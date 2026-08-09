Аркана Мод-Меню для Палворлд

Информация о чите

Arcane для Palworld — новое мощное мод-меню от именитого разработчика с отличным набором функций для комфортной игры. В основе решения — гибко настраиваемый Aimbot и детализированный ESP на игроков, палов и NPC. Отдельного внимания заслуживает World ESP, позволяющий видеть точки быстрого перемещения, респавна, сокровища, камни, яйца Pal, ресурсы, места рыбалки и другие объекты окружения. Для ускорения игрового процесса предусмотрены Infinite Health, Stamina и Ammo, Speed Hack, Fast Mining, Infinite Durability и изменение силы атак. Интересная функция Pal Teleport позволяет быстро перемещать палов к себе, экономя время на их поиске и перемещении. Arcane также поддерживает Battle Mode, гибкую настройку интерфейса и Stream-Proof, скрывающий меню и ESP при записи или стриме. Доступны сразу три языка: русский, английский и китайский.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (Xbox Gamepass PC)
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Aimbot (Аимбот)

  • Enabled – включает автоматическое наведение на цель
  • Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
  • FOV Size – позволяет изменить размер области захвата целей аимботом
  • Adaptive FOV – автоматически изменяет область работы аимбота в зависимости от ситуации
  • Smoothness – регулирует плавность наведения аимбота
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию работы аимбота
  • Target – позволяет выбрать категории целей для аимбота
  • Bone – позволяет выбрать часть тела для наведения
  • Draw FOV Border – отображает границу области работы аимбота
  • Draw FOV Background – отображает заливку области работы аимбота

Player ESP (ВХ Игроки)

  • Bounding Box – отображает рамки вокруг игроков
  • Box Style – позволяет выбрать стиль рамок
  • Fill Box – отображает заполненные рамки вокруг игроков
  • Fill Style – позволяет выбрать стиль заливки рамок
  • Skeleton – отображает скелет игроков
  • Skeleton Thickness – регулирует толщину линий скелета (настраивается)
  • View Line – отображает направление взгляда игроков
  • Line to Enemy – отображает линии до противников
  • Health Bar – отображает шкалу здоровья игроков
  • Health Style – позволяет выбрать стиль отображения шкалы здоровья
  • Health Text – отображает числовое значение здоровья игроков
  • Name – отображает имена игроков
  • Level – отображает уровень игроков
  • Item Name – отображает название используемого предмета
  • Distance – отображает расстояние до игроков
  • ESP Style – позволяет выбрать стиль отображения ESP
  • Show Icon – отображает иконки рядом с информацией об игроках
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения игроков

Pals ESP (ВХ Палы)

  • Bounding Box – отображает рамки вокруг палов
  • Box Style – позволяет выбрать стиль рамок
  • Fill Box – отображает заполненные рамки вокруг палов
  • Fill Style – позволяет выбрать стиль заливки рамок
  • Line to Enemy – отображает линии до палов
  • Health Bar – отображает шкалу здоровья палов
  • Health Style – позволяет выбрать стиль отображения шкалы здоровья
  • Health Text – отображает числовое значение здоровья палов
  • Name – отображает названия палов
  • Level – отображает уровень палов
  • Distance – отображает расстояние до палов
  • ESP Style – позволяет выбрать стиль отображения ESP
  • Show Icon – отображает иконки рядом с информацией о палов
  • Max Distance – ограничивает дальность отображения палов

NPC ESP (ВХ Боты)

  • Bounding Box – отображает рамки вокруг NPC
  • Box Style – позволяет выбрать стиль рамок
  • Fill Box – отображает заполненные рамки вокруг ботов
  • Fill Style – позволяет выбрать стиль заливки рамок
  • Skeleton – отображает ВХ скелет NPC
  • Skeleton Thickness – регулирует толщину линий скелета
  • View Line – отображает направление взгляда NPC
  • Line to Enemy – отображает линии до NPC
  • Health Bar – отображает шкалу здоровья NPC
  • Health Style – позволяет выбрать стиль отображения шкалы здоровья
  • Health Text – отображает числовое значение здоровья NPC
  • Name – отображает названия NPC
  • Level – отображает уровень NPC
  • Distance – отображает расстояние до NPC
  • ESP Style – позволяет выбрать стиль отображения ESP
  • Show Icon – отображает иконки рядом с информацией о ботах
  • Max Distance – максимальная дальность отображения ботов

World ESP (ВХ Окружение)

  • Fast Travel – отображает точки быстрого перемещения
  • Respawn Point – отображает точки возрождения
  • Treasure Box – отображает сокровища и сундуки
  • Rock – отображает камни
  • Pal Egg – отображает яйца Pal
  • Foraging – отображает точки сбора ресурсов
  • Resource – отображает ресурсы
  • Dropped Item – отображает предметы, выброшенные на землю
  • Statue – отображает статуи
  • Fishing Spot – отображает места для рыбалки
  • Gimmick – отображает интерактивные объекты
  • Other – отображает прочие объекты
  • Filter – позволяет выбрать категории отображаемых предметов
  • Distance – отображает расстояние до предметов
  • Max Distance – ограничивает максимальную дистанцию отображения предметов (настраивается)

Эксплойты

  • Infinite Health – отключает расход здоровья
  • Infinite Stamina – отключает расход выносливости
  • Infinite Stomach – отключает расход сытости
  • Infinite Ammo – обеспечивает бесконечный запас боеприпасов
  • Infinite Durability – отключает потерю прочности предметов
  • Attack Modifier – изменяет силу атак
  • Speed Hack – увеличивает скорость передвижения
  • Fast Mining – ускоряет добычу ресурсов
  • Fullbright – улучшает видимость в темных местах
  • FOV Changer – позволяет изменить угол обзора камеры
  • Pal Teleport – позволяет телепортировать палов к себе

Другие функции Arcane Palworld

  • Menu Key – назначает клавишу открытия меню
  • Unload Key – назначает клавишу выгрузки мод-меню
  • Crosshair – отображает дополнительный прицел
  • DPI Scale – позволяет изменить масштаб интерфейса меню/ESP
  • Battle Mode – позволяет скрыть отображение игроков, палов, NPC или предметов (настраивается, по бинду)
  • Stream-Proof – меню и ESP не видно при захвате игры через OBS, Discord и т.д. (опционально)
  • Localization – мод-меню имеет 3 локализации (английский, китайский, русский)
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