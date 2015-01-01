Аркейн для СКУМ (Arcane SCUM)
Информация о чите
Arcane — это премиальный приватный чит для SCUM, сочетающий в себе удобство, продуманный функционал и стильную реализацию. Фирменное меню Arcane выполнено в лаконичном дизайне и отличается высокой эргономикой — все параметры расположены логично, что делает настройку быстрой и понятной даже для новичков. В основе боевых возможностей лежит векторный аимбот, ориентированный на максимальную естественность и легитность стрельбы. Он легко настраивается под индивидуальный стиль игры и позволяет уверенно контролировать оружие без резких и подозрительных движений прицела. ESP / WallHack реализован на высоком уровне и отображает игроков, зомби, механоидов и животных. Гибкая система фильтров позволяет выводить только нужные элементы, а современный визуальный стиль делает ВХ информативным и приятным для восприятия. Дополнительно предусмотрен ESP на наземный, водный и воздушный транспорт. Также в Arcane присутствуют Battle Mode для концентрации на перестрелках, отключение отдачи (No Recoil), отключение разброса (No Spread), кастомный прицел и другие полезные опции. Arcane — это надёжное и премиальное решение для уверенной игры в SCUM.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Vector Aim)
- Enable - включить/выключить аимбот
- Aim on NPC - аим будет попадать в ботов
- Bones - выбор костей по которым работает аимбот (голова, шея, тело)
- Aim Key - кнопка для активации аимбота (удерживать)
- Visible Check - аим только по целям в зоне видимости (вне преград)
- Draw FOV - показать область действия аимбота
- Adaptive FOV - автоматически изменяет область действия аимбота в зависимости от ситуации
- FOV - рабочая область действия для аимбота
- Smooth - уровень сглаживания движений аимбота (вектор)
- Max Distance - максимальное расстояние работы аимбота
Visuals (ВХ)
- Box - ВХ в виде боксов/коробок
- Box Style - тип оформления боксов (коробка, углы)
- Filled Box - заливка боксов для лучшей видимости
- Filled Style - внешний вид заливки боксов (статичный цвет, градиент)
- Visible Check - видимые/невидимые игроки окрашены разными цветами
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Thickness - толщина линий у скелетов
- Snaplines - ВХ в виде линий до целей
- View Line - показывать направление взгляда целей
- Health - показывать ХП игроков и существ
- Skill - показывать уровень скилла NPC
- Name - показывать ники игроков
- Dropship - показывать местоположение дропшипа
- Held Item - показывает текущий предмет в руках цели
- Distance - отображать расстояние до целей в метрах
- Max Distance - дальность работы ЕСП на цели
Список целей для ВХ
- Игроки
- NPC
- Зомбированные
- Часовые механоиды (Sentry)
- Бритва
- Ворона
- Чайка
- Курица
- Волк
- Медведь
- Кабан
- Олень
- Осел
- Лошадь
- Коза
- Кролик
- Другое
Items ESP (ВХ на Предметы)
- Type - показывать класс предмета
- Distance - расстояние до предмета в метрах
- Max Distance - дальность работы ЕСП на предметы
- Медицина
- Еда
- Вода
- Сундуки
- Оружейный шкафчик
- Дроп с карго
- Оружие
- Луки
- Гранаты
- Аттачменты
- Патроны
- Ближний бой
- Шлем
- Броня
- Рюкзак
- Одежда
Vehicles ESP (ВХ на Транспорт)
- Category - показывать тип транспорта
- Distance - расстояние до транспорта в метрах
- Max Distance - дальность работы ЕСП на технику
- Водный транспорт (настраивается)
- Наземный транспорт (настраивается)
- Воздушный транспорт (настраивается)
- Барба
- Деревянная моторная лодка
- Небольшой плот
- Большой плот
- Сап борд
- Волк Ваген
- Лайка
- Рейджер
- Грязевой мотоцикл
- Горный велосипед
- Городской велосипед
- Тачка
- Импровизированная тачка
- Кинглет Дастер
Другие функции Arcane SCUM
- Battle Mode - при активации боевого режиме выключается весь ВХ, кроме ЕСП для Игроков
- Menu Key - кнопка для вызова меню Аркейн
- Unload Key - кнопка для безопасного выключения чита из игры
- Crosshair - кастомный прицел по центру экрана
- Off-Screen Arrows - показывать направления на врагов за экраном в виде стрелочек
- No Recoil - нет отдачи при стрельбе
- No Spread - все пули летят в одну точку
- Unlimited Ammo - включить бесконечные патроны
- Speedhack - позволяет увеличить скорость передвижения
- Custom Colors - возможность установить свои цвета для различных ЕСП элементов
