PussyCat для Once Human (External)

Информация о чите

Pussycat для Once Human — функциональное External решение с большим количеством настроек для комфортной игры и удобной навигации по миру. В основе находится гибкий Aimbot с выбором хитбокса, отдельным наведением на игроков и сущности, плавностью, FOV и ограничением максимальной дистанции. Область работы аимбота можно визуализировать с помощью FOV Circle и заливки. Основную визуальную часть составляют сразу три категории ESP. Players ESP отображает игроков с боксами, скелетонами, именами, оружием, анимацией, дистанцией и снэплиниям. Entities ESP позволяет отслеживать животных, мутантов, боссов, ботов и девиантов. Отдельный World ESP охватывает практически все важные объекты мира: сундуки, контейнеры, якори разлома, телепорты, ресурсы, лут, транспорт, постройки, рыбалку и другие элементы. Дополняет функционал Radar Hack с настройкой положения, размера и дальности отображения. Для персонализации доступны кастомный прицел, изменение размера шрифтов и система Save/Load Config, позволяющая быстро сохранять и загружать готовые конфигурации.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games, Loading Bay
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Аимбот (Aim Bot)

  • Enable – включает/выключает аимбот
  • Aim Key – клавиша активации аимбота
  • Hitbox – позволяет выбрать область тела для наведения
  • Aim Players – включает наведение на игроков
  • Aim Entities – включает наведение на сущности
  • Smooth – включает плавное наведение на цель
  • Smooth Amount – настраивает степень плавности наведения
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы аимбота
  • Draw FOV – отображает область действия аимбота в виде окружности
  • Filled FOV – добавляет заливку области FOV
  • Aimbot FOV – настраивает размер области поиска целей

Entities ESP (Сущности)

  • Show Entities – включает отображение сущностей
  • Draw BOX – отображает рамку вокруг сущностей
  • Snaplines – отображает линии до сущностей
  • Names – показывает названия сущностей
  • Animation – отображает анимацию сущностей
  • Held Weapon – показывает оружие в руках сущности
  • Radar – отображает сущности на радаре
  • Box Style – позволяет выбрать стиль рамки для сущностей
  • Snaplines Style – позволяет выбрать стиль линий до сущностей
  • Animals – отображает животных
  • Aberrants – отображает Aberrants
  • Bosses – отображает боссов
  • Bots – отображает ботов
  • Deviants – отображает Deviants
  • Distance – показывает расстояние до сущностей

Players ESP (Игроки)

  • Show Players – включает отображение игроков
  • Draw BOX – отображает рамку вокруг игроков
  • Snaplines – отображает линии до игроков
  • Skelet – отображает скелет игроков
  • Names – показывает имена игроков
  • Animation – отображает анимацию игроков
  • Held Weapon – показывает оружие в руках игрока
  • Radar – отображает игроков на радаре
  • Box Style – позволяет выбрать стиль рамки игроков
  • Snaplines Style – позволяет выбрать стиль линий до игроков
  • Display Your Player – отображает вашего персонажа через ESP
  • Ignore Dead – скрывает мёртвых игроков
  • Distance – показывает расстояние до игроков

World ESP (Окружение)

  • Show World – включает отображение объектов мира (вкл/выкл по кнопке)
  • Distance – показывает расстояние до объектов
  • Names – отображает названия объектов
  • Size – настраивает размер отображаемых объектов
  • Radar – отображает объекты мира на радаре
  • Chests – отображает сундуки
  • Interactions – отображает интерактивные объекты
  • Containers – отображает контейнеры
  • Rift Anchors – отображает Rift Anchors
  • Teleports – отображает точки телепортации
  • Puzzles – отображает головоломки
  • Harvest – отображает ресурсы для сбора
  • Berries – отображает ягоды
  • Stones – отображает камни
  • Mushrooms – отображает грибы
  • Ores – отображает руды
  • Lore – отображает коллекционные объекты лора
  • Fishing – отображает объекты для рыбалки
  • Facility – отображает постройки на базах
  • Stardust – отображает звездную пыль
  • Particles – отображает частицы
  • Loot – отображает лут
  • Vehicles – отображает транспорт

Радар-хак

  • Radar – включает радар
  • POS X – настраивает положение радара по горизонтали
  • POS Y – настраивает положение радара по вертикали
  • Size – настраивает размер радара
  • Radar Range – устанавливает дальность отображения объектов на радаре

Другие фичи Pussycat Once Human

  • Entity Font Size – настраивает размер шрифта сущностей
  • Player Font Size – настраивает размер шрифта игроков
  • World Font Size – настраивает размер шрифта объектов мира
  • Crosshair – включает кастомный прицел
  • Thickness – настраивает толщину прицела
  • Size – настраивает размер прицела
  • Lock Overlay FPS – фиксирует частоту обновления оверлея
  • Save Config – сохраняет текущие настройки
  • Load Config – загружает сохранённые настройки
  • Menu Key – позволяет изменить клавишу открытия меню
  • Unload Software – выгружает софт из игры
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