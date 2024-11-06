Софт Unicore для Tarisland (Юникор Тарисланд)

Скриншот UNICORE TARISLAND HACK_0
Скриншот UNICORE TARISLAND HACK_1
Скриншот UNICORE TARISLAND HACK_2
Скриншот UNICORE TARISLAND HACK_3

Информация о чите

Приватный чит Unicore для Tarisland — это мощный инструмент, который значительно ускорит вашу прокачку и облегчит гринд. В софте предусмотрено множество полезных функций, позволяющих фармить ресурсы и побеждать врагов быстрее, чем когда-либо. Визуальная составляющая чита выполнена на высшем уровне: удобное и стильное меню, качественный ESP, показывающий всех мобов, игроков, сундуки и другие важные объекты. Функции ускоренного перемещения, пропуска диалогов и кат-сцен позволяют значительно экономить время, а продвинутая система телепортации даёт возможность мгновенно перемещаться в нужные точки карты. Чит также включает боевые функции, такие как AutoBattle и другие механики, облегчающие сражения. Благодаря высокому уровню безопасности, низкому шансу бана и доступной цене, Юникор является одним из лучших решений для игроков, желающих получить максимум удовольствия от игры в Тарисланд без лишних затрат времени и доната.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Tarisland Launcher (PC), Steam

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

ESP (ВХ)

  • Enable - включить ЕСП (ВХ)
  • Offscreen Arrows - стрелочки указывающие в направлении объектов вне поля зрения
  • Distance - показывать расстояние в метрах до отображаемых объектов
  • Max Distance - ограничить дальность работы ЕСП в метрах
  • Box ESP - валлхак в виде коробок
  • Name - отображать названия отображаемых объектов с помощью текста
  • Level - уровень отображаемых персонажей
  • Health Bar - показывать количество ХП у целей с помощью шкалы
  • Monsters - показывать враждебных мобов
  • Players - живые игроки
  • Pet - питомцы игроков
  • Collectable - собираемые ресы
  • Chest - сундуки с лутом
  • Codex - элементы кодекса
  • Waypoint - отметки на карте
  • Totems - тотемы
  • Keys - различные ключи
  • Builder - возможность задавать кастомные настройки для ЕСП

Player Exploits (Эксплойты для Игрока)

  • Auto Battle - функция авто-боя для автоматизации сражений с мобами
  • Auto Battle Skills - использовать способности во время авто боя
  • Player Speed - увеличить скорость перемещения вашего героя (спидхак)
  • Player Gravity - уменьшить силу притяжения (более высокие и долгие прыжки)
  • Jump Height - увеличить высоту прыжка
  • Swim Speed - увеличить скорость с которой ваш герой плавает
  • Auto Fishing - автоматическая рыбалка
  • Auto Gathering - автоматическое собирательство ресурсов
  • Free Camera (Debug) - режим полёта свободной камеры для изучения местности

Teleport (Телепортация)

  • Mouse Teleport - телепортироваться к курсору мыши
  • Teleport To Waypoint on the Map - телепортироваться к точке на карте
  • Teleport To Objects - телепортироваться к объектам (список доступных объектов ниже)
  • Entities (Monsters, Players, Pets, Collectables, Chests, Codex, Waypoint, Totem, Key) - доступные для телепортации сущности (монстры, игроки, питомцы, собираемые ресы, сундуки, кодекс, отметки, тотемы, ключи)
  • Teleport To Custom Waypoints - позволяет оставлять свои кастомные метки и телепортироваться к ним
  • Loop Mode - зациклить телепортацию между несколькими точками, можно детально настроить тайминги
  • Teleport To Camera - телепортироваться к положению свободной камеры (Free Camera)

Other Features (Другие Возможности Unicore Tarisland)

  • Skip Cutscenes - пропускать кат сцены
  • Camera FOV (FOV Changer) - позволяет увеличить поле зрения
  • Global Speed - глобально ускорить игру
  • FPS Unlocker - возможность играть более чем с 60 фпс
  • Full Bright - режим повышенной яркости экрана
  • Hide UI - скрывает все панели игрового интерфейса Тарисланд
  • Profile Changer (Name, Guild, Title) - изменить информацию в вашем публичном профиле (Имя, Гильдия, Текст)
  • Weather Changer - смена погоды на любую на ваш выбор
  • Configs - вы можете сохранять и загружать свои настройки чита Unicore для Tarisland
  • Menu Key - выберите свой бинд для вызова меню софта
  • Language (Русский, Английский) - меню софта Юникор доступно на 2 языках