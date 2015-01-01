Аркейн для СКУМ (Arcane SCUM)

Информация о чите

Arcane — это премиальный приватный чит для SCUM, сочетающий в себе удобство, продуманный функционал и стильную реализацию. Фирменное меню Arcane выполнено в лаконичном дизайне и отличается высокой эргономикой — все параметры расположены логично, что делает настройку быстрой и понятной даже для новичков. В основе боевых возможностей лежит векторный аимбот, ориентированный на максимальную естественность и легитность стрельбы. Он легко настраивается под индивидуальный стиль игры и позволяет уверенно контролировать оружие без резких и подозрительных движений прицела. ESP / WallHack реализован на высоком уровне и отображает игроков, зомби, механоидов и животных. Гибкая система фильтров позволяет выводить только нужные элементы, а современный визуальный стиль делает ВХ информативным и приятным для восприятия. Дополнительно предусмотрен ESP на наземный, водный и воздушный транспорт. Также в Arcane присутствуют Battle Mode для концентрации на перестрелках, отключение отдачи (No Recoil), отключение разброса (No Spread), кастомный прицел и другие полезные опции. Arcane — это надёжное и премиальное решение для уверенной игры в SCUM.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Аимбот (Vector Aim)

  • Enable - включить/выключить аимбот
  • Aim on NPC - аим будет попадать в ботов
  • Bones - выбор костей по которым работает аимбот (голова, шея, тело)
  • Aim Key - кнопка для активации аимбота (удерживать)
  • Visible Check - аим только по целям в зоне видимости (вне преград)
  • Draw FOV - показать область действия аимбота
  • Adaptive FOV - автоматически изменяет область действия аимбота в зависимости от ситуации
  • FOV - рабочая область действия для аимбота
  • Smooth - уровень сглаживания движений аимбота (вектор)
  • Max Distance - максимальное расстояние работы аимбота

Visuals (ВХ)

  • Box - ВХ в виде боксов/коробок
  • Box Style - тип оформления боксов (коробка, углы)
  • Filled Box - заливка боксов для лучшей видимости
  • Filled Style - внешний вид заливки боксов (статичный цвет, градиент)
  • Visible Check - видимые/невидимые игроки окрашены разными цветами
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Thickness - толщина линий у скелетов
  • Snaplines - ВХ в виде линий до целей
  • View Line - показывать направление взгляда целей
  • Health - показывать ХП игроков и существ
  • Skill - показывать уровень скилла NPC
  • Name - показывать ники игроков
  • Dropship - показывать местоположение дропшипа
  • Held Item - показывает текущий предмет в руках цели
  • Distance - отображать расстояние до целей в метрах
  • Max Distance - дальность работы ЕСП на цели

Список целей для ВХ

  • Игроки
  • NPC
  • Зомбированные
  • Часовые механоиды (Sentry)
  • Бритва
  • Ворона
  • Чайка
  • Курица
  • Волк
  • Медведь
  • Кабан
  • Олень
  • Осел
  • Лошадь
  • Коза
  • Кролик
  • Другое

Items ESP (ВХ на Предметы)

  • Type - показывать класс предмета
  • Distance - расстояние до предмета в метрах
  • Max Distance - дальность работы ЕСП на предметы
  • Медицина
  • Еда
  • Вода
  • Сундуки
  • Оружейный шкафчик
  • Дроп с карго
  • Оружие
  • Луки
  • Гранаты
  • Аттачменты
  • Патроны
  • Ближний бой
  • Шлем
  • Броня
  • Рюкзак
  • Одежда

Vehicles ESP (ВХ на Транспорт)

  • Category - показывать тип транспорта
  • Distance - расстояние до транспорта в метрах
  • Max Distance - дальность работы ЕСП на технику
  • Водный транспорт (настраивается)
  • Наземный транспорт (настраивается)
  • Воздушный транспорт (настраивается)
  • Барба
  • Деревянная моторная лодка
  • Небольшой плот
  • Большой плот
  • Сап борд
  • Волк Ваген
  • Лайка
  • Рейджер
  • Грязевой мотоцикл
  • Горный велосипед
  • Городской велосипед
  • Тачка
  • Импровизированная тачка
  • Кинглет Дастер

Другие функции Arcane SCUM

  • Battle Mode - при активации боевого режиме выключается весь ВХ, кроме ЕСП для Игроков
  • Menu Key - кнопка для вызова меню Аркейн
  • Unload Key - кнопка для безопасного выключения чита из игры
  • Crosshair - кастомный прицел по центру экрана
  • Off-Screen Arrows - показывать направления на врагов за экраном в виде стрелочек
  • No Recoil - нет отдачи при стрельбе
  • No Spread - все пули летят в одну точку
  • Unlimited Ammo - включить бесконечные патроны
  • Speedhack - позволяет увеличить скорость передвижения
  • Custom Colors - возможность установить свои цвета для различных ЕСП элементов

Оставить отзыв


Похожие Товары

Phoenix Spoofer (Satano)
  • Проверенный Временем HWID Spoofer
  • Отлично справляется с анти-читами EAC и BE
  • Доступная цена и отличная работоспособность
Spoofer
от 129

SCUM Private Hack (Wh-Satano)
  • Весьма дешёвый чит для SCUM
  • Удобный и безопасный ESP (Wallhack)
  • Низкий шанс бана (Undetected Чит)
SCUM
от 199