Информация о чите

Mason для Dead by Daylight — современный приватный чит с удачным сочетанием полезных боевых и визуальных функций. В отличие от большинства решений для DBD, здесь реализован полноценный аимбот с поддержкой Silent Aim, что делает игру за персонажей с дальнобойными атаками значительно комфортнее. Благодаря гибким настройкам FOV, дистанции, переключения целей и горячих клавиш аим легко адаптируется под любой стиль игры. Основной акцент сделан на информативном ESP. Софт отображает выживших, убийцу, генераторы, ворота, люк, тотемы, ловушки, паллеты, шкафчики и другие важные объекты, позволяя получать максимум информации о происходящем на карте. Дополняют функционал встроенный радар, Battle Mode, автоматическое прохождение Skill Check, система горячих клавиш и удобное меню с широкими возможностями кастомизации визуалов.