Информация о чите

Arcane для Palworld — новое мощное мод-меню от именитого разработчика с отличным набором функций для комфортной игры. В основе решения — гибко настраиваемый Aimbot и детализированный ESP на игроков, палов и NPC. Отдельного внимания заслуживает World ESP, позволяющий видеть точки быстрого перемещения, респавна, сокровища, камни, яйца Pal, ресурсы, места рыбалки и другие объекты окружения. Для ускорения игрового процесса предусмотрены Infinite Health, Stamina и Ammo, Speed Hack, Fast Mining, Infinite Durability и изменение силы атак. Интересная функция Pal Teleport позволяет быстро перемещать палов к себе, экономя время на их поиске и перемещении. Arcane также поддерживает Battle Mode, гибкую настройку интерфейса и Stream-Proof, скрывающий меню и ESP при записи или стриме. Доступны сразу три языка: русский, английский и китайский.