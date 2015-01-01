Информация о чите

Arcane — это премиальный приватный чит для SCUM, сочетающий в себе удобство, продуманный функционал и стильную реализацию. Фирменное меню Arcane выполнено в лаконичном дизайне и отличается высокой эргономикой — все параметры расположены логично, что делает настройку быстрой и понятной даже для новичков. В основе боевых возможностей лежит векторный аимбот, ориентированный на максимальную естественность и легитность стрельбы. Он легко настраивается под индивидуальный стиль игры и позволяет уверенно контролировать оружие без резких и подозрительных движений прицела. ESP / WallHack реализован на высоком уровне и отображает игроков, зомби, механоидов и животных. Гибкая система фильтров позволяет выводить только нужные элементы, а современный визуальный стиль делает ВХ информативным и приятным для восприятия. Дополнительно предусмотрен ESP на наземный, водный и воздушный транспорт. Также в Arcane присутствуют Battle Mode для концентрации на перестрелках, отключение отдачи (No Recoil), отключение разброса (No Spread), кастомный прицел и другие полезные опции. Arcane — это надёжное и премиальное решение для уверенной игры в SCUM.