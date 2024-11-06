Unicore для Zenless Zone Zero (Юникор Зенлесс Зон Зеро)
Информация о чите
Unicore для Zenless Zone Zero — это мощный и приватный чит, созданный для упрощения игрового процесса и получения максимального удовольствия от игры. С низким шансом бана и доступной ценой, Unicore является отличным выбором для любого игрока. Его функции включают ESP для отображения монстров и лута, увеличение урона и магнит, позволяющий притягивать врагов для более удобной атаки. Боевые возможности дополняются режимом бога (бессмертие), телепортацией, полётом и No Clip для полного контроля над передвижением. Кроме того, чит предлагает снятие ограничения FPS, ускорение диалогов и каст-сцен, делая игру ещё более комфортной. Unicore — это высококачественное и безопасное решение, которое поможет вам исследовать мир Zenless Zone Zero с лёгкостью и удовольствием.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Zenless Zone Zero Launcher (HoYoPlay), Epic Games
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Visuals (WH, ESP)
- Box ESP - вх в виде коробок
- Name - имена/названия монстров и объектов
- Distance - расстояние до целей
- Max Distance - дальность работы ESP
- Offscreen Arrows - стрелочки указывающие в сторону объектов вне экрана
- Monsters - показывать монстров с помощью ЕСП
- Coin Boxes - показывать ящики с монетами с помощью ESP
- ESP Builder - возможность добавлять кастомные объекты в ESP
Combat (Боевые Функции)
- Damage Changer - позволяет увеличить наносимый вами урон
- Auto Attack - авто-атака врагов попадающих в радиус атаки
- Kill Aura - автоматически убивать врагов в радиусе килл ауры
- Rapid Fire - увеличивает скорость атаки, несколько атак за 1 клик
- Infinite Special Attack - бесконечные специальные умения
- Infinite Sprint - бесконечный спринт (выносливость)
- Dumb Enemies - мобы вас не атакуют
- Magnetizer - притягивать врагов в одно место
Teleport & Movement (Перемещение)
- No Clip - возможность свободного перемещения в пространстве
- Fly Hack - в noclip вы можете летать в любом направлении
- Speedhack - возможность увеличить скорость передвижения в noclip
- Mouse Teleport - телепорт к курсору мыши
- Quest Teleport - телепорт к текущему квесту
- Monster Teleport - телепорт к монстру
- Custom Points Teleport - телепортация к вашим отметкам (вы сами их ставите)
- Loops - возможность зациклить телепортацию между вашими метками
- Teleport To Camera - телепортироваться к текущему положению free camera
Exploits (Эксплойты)
- God Mode - режим бога (бессмертие)
- Auto Dialogs - авто прохождение диалогов
- Speedup Animations - ускорение анимации в игре
- Skip Cutscenes - пропускать кат сцены
- Global Speed - увеличить скорость игры глобально (все элементы игры станут быстрее)
- FOV Changer - увеличить угол обзора (поле зрения)
- Free Camera - режим свободного перемещения камеры (как noclip, но персонаж остается на месте)
- Camera Zoom - позволяет приближать камеру на большое расстояние
- Profile Changer - изменить информацию в вашем игровом профиле
- FPS Unlocker - возможность преодолеть лимит в 60 кадров
- Hide UI - в чите юникор для zzz вы можете скрыть игровой интерфейс
Другое (Misc)
- CFG System - вы можете сохранить ваши настройки Unicore для Zenless Zone Zero
- Menu Key - выбор клавиши для вызова меню чита
- Language (Русский, Английский) - меню софта доступно на 2 языках