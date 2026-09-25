Информация о чите

Pussycat для Once Human — функциональное External решение с большим количеством настроек для комфортной игры и удобной навигации по миру. В основе находится гибкий Aimbot с выбором хитбокса, отдельным наведением на игроков и сущности, плавностью, FOV и ограничением максимальной дистанции. Область работы аимбота можно визуализировать с помощью FOV Circle и заливки. Основную визуальную часть составляют сразу три категории ESP. Players ESP отображает игроков с боксами, скелетонами, именами, оружием, анимацией, дистанцией и снэплиниям. Entities ESP позволяет отслеживать животных, мутантов, боссов, ботов и девиантов. Отдельный World ESP охватывает практически все важные объекты мира: сундуки, контейнеры, якори разлома, телепорты, ресурсы, лут, транспорт, постройки, рыбалку и другие элементы. Дополняет функционал Radar Hack с настройкой положения, размера и дальности отображения. Для персонализации доступны кастомный прицел, изменение размера шрифтов и система Save/Load Config, позволяющая быстро сохранять и загружать готовые конфигурации.