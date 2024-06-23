Чит Crusader для Once Human (ESP + AIM + Teleport)

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Информация о чите

Мы рады представить вам чит Crusader для Once Human. Наша новая разработка для горячей онлайн игры не оставит вас в равнодушии. Софт уже включает в себя ESP, Аим и Телепортации. В будущем мы с радостью добавим сюда и другие виды взлома, всё зависит от ваших пожеланий! Продукт безопасен и оптимизирован, стабильно работает на всех системах. Запуск прост, шанс бана минимальный. Мы надеемся, что смогли заинтересовать вас. Удачной игры!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games, Loading Bay

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ESP (ВХ для Once Human)

  • Player ESP - валлхак показывающий игроков
  • Monsters ESP - вх показывающий монстров
  • Animals ESP - есп показывающий животных
  • Lines - wh в виде линий
  • Distance - показывать расстояние до целей
  • Player Info - показывать доп. информацию об игроках
  • Corpses - трупы персонажей
  • Boxes - ящики с лутом
  • Storage Boxes - ящики для хранения
  • Unknown Objects - неизвестные объекты
  • Maximum ESP Distance - ограничить дальность работы ESP

Aimbot (Аим для Once Human)

  • Active Aimbot - включить/включить аимбот
  • Aimbot Key - клавиша при удержании которой аим будет работать
  • FOV Size - размер области внутри которой аимбот будет выбирать цели
  • Draw FOV - показывать область FOV в виде круга вокруг прицела
  • Sensitivity - плавность движений аимбота, отвечает за скорость наводки
  • Bone - выбор частей тела в которые аимбот будет целиться
  • Mark Target - отмечать текущую цель аимбота
  • Skip Zombies - не выбирать монстров в качестве целей для аимбота
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана

Teleport (Телепортация для Once Human)

  • Teleport to Boss - телепортироваться к боссам
  • Teleport to Silo - телепортация к Securement Silos
  • Teleport to Town - переместиться в любой город в игре
  • Teleport to Boxes - телепортация к ящикам которые в видите с помощью ESP
  • Teleport to Animals - телепортироваться к видимым в ESP животным
  • Teleport to Zombies - телепортация к монстрам
  • Teleport to Players - переместиться к игрокам
  • Teleport to Storage Boxes - тп к ящикам хранения
  • Teleport to Unknown Objects - тп к неизвестным объектам
  • Teleport to Corpses - тп к трупам с лутом