Софт Unicore для Tarisland (Юникор Тарисланд)
Информация о чите
Приватный чит Unicore для Tarisland — это мощный инструмент, который значительно ускорит вашу прокачку и облегчит гринд. В софте предусмотрено множество полезных функций, позволяющих фармить ресурсы и побеждать врагов быстрее, чем когда-либо. Визуальная составляющая чита выполнена на высшем уровне: удобное и стильное меню, качественный ESP, показывающий всех мобов, игроков, сундуки и другие важные объекты. Функции ускоренного перемещения, пропуска диалогов и кат-сцен позволяют значительно экономить время, а продвинутая система телепортации даёт возможность мгновенно перемещаться в нужные точки карты. Чит также включает боевые функции, такие как AutoBattle и другие механики, облегчающие сражения. Благодаря высокому уровню безопасности, низкому шансу бана и доступной цене, Юникор является одним из лучших решений для игроков, желающих получить максимум удовольствия от игры в Тарисланд без лишних затрат времени и доната.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Tarisland Launcher (PC), Steam
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ESP (ВХ)
- Enable - включить ЕСП (ВХ)
- Offscreen Arrows - стрелочки указывающие в направлении объектов вне поля зрения
- Distance - показывать расстояние в метрах до отображаемых объектов
- Max Distance - ограничить дальность работы ЕСП в метрах
- Box ESP - валлхак в виде коробок
- Name - отображать названия отображаемых объектов с помощью текста
- Level - уровень отображаемых персонажей
- Health Bar - показывать количество ХП у целей с помощью шкалы
- Monsters - показывать враждебных мобов
- Players - живые игроки
- Pet - питомцы игроков
- Collectable - собираемые ресы
- Chest - сундуки с лутом
- Codex - элементы кодекса
- Waypoint - отметки на карте
- Totems - тотемы
- Keys - различные ключи
- Builder - возможность задавать кастомные настройки для ЕСП
Player Exploits (Эксплойты для Игрока)
- Auto Battle - функция авто-боя для автоматизации сражений с мобами
- Auto Battle Skills - использовать способности во время авто боя
- Player Speed - увеличить скорость перемещения вашего героя (спидхак)
- Player Gravity - уменьшить силу притяжения (более высокие и долгие прыжки)
- Jump Height - увеличить высоту прыжка
- Swim Speed - увеличить скорость с которой ваш герой плавает
- Auto Fishing - автоматическая рыбалка
- Auto Gathering - автоматическое собирательство ресурсов
- Free Camera (Debug) - режим полёта свободной камеры для изучения местности
Teleport (Телепортация)
- Mouse Teleport - телепортироваться к курсору мыши
- Teleport To Waypoint on the Map - телепортироваться к точке на карте
- Teleport To Objects - телепортироваться к объектам (список доступных объектов ниже)
- Entities (Monsters, Players, Pets, Collectables, Chests, Codex, Waypoint, Totem, Key) - доступные для телепортации сущности (монстры, игроки, питомцы, собираемые ресы, сундуки, кодекс, отметки, тотемы, ключи)
- Teleport To Custom Waypoints - позволяет оставлять свои кастомные метки и телепортироваться к ним
- Loop Mode - зациклить телепортацию между несколькими точками, можно детально настроить тайминги
- Teleport To Camera - телепортироваться к положению свободной камеры (Free Camera)
Other Features (Другие Возможности Unicore Tarisland)
- Skip Cutscenes - пропускать кат сцены
- Camera FOV (FOV Changer) - позволяет увеличить поле зрения
- Global Speed - глобально ускорить игру
- FPS Unlocker - возможность играть более чем с 60 фпс
- Full Bright - режим повышенной яркости экрана
- Hide UI - скрывает все панели игрового интерфейса Тарисланд
- Profile Changer (Name, Guild, Title) - изменить информацию в вашем публичном профиле (Имя, Гильдия, Текст)
- Weather Changer - смена погоды на любую на ваш выбор
- Configs - вы можете сохранять и загружать свои настройки чита Unicore для Tarisland
- Menu Key - выберите свой бинд для вызова меню софта
- Language (Русский, Английский) - меню софта Юникор доступно на 2 языках