Аркана Мод-Меню для Палворлд
Информация о чите
Arcane для Palworld — новое мощное мод-меню от именитого разработчика с отличным набором функций для комфортной игры. В основе решения — гибко настраиваемый Aimbot и детализированный ESP на игроков, палов и NPC. Отдельного внимания заслуживает World ESP, позволяющий видеть точки быстрого перемещения, респавна, сокровища, камни, яйца Pal, ресурсы, места рыбалки и другие объекты окружения. Для ускорения игрового процесса предусмотрены Infinite Health, Stamina и Ammo, Speed Hack, Fast Mining, Infinite Durability и изменение силы атак. Интересная функция Pal Teleport позволяет быстро перемещать палов к себе, экономя время на их поиске и перемещении. Arcane также поддерживает Battle Mode, гибкую настройку интерфейса и Stream-Proof, скрывающий меню и ESP при записи или стриме. Доступны сразу три языка: русский, английский и китайский.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (Xbox Gamepass PC)
Aimbot (Аимбот)
- Enabled – включает автоматическое наведение на цель
- Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
- FOV Size – позволяет изменить размер области захвата целей аимботом
- Adaptive FOV – автоматически изменяет область работы аимбота в зависимости от ситуации
- Smoothness – регулирует плавность наведения аимбота
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию работы аимбота
- Target – позволяет выбрать категории целей для аимбота
- Bone – позволяет выбрать часть тела для наведения
- Draw FOV Border – отображает границу области работы аимбота
- Draw FOV Background – отображает заливку области работы аимбота
Player ESP (ВХ Игроки)
- Bounding Box – отображает рамки вокруг игроков
- Box Style – позволяет выбрать стиль рамок
- Fill Box – отображает заполненные рамки вокруг игроков
- Fill Style – позволяет выбрать стиль заливки рамок
- Skeleton – отображает скелет игроков
- Skeleton Thickness – регулирует толщину линий скелета (настраивается)
- View Line – отображает направление взгляда игроков
- Line to Enemy – отображает линии до противников
- Health Bar – отображает шкалу здоровья игроков
- Health Style – позволяет выбрать стиль отображения шкалы здоровья
- Health Text – отображает числовое значение здоровья игроков
- Name – отображает имена игроков
- Level – отображает уровень игроков
- Item Name – отображает название используемого предмета
- Distance – отображает расстояние до игроков
- ESP Style – позволяет выбрать стиль отображения ESP
- Show Icon – отображает иконки рядом с информацией об игроках
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения игроков
Pals ESP (ВХ Палы)
- Bounding Box – отображает рамки вокруг палов
- Box Style – позволяет выбрать стиль рамок
- Fill Box – отображает заполненные рамки вокруг палов
- Fill Style – позволяет выбрать стиль заливки рамок
- Line to Enemy – отображает линии до палов
- Health Bar – отображает шкалу здоровья палов
- Health Style – позволяет выбрать стиль отображения шкалы здоровья
- Health Text – отображает числовое значение здоровья палов
- Name – отображает названия палов
- Level – отображает уровень палов
- Distance – отображает расстояние до палов
- ESP Style – позволяет выбрать стиль отображения ESP
- Show Icon – отображает иконки рядом с информацией о палов
- Max Distance – ограничивает дальность отображения палов
NPC ESP (ВХ Боты)
- Bounding Box – отображает рамки вокруг NPC
- Box Style – позволяет выбрать стиль рамок
- Fill Box – отображает заполненные рамки вокруг ботов
- Fill Style – позволяет выбрать стиль заливки рамок
- Skeleton – отображает ВХ скелет NPC
- Skeleton Thickness – регулирует толщину линий скелета
- View Line – отображает направление взгляда NPC
- Line to Enemy – отображает линии до NPC
- Health Bar – отображает шкалу здоровья NPC
- Health Style – позволяет выбрать стиль отображения шкалы здоровья
- Health Text – отображает числовое значение здоровья NPC
- Name – отображает названия NPC
- Level – отображает уровень NPC
- Distance – отображает расстояние до NPC
- ESP Style – позволяет выбрать стиль отображения ESP
- Show Icon – отображает иконки рядом с информацией о ботах
- Max Distance – максимальная дальность отображения ботов
World ESP (ВХ Окружение)
- Fast Travel – отображает точки быстрого перемещения
- Respawn Point – отображает точки возрождения
- Treasure Box – отображает сокровища и сундуки
- Rock – отображает камни
- Pal Egg – отображает яйца Pal
- Foraging – отображает точки сбора ресурсов
- Resource – отображает ресурсы
- Dropped Item – отображает предметы, выброшенные на землю
- Statue – отображает статуи
- Fishing Spot – отображает места для рыбалки
- Gimmick – отображает интерактивные объекты
- Other – отображает прочие объекты
- Filter – позволяет выбрать категории отображаемых предметов
- Distance – отображает расстояние до предметов
- Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения предметов (настраивается)
Эксплойты
- Infinite Health – отключает расход здоровья
- Infinite Stamina – отключает расход выносливости
- Infinite Stomach – отключает расход сытости
- Infinite Ammo – обеспечивает бесконечный запас боеприпасов
- Infinite Durability – отключает потерю прочности предметов
- Attack Modifier – изменяет силу атак
- Speed Hack – увеличивает скорость передвижения
- Fast Mining – ускоряет добычу ресурсов
- Fullbright – улучшает видимость в темных местах
- FOV Changer – позволяет изменить угол обзора камеры
- Pal Teleport – позволяет телепортировать палов к себе
Другие функции Arcane Palworld
- Menu Key – назначает клавишу открытия меню
- Unload Key – назначает клавишу выгрузки мод-меню
- Crosshair – отображает дополнительный прицел
- DPI Scale – позволяет изменить масштаб интерфейса меню/ESP
- Battle Mode – позволяет скрыть отображение игроков, палов, NPC или предметов (настраивается, по бинду)
- Stream-Proof – меню и ESP не видно при захвате игры через OBS, Discord и т.д. (опционально)
- Localization – мод-меню имеет 3 локализации (английский, китайский, русский)
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