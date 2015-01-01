Масон для Dead by Daylight (Mason DBD)

Информация о чите

Mason для Dead by Daylight — современный приватный чит с удачным сочетанием полезных боевых и визуальных функций. В отличие от большинства решений для DBD, здесь реализован полноценный аимбот с поддержкой Silent Aim, что делает игру за персонажей с дальнобойными атаками значительно комфортнее. Благодаря гибким настройкам FOV, дистанции, переключения целей и горячих клавиш аим легко адаптируется под любой стиль игры. Основной акцент сделан на информативном ESP. Софт отображает выживших, убийцу, генераторы, ворота, люк, тотемы, ловушки, паллеты, шкафчики и другие важные объекты, позволяя получать максимум информации о происходящем на карте. Дополняют функционал встроенный радар, Battle Mode, автоматическое прохождение Skill Check, система горячих клавиш и удобное меню с широкими возможностями кастомизации визуалов.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2. 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (XBox Gamepass PC)
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Аимбот

  • Enabled – включает и отключает работу аимбота
  • Auto Switch – автоматически переключает аимбот на новую цель после потери текущей
  • Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота
  • Aim FOV – позволяет настроить радиус поиска целей для аимбота (настраивается)
  • Aim Distance – ограничивает максимальную дистанцию, на которой аимбот будет искать цели (настраивается)
  • Silent Aim – включает режим скрытого наведения (выстрел попадает в цель в радиусе Silent FOV)
  • Silent FOV – позволяет настроить радиус поиска целей для Silent Aim (настраивается)
  • Show FOV Circle – отображает на экране окружность действия аимбота

ВХ (Visuals)

  • Enabled – включает и отключает систему ESP
  • Show Survivors – отображает всех выживших через ESP
  • Show Killer – отображает убийцу через ESP
  • Show Generator – отображает генераторы на карте
  • Show Escape Door – отображает ворота выхода
  • Show Hatch – отображает люк
  • Show Hook – отображает крюки для жертвоприношения
  • Show Trap – отображает ловушки убийцы
  • Show Pallet – отображает игровые паллеты
  • Show Shelf – отображает шкафчики, в которых могут прятаться выжившие
  • Show Totem – отображает тотемы на карте
  • Show Window – отображает окна для быстрого преодоления препятствий
  • Show Summons – отображает призываемые игровые объекты и сущности
  • Show Snapline – рисует линии от игрока до отображаемых объектов
  • Show Distance – отображает расстояние до объектов и персонажей
  • Render Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию работы ESP (настраивается)

Другие функции Mason DBD

  • Skip Skill Check – автоматически выполняет проверки реакции (Skill Check), избавляя от необходимости вручную нажимать клавишу в нужный момент
  • Save CPU – снижает нагрузку на процессор за счёт оптимизации работы мод-меню
  • Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия и закрытия меню
  • Panic Key – позволяет назначить клавишу экстренного отключения всех функций мод-меню
  • Battle Mode Key – позволяет назначить горячую клавишу быстрого переключения в боевой режим (выключить лишний ESP)
  • Show Crosshair – отображает на экране дополнительный прицел
  • Show Radar – включает встроенный радар с отображением игровых объектов
  • Radar Size – позволяет настроить размер радара (настраивается)
  • Visuals Font Size – изменяет размер шрифта элементов ESP (настраивается)
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