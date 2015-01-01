Масон для Dead by Daylight (Mason DBD)
Информация о чите
Mason для Dead by Daylight — современный приватный чит с удачным сочетанием полезных боевых и визуальных функций. В отличие от большинства решений для DBD, здесь реализован полноценный аимбот с поддержкой Silent Aim, что делает игру за персонажей с дальнобойными атаками значительно комфортнее. Благодаря гибким настройкам FOV, дистанции, переключения целей и горячих клавиш аим легко адаптируется под любой стиль игры. Основной акцент сделан на информативном ESP. Софт отображает выживших, убийцу, генераторы, ворота, люк, тотемы, ловушки, паллеты, шкафчики и другие важные объекты, позволяя получать максимум информации о происходящем на карте. Дополняют функционал встроенный радар, Battle Mode, автоматическое прохождение Skill Check, система горячих клавиш и удобное меню с широкими возможностями кастомизации визуалов.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2. 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (XBox Gamepass PC)
Аимбот
- Enabled – включает и отключает работу аимбота
- Auto Switch – автоматически переключает аимбот на новую цель после потери текущей
- Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота
- Aim FOV – позволяет настроить радиус поиска целей для аимбота (настраивается)
- Aim Distance – ограничивает максимальную дистанцию, на которой аимбот будет искать цели (настраивается)
- Silent Aim – включает режим скрытого наведения (выстрел попадает в цель в радиусе Silent FOV)
- Silent FOV – позволяет настроить радиус поиска целей для Silent Aim (настраивается)
- Show FOV Circle – отображает на экране окружность действия аимбота
ВХ (Visuals)
- Enabled – включает и отключает систему ESP
- Show Survivors – отображает всех выживших через ESP
- Show Killer – отображает убийцу через ESP
- Show Generator – отображает генераторы на карте
- Show Escape Door – отображает ворота выхода
- Show Hatch – отображает люк
- Show Hook – отображает крюки для жертвоприношения
- Show Trap – отображает ловушки убийцы
- Show Pallet – отображает игровые паллеты
- Show Shelf – отображает шкафчики, в которых могут прятаться выжившие
- Show Totem – отображает тотемы на карте
- Show Window – отображает окна для быстрого преодоления препятствий
- Show Summons – отображает призываемые игровые объекты и сущности
- Show Snapline – рисует линии от игрока до отображаемых объектов
- Show Distance – отображает расстояние до объектов и персонажей
- Render Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию работы ESP (настраивается)
Другие функции Mason DBD
- Skip Skill Check – автоматически выполняет проверки реакции (Skill Check), избавляя от необходимости вручную нажимать клавишу в нужный момент
- Save CPU – снижает нагрузку на процессор за счёт оптимизации работы мод-меню
- Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия и закрытия меню
- Panic Key – позволяет назначить клавишу экстренного отключения всех функций мод-меню
- Battle Mode Key – позволяет назначить горячую клавишу быстрого переключения в боевой режим (выключить лишний ESP)
- Show Crosshair – отображает на экране дополнительный прицел
- Show Radar – включает встроенный радар с отображением игровых объектов
- Radar Size – позволяет настроить размер радара (настраивается)
- Visuals Font Size – изменяет размер шрифта элементов ESP (настраивается)
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