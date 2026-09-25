PussyCat для Once Human (External)
Информация о чите
Pussycat для Once Human — функциональное External решение с большим количеством настроек для комфортной игры и удобной навигации по миру. В основе находится гибкий Aimbot с выбором хитбокса, отдельным наведением на игроков и сущности, плавностью, FOV и ограничением максимальной дистанции. Область работы аимбота можно визуализировать с помощью FOV Circle и заливки. Основную визуальную часть составляют сразу три категории ESP. Players ESP отображает игроков с боксами, скелетонами, именами, оружием, анимацией, дистанцией и снэплиниям. Entities ESP позволяет отслеживать животных, мутантов, боссов, ботов и девиантов. Отдельный World ESP охватывает практически все важные объекты мира: сундуки, контейнеры, якори разлома, телепорты, ресурсы, лут, транспорт, постройки, рыбалку и другие элементы. Дополняет функционал Radar Hack с настройкой положения, размера и дальности отображения. Для персонализации доступны кастомный прицел, изменение размера шрифтов и система Save/Load Config, позволяющая быстро сохранять и загружать готовые конфигурации.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games, Loading Bay
Аимбот (Aim Bot)
- Enable – включает/выключает аимбот
- Aim Key – клавиша активации аимбота
- Hitbox – позволяет выбрать область тела для наведения
- Aim Players – включает наведение на игроков
- Aim Entities – включает наведение на сущности
- Smooth – включает плавное наведение на цель
- Smooth Amount – настраивает степень плавности наведения
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы аимбота
- Draw FOV – отображает область действия аимбота в виде окружности
- Filled FOV – добавляет заливку области FOV
- Aimbot FOV – настраивает размер области поиска целей
Entities ESP (Сущности)
- Show Entities – включает отображение сущностей
- Draw BOX – отображает рамку вокруг сущностей
- Snaplines – отображает линии до сущностей
- Names – показывает названия сущностей
- Animation – отображает анимацию сущностей
- Held Weapon – показывает оружие в руках сущности
- Radar – отображает сущности на радаре
- Box Style – позволяет выбрать стиль рамки для сущностей
- Snaplines Style – позволяет выбрать стиль линий до сущностей
- Animals – отображает животных
- Aberrants – отображает Aberrants
- Bosses – отображает боссов
- Bots – отображает ботов
- Deviants – отображает Deviants
- Distance – показывает расстояние до сущностей
Players ESP (Игроки)
- Show Players – включает отображение игроков
- Draw BOX – отображает рамку вокруг игроков
- Snaplines – отображает линии до игроков
- Skelet – отображает скелет игроков
- Names – показывает имена игроков
- Animation – отображает анимацию игроков
- Held Weapon – показывает оружие в руках игрока
- Radar – отображает игроков на радаре
- Box Style – позволяет выбрать стиль рамки игроков
- Snaplines Style – позволяет выбрать стиль линий до игроков
- Display Your Player – отображает вашего персонажа через ESP
- Ignore Dead – скрывает мёртвых игроков
- Distance – показывает расстояние до игроков
World ESP (Окружение)
- Show World – включает отображение объектов мира (вкл/выкл по кнопке)
- Distance – показывает расстояние до объектов
- Names – отображает названия объектов
- Size – настраивает размер отображаемых объектов
- Radar – отображает объекты мира на радаре
- Chests – отображает сундуки
- Interactions – отображает интерактивные объекты
- Containers – отображает контейнеры
- Rift Anchors – отображает Rift Anchors
- Teleports – отображает точки телепортации
- Puzzles – отображает головоломки
- Harvest – отображает ресурсы для сбора
- Berries – отображает ягоды
- Stones – отображает камни
- Mushrooms – отображает грибы
- Ores – отображает руды
- Lore – отображает коллекционные объекты лора
- Fishing – отображает объекты для рыбалки
- Facility – отображает постройки на базах
- Stardust – отображает звездную пыль
- Particles – отображает частицы
- Loot – отображает лут
- Vehicles – отображает транспорт
Радар-хак
- Radar – включает радар
- POS X – настраивает положение радара по горизонтали
- POS Y – настраивает положение радара по вертикали
- Size – настраивает размер радара
- Radar Range – устанавливает дальность отображения объектов на радаре
Другие фичи Pussycat Once Human
- Entity Font Size – настраивает размер шрифта сущностей
- Player Font Size – настраивает размер шрифта игроков
- World Font Size – настраивает размер шрифта объектов мира
- Crosshair – включает кастомный прицел
- Thickness – настраивает толщину прицела
- Size – настраивает размер прицела
- Lock Overlay FPS – фиксирует частоту обновления оверлея
- Save Config – сохраняет текущие настройки
- Load Config – загружает сохранённые настройки
- Menu Key – позволяет изменить клавишу открытия меню
- Unload Software – выгружает софт из игры
Похожие Товары
Once Human Crusader Hack
- ESP: Игроки, Монстры, Животное и другие объекты
- Базовый Аимбот для облегчения стрельбы
- Телепортация: к боссам, городам и другим локациям