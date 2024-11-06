Unicore для Zenless Zone Zero (Юникор Зенлесс Зон Зеро)

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Информация о чите

Unicore для Zenless Zone Zero — это мощный и приватный чит, созданный для упрощения игрового процесса и получения максимального удовольствия от игры. С низким шансом бана и доступной ценой, Unicore является отличным выбором для любого игрока. Его функции включают ESP для отображения монстров и лута, увеличение урона и магнит, позволяющий притягивать врагов для более удобной атаки. Боевые возможности дополняются режимом бога (бессмертие), телепортацией, полётом и No Clip для полного контроля над передвижением. Кроме того, чит предлагает снятие ограничения FPS, ускорение диалогов и каст-сцен, делая игру ещё более комфортной. Unicore — это высококачественное и безопасное решение, которое поможет вам исследовать мир Zenless Zone Zero с лёгкостью и удовольствием.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Zenless Zone Zero Launcher (HoYoPlay), Epic Games

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Visuals (WH, ESP)

  • Box ESP - вх в виде коробок
  • Name - имена/названия монстров и объектов
  • Distance - расстояние до целей
  • Max Distance - дальность работы ESP
  • Offscreen Arrows - стрелочки указывающие в сторону объектов вне экрана
  • Monsters - показывать монстров с помощью ЕСП
  • Coin Boxes - показывать ящики с монетами с помощью ESP
  • ESP Builder - возможность добавлять кастомные объекты в ESP

Combat (Боевые Функции)

  • Damage Changer - позволяет увеличить наносимый вами урон
  • Auto Attack - авто-атака врагов попадающих в радиус атаки
  • Kill Aura - автоматически убивать врагов в радиусе килл ауры
  • Rapid Fire - увеличивает скорость атаки, несколько атак за 1 клик
  • Infinite Special Attack - бесконечные специальные умения
  • Infinite Sprint - бесконечный спринт (выносливость)
  • Dumb Enemies - мобы вас не атакуют
  • Magnetizer - притягивать врагов в одно место

Teleport & Movement (Перемещение)

  • No Clip - возможность свободного перемещения в пространстве
  • Fly Hack - в noclip вы можете летать в любом направлении
  • Speedhack - возможность увеличить скорость передвижения в noclip
  • Mouse Teleport - телепорт к курсору мыши
  • Quest Teleport - телепорт к текущему квесту
  • Monster Teleport - телепорт к монстру
  • Custom Points Teleport - телепортация к вашим отметкам (вы сами их ставите)
  • Loops - возможность зациклить телепортацию между вашими метками
  • Teleport To Camera - телепортироваться к текущему положению free camera

Exploits (Эксплойты)

  • God Mode - режим бога (бессмертие)
  • Auto Dialogs - авто прохождение диалогов
  • Speedup Animations - ускорение анимации в игре
  • Skip Cutscenes - пропускать кат сцены
  • Global Speed - увеличить скорость игры глобально (все элементы игры станут быстрее)
  • FOV Changer - увеличить угол обзора (поле зрения)
  • Free Camera - режим свободного перемещения камеры (как noclip, но персонаж остается на месте)
  • Camera Zoom - позволяет приближать камеру на большое расстояние
  • Profile Changer - изменить информацию в вашем игровом профиле
  • FPS Unlocker - возможность преодолеть лимит в 60 кадров
  • Hide UI - в чите юникор для zzz вы можете скрыть игровой интерфейс

Другое (Misc)

  • CFG System - вы можете сохранить ваши настройки Unicore для Zenless Zone Zero
  • Menu Key - выбор клавиши для вызова меню чита
  • Language (Русский, Английский) - меню софта доступно на 2 языках