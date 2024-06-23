Чит Crusader для Once Human (ESP + AIM + Teleport)
Информация о чите
Мы рады представить вам чит Crusader для Once Human. Наша новая разработка для горячей онлайн игры не оставит вас в равнодушии. Софт уже включает в себя ESP, Аим и Телепортации. В будущем мы с радостью добавим сюда и другие виды взлома, всё зависит от ваших пожеланий! Продукт безопасен и оптимизирован, стабильно работает на всех системах. Запуск прост, шанс бана минимальный. Мы надеемся, что смогли заинтересовать вас. Удачной игры!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games, Loading Bay
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ESP (ВХ для Once Human)
- Player ESP - валлхак показывающий игроков
- Monsters ESP - вх показывающий монстров
- Animals ESP - есп показывающий животных
- Lines - wh в виде линий
- Distance - показывать расстояние до целей
- Player Info - показывать доп. информацию об игроках
- Corpses - трупы персонажей
- Boxes - ящики с лутом
- Storage Boxes - ящики для хранения
- Unknown Objects - неизвестные объекты
- Maximum ESP Distance - ограничить дальность работы ESP
Aimbot (Аим для Once Human)
- Active Aimbot - включить/включить аимбот
- Aimbot Key - клавиша при удержании которой аим будет работать
- FOV Size - размер области внутри которой аимбот будет выбирать цели
- Draw FOV - показывать область FOV в виде круга вокруг прицела
- Sensitivity - плавность движений аимбота, отвечает за скорость наводки
- Bone - выбор частей тела в которые аимбот будет целиться
- Mark Target - отмечать текущую цель аимбота
- Skip Zombies - не выбирать монстров в качестве целей для аимбота
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
Teleport (Телепортация для Once Human)
- Teleport to Boss - телепортироваться к боссам
- Teleport to Silo - телепортация к Securement Silos
- Teleport to Town - переместиться в любой город в игре
- Teleport to Boxes - телепортация к ящикам которые в видите с помощью ESP
- Teleport to Animals - телепортироваться к видимым в ESP животным
- Teleport to Zombies - телепортация к монстрам
- Teleport to Players - переместиться к игрокам
- Teleport to Storage Boxes - тп к ящикам хранения
- Teleport to Unknown Objects - тп к неизвестным объектам
- Teleport to Corpses - тп к трупам с лутом