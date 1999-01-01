Byster для SCUM (Бустер Скам)
Информация о чите
Byster — функциональный и информативный софт для SCUM, который отлично подходит для комфортного и контролируемого геймплея. Основу составляют расширенные ESP-возможности: отображение игроков, зомби, NPC, животных, транспорта и всех ключевых категорий лута. Вы всегда будете в курсе происходящего на карте — от расположения ресурсов до передвижения противников. Вся информация выводится удобно и настраивается через фирменное меню Byster. Аимбот реализован в классическом формате с гибкой настройкой: выбор целей (игроки, боты, зомби), настройка FOV, дистанции и плавности, а также различные режимы приоритета. Это позволяет использовать его как в аккуратной игре, так и в более активных ситуациях. Отдельного внимания заслуживает система фильтрации предметов — можно выбрать только нужные категории (оружие, еда, медицина и т.д.), что избавляет от визуального шума и повышает удобство лута. Дополнительно доступны кастомный прицел и отображение FPS. Byster — это сбалансированное решение с понятным интерфейсом и всем необходимым функционалом для уверенной игры в SCUM.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Aimbot (Аимбот)
- Enable – включает авто-наведение по целям
- Aim Key – кнопка для активации аимбота
- Aim Players – наводка по игрокам
- Aim NPC – наводка по NPC (ботам)
- Aim Zombies – наводка по зомби
- Visible Check – наводка только по видимым целям (вне преград)
- Target Mode – режим выбора цели (ближайшая к прицелу, по расстоянию, комбо)
- Bone – выбор кости для наведения (голова, грудь, руки, ноги)
- Smooth – плавность наведения (чем выше, тем мягче и менее заметно)
- FOV – радиус срабатывания аимбота (рабочая область)
- FOV Circle – отображает круг радиуса аима на экране
- Aim Line – рисует линию до текущей цели внутри FOV
- Max Distance – максимальная дистанция работы аима
Players ESP (ВХ Игроки)
- Enable ESP – включает отображение игроков
- Box – включает рамку вокруг игрока
- Box Type – выбор типа бокса (без боксов, только углы, 2D полный)
- Name – показывает никнейм игрока
- Weapon – показывает текущее оружие игрока
- Health Bar – отображает полоску здоровья игроков
- Health Text – показывает числовое значение здоровья (ХП)
- Skeleton – отображает скелет модели игрока
- Distance – отображает расстояние до игрока
- Snap Line – рисует линию от вас до цели
- Visible Check – видимые/невидимые игроки окрашены разными цветами
- Max Distance – максимальная дистанция отрисовки ESP на игроков
NPC ESP (ВХ на Ботов)
- Enable ESP – включает отображение NPC (ботов)
- Box – включает рамку вокруг NPC
- Box Type – выбор типа бокса (полная рамка, углы)
- Name – показывает название/тип NPC
- Skeleton – отображает скелет модели
- Health Bar – отображает полоску здоровья
- Distance – показывает расстояние до NPC
- Snap Line – рисует линию от игрока к NPC
- Max Distance – максимальная дистанция отображения NPC
Zombies ESP (ВХ на Зомби)
- Enable ESP – включает отображение зомби через стены и на дистанции
- Box – включает рамку (бокс) вокруг модели зомби
- Box Type – выбор типа ВХ коробок (2D полный, по углам, без боксов)
- Name – отображает название/тип зомби
- Health Bar – показывает полоску здоровья зомби
- Distance – отображает расстояние до зомби
- Snap Line – рисует линию от игрока к зомби
- Skeleton – отображает скелет зомби
- Visible Check – зомби в зоне видимости и за препятствием окрашены разными цветами
- Max Distance – максимальная дистанция, на которой отображаются зомби
Items ESP (ВХ на Лут)
- Enable ESP – включает отображение предметов
- Name – показывает название предмета
- Distance – отображает расстояние до предмета
- Max Distance – максимальная дистанция отображения предметов
- Categories – возможность выбрать конкретные категории лута для отображения
- Weapons – отображает оружие
- Ammo – отображает боеприпасы
- Food – отображает еду
- Show Spoiled – показывает испорченную еду
- Medicine – отображает медикаменты
- Attachments – отображает обвесы и модули
- Clothing – отображает одежду
- Other – отображает прочие предметы
Animals ESP (ВХ Животные)
- Enable ESP – включает отображение животных
- Name – показывает название животного
- Distance – отображает расстояние до животного
- Snaplines – рисует ВХ линию от экрана к животному
- Max Distance – максимальная дистанция отображения животных
Vehicles ESP (ВХ Транспорт)
- Enable ESP – включает отображение транспорта
- Name – показывает название/тип транспорта
- Distance – отображает расстояние до транспорта
- Snapline – рисует ВХ линию от игрока к транспорту
- Max Distance – максимальная дистанция отображения транспорта
Другие функции Byster SCUM
- Crosshair – включает дополнительный прицел
- FPS – отображает текущий FPS в игре
- ESP Colors Customization – возможность настроить цвета для ЕСП по своему вкусу
Похожие Товары
Phoenix Spoofer (Satano)
- Проверенный Временем HWID Spoofer
- Отлично справляется с анти-читами EAC и BE
- Доступная цена и отличная работоспособность
Arcane SCUM
- Векторный аимбот для легитной и естественной стрельбы
- Детализированный ESP на игроков, NPC, животных и транспорт
- Battle Mode, No Recoil и No Spread для полного контроля
SCUM Private Hack (Wh-Satano)
- Весьма дешёвый чит для SCUM
- Удобный и безопасный ESP (Wallhack)
- Низкий шанс бана (Undetected Чит)