SMG External для SCUM (СМГ Экстернал СКУМ)

Информация о чите

SMG для SCUM — функциональный External софт для уверенной игры в PvP и PvE. Продукт сочетает мощный Silent Aim, продвинутый ESP (WH), встроенный HWID Spoofer и StreamProof, благодаря чему отлично подходит как для агрессивных перестрелок, так и для спокойного лутинга и выживания. Аимбот поддерживает Silent режим, плавное наведение, автоматическое переключение целей, проверку видимости, настройку FOV и выбор частей тела. Дополнительно доступны визуальные элементы вроде FOV-круга, отображения текущей цели и кастомного прицела для более удобного контроля ситуации. ESP покрывает практически все важные аспекты игры: игроков, вооружённых NPC, животных, транспорт, контейнеры, оружие, медикаменты, еду, обвесы, ловушки и другой полезный лут. Визуалы можно гибко настраивать под свой стиль игры, включая тип боксов, цвета и дистанцию отображения. Отдельно стоит отметить World ESP с отображением транспорта, лодок, животных и других объектов мира, а также SpeedHack для более быстрого перемещения по карте. Встроенный HWID Spoofer помогает обходить ограничения по железу, а StreamProof скрывает визуалы и меню от OBS, Discord и записи экрана. Софт также поддерживает систему конфигов, горячие клавиши и Panic Key для быстрого отключения всех функций.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент:  Steam
pSilent Aimbot (Аим)

  • Silent Aim – попадания происходят без явного наведения камеры на цель (скрытый аимбот)
  • Aimbot Key – клавиша для активации аимбота (удерживать)
  • Auto Switch – автоматическое переключение цели на ближайшего или более приоритетного противника
  • Visible Check – аимбот будет работать только по видимым противникам
  • Bone Selection – выбор части тела для наведения (голова, тело и т.д.)
  • Field of View (FOV) – настройка радиуса работы аимбота
  • Smooth – плавность наведения аимбота на цель
  • Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
  • Show FOV – отображение FOV круга аимбота на экране
  • Show Target Bone – показывает выбранную кость/часть тела текущей цели
  • Show Line To Target – отображение линии до текущей цели
  • Show Crosshair – отображение дополнительного прицела по центру экрана

Visuals (ВХ Игроки)

  • Box – отображение боксов вокруг игроков через стены (коробки)
  • Box Mode – выбор типа боксов (2D, Corner и т.д.)
  • Filled Box – заполнение боксов полупрозрачным цветом
  • Visible Check – проверка видимости цели с отдельной цветовой индикацией
  • Name – отображение никнеймов игроков
  • Weapon – показывает оружие в руках противника
  • Skeleton – отображение скелета игроков
  • Distance – отображение расстояния до игроков
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения элементов

Loot ESP (ВХ Лут)

  • Ammunition – отображение патронов и боеприпасов
  • Ammunition Box – отображение ящиков с боеприпасами
  • Equipment – отображение экипировки и снаряжения
  • Weapon – отображение оружия
  • Weapon Attachment – отображение модулей и обвесов для оружия
  • Chest – отображение сундуков и контейнеров
  • Food – отображение еды
  • Drink – отображение напитков
  • Trap – отображение ловушек
  • Grenade – отображение гранат и взрывчатки
  • Gas Tank – отображение канистр и топливных баков
  • Light – отображение источников света
  • Instrument – отображение инструментов
  • Medication – отображение медикаментов
  • Pesticide – отображение химикатов и пестицидов
  • Radio – отображение раций и радиооборудования
  • Hostels – отображение объектов, связанных с убежищами/жилыми точками
  • Vehicle Modules – отображение деталей и модулей транспорта
  • Others – отображение прочих предметов
  • Armed NPC – отображение вооружённых NPC через стены

World ESP (ВХ Объекты)

  • Wheelbarrow (Improvised) – отображение самодельных тачек
  • Wheelbarrow (Metal) – отображение металлических тачек
  • Wooden Motorboat – отображение деревянных моторных лодок
  • Big Raft – отображение больших плотов
  • City Bike – отображение городских велосипедов
  • Dirt Bike – отображение кроссовых мотоциклов
  • Laika – отображение автомобилей Laika
  • Mountain Bike – отображение горных велосипедов
  • Pickup – отображение пикапов
  • Small Raft – отображение маленьких плотов
  • SUP – отображение SUP-досок
  • WolfsWagen – отображение автомобилей
  • Bear – отображение медведей
  • Bird – отображение птиц
  • Boar – отображение кабанов
  • Chicken – отображение куриц
  • Cow – отображение коров
  • Crow – отображение ворон
  • Deer – отображение оленей
  • Donkey – отображение ослов
  • Goat – отображение коз
  • Horse – отображение лошадей
  • Pig – отображение свиней
  • Rabbit – отображение кроликов
  • Seagull – отображение чаек
  • Sheep – отображение овец
  • Wolf – отображение волков

Другие функции SMG SCUM

  • SpeedHack – изменение скорости передвижения персонажа (x1.2-x2.5)
  • Configs – система настроек для быстрого сохранения и загрузки своих настроек в чите
  • Save Config – сохранить текущие настройки
  • Load Config – загрузить сохранённый конфиг
  • Reset Config – сбросить настройки к стандартным
  • Language – выбор языка интерфейса (русский, английский)
  • Menu Key – клавиша открытия меню
  • Panic Key – горячая клавиша экстренного отключения всех функций
  • Spoofer – присутствует HWID Spoofer для обхода бана по железу
  • StreamProof – доступен опциональная защита для скрытия визуалов от OBS и Discord
