без необходимости взаимодействовать с ними вручную
  • Visible Only – собирает только те объекты, которые находятся в прямой видимости персонажа
  • Max Distance – задает максимальную дистанцию автоматического подбора предметов (настраивается)
  • Filters – позволяет выбрать только нужные категории/предметы для авто-лута
  • Collectable – автоматический сбор коллекционных предметов
  • Treasure – автоматический сбор сундуков, сокровищ и ценной добычи
  • Destroyable Ores – автоматический сбор ресурсов из разрушаемых рудных залежей
  • Characters – автоматическое взаимодействие с отмеченными персонажами и связанными объектами
  • Challenge – автоматический сбор лута из испытаний и ивентов
  • Other Item – автоматический сбор прочих предметов
  • Teleport – автоматический сбор предметов, связанных с точками телепортации и быстрым перемещением

Телепорт

  • Mouse Teleport – позволяет мгновенно телепортироваться в точку, на которую указывает курсор
  • Draw Circle – отображает круг вокруг курсора для телепорта по клику мышки
  • Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию телепортации
  • Quest Teleport – мгновенно телепортирует персонажа к активной цели задания
  • Teleport to Mark – телепортирует персонажа к установленной метке на карте
  • Entity Teleport – включает систему телепортации к игровым объектам
  • Target Selection – позволяет выбрать способ определения цели для телепортации
  • Draw Target – отображает маркер выбранной цели перед выполнением телепортации
  • List – позволяет выбрать определенные категории объектов для телепортации (монстры, Камни Оракула, коллекционки, обзорные точки, тайники, подарки с ивентов и т.п.)
  • Loop Teleport – зацикливает телепортацию между выбранными точками (можно настроить задержку телепорта и т.п.)
  • Custom Points – возможность создавать и сохранять собственные точки для телепортации по миру игры

Другие функции Unicore TSDSO

  • FOV Changer – позволяет изменять угол обзора камеры (настраивается)
  • Free Camera – активирует свободную камеру (скорость настраивается)
  • Camera Zoom – изменяет дистанцию приближения и отдаления камеры относительно персонажа (настраивается)
  • Game Speed – изменяет общую скорость игрового процесса (настраивается)
  • Local Player Speed – увеличивает скорость передвижения вашего персонажа (настраивается)
  • Send Console Command – позволяет выполнять консольные команды игры прямо через интерфейс чита
  • Crosshair – включает настраиваемый прицел поверх игрового интерфейса (много настроек)
  • Resolution Scale – изменяет масштаб рендеринга изображения для повышения производительности или качества картинки (настраивается)
  • Fullbright – убирает влияние освещения и делает окружение максимально ярким
  • Gamma – позволяет настраивать уровень яркости изображения (настраивается)
  • Remove Toon Outline – убирает контурную обводку объектов и персонажей
  • Noclip – возможность свободно летать по карте сквозь объекты
  • Noclip Speed – регулирует скорость полета
  • Disable Gravity – полностью отключает гравитацию для персонажа
  • Character Transparency – регулирует уровень прозрачности вашего персонажа
  • Menu Key – возможность установить свою клавишу для открытия/закрытия меню
  • Languages – меню поддерживает несколько языков (английский, русский)
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