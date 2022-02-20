Приватный Чит для ГТА Онлайн и РП (RageMP)

Скриншот GTA 5 Hack (Online & RageMP)_0
Скриншот GTA 5 Hack (Online & RageMP)_1
Скриншот GTA 5 Hack (Online & RageMP)_2
Скриншот GTA 5 Hack (Online & RageMP)_3

Информация о чите

Представляем вашему обозрению новинку в нашем магазине: на этот раз на полках Wh-Satano появился чит для ГТА 5. Хак протестирован и в целом сделан очень качественно. Продукт оснащён всеми необходимыми для комфортной игры функциями: вх, аимбот, спидхак, отключение отдачи и все остальные базовые фичи. Настройка производится через удобное и красивое меню. Также для продвинутых пользователей есть возможность подгружать сторонние API и скрипты, что очень ценится среди читов для ГТА 5. Но и основной функционал чита для ГТА 5может предложить вам множество различных функций для эффективной игры и быстрого заработка внутриигровой валюты. Рассказывать о хаке можно ещё очень долго, поэтому советуем не терять время и как можно скорее опробовать новинку в деле.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: RageMP, Gta Online, Majestic RP

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Player & Npc ESP (ВХ на ГТА Онлайн)

  • Players ESP - отображение nps и игроков
  • Bot ESP - боты видны сквозь стены
  • Name - показывать ники игроков
  • Distance - отображение дистанции до игрока
  • Box - отрисовывать боксы вокруг игроков
  • Health - позволяет узнать сколько хп у игрока
  • Weapon - показывать оружие в руках игрока
  • Vehicle - esp на транспорт
  • Skeleton - отрисовка «скелета» игроков
  • Bot Type - тип ботов (NPC)
  • Limit Dist - максимальная дистанция работы esp
  • Custom Colors - настройка цветов визуальных функций
  • Local Player ESP
  • Snaplines

Vehicles ESP (ВХ на Транспорт)

  • Vehicle ESP - esp работающие на транспорт
  • Name - название транспорта
  • Distance - дистанция до объекта
  • Box - бокс вокруг транспорта
  • Show Local Car - показывать ближайшие машины
  • Engine Health - состояние двигателя
  • Body Health - состояние корпуса транспорта
  • Tank Health - хп бензобака
  • Door Lock Status - статус дверей (открыто/закрыто)
  • Limit Dist - максимальная дистанция отображения транспорта
  • Custom Colors - настройка цвета ESP

Objects ESP & World ESP (ВХ на объекты и предметы)

  • Name - название объектов
  • Distance - дистанция до отображаемых объектов
  • Box - показывать боксы вокруг объектов
  • Type - выбор типа отображаемых объектов
  • Limit Dist - ограничение дистанции для отображения предметов
  • Weapon - esp для оружия
  • Ammo - отображать патроны
  • Other Items - другие предметы
  • Objects Logger - погрузка и отображение объектов
  • Show All Objects - показывать все объекты
  • Item Adder - добавить предметы по названию/ID
  • Item List - список добавленных предметов

Aimbot & Weapon (Аим на GTA Online)

  • Enable - включение/выключение аима
  • Bone - выбор части тела для наведения
  • Use Nearest Bone - использовать ближайшую к прицелу часть тела
  • Ignore in Vehicle - игнорирование транспорта аимом
  • Max Distance - максимальная дистанция работы аимбота
  • Smooth - плавность движений чита при наведении на цель
  • FOV - область работы аимбота
  • Vector Aimbot - векторный (более точный) аим
  • Aim Target - приоритетная цель для аима
  • Draw FOV - показывать область работы аима
  • No Spread - режим без разброса
  • No Recoil - режим без отдачи
  • Silent Aimbot
  • Wallshot
  • Delay Shot
  • Bullet Tracer

Other Features (Остальные функции для RageMP)

  • Crosshair - показывать прицел в центре экрана
  • Draw FPS - показывать фпс
  • Watermark - скрыть ватермарку
  • Time Changer - выбор любого времени суток
  • FOV Changer - отдаление камеры
  • Heal - быстрое восстановление хп
  • Suicide - быстрая смерть для респавна
  • Custom Binds - выбор быстрых клавиш
  • CFG System - система сохранения настроек
  • Weather Changer

Movement Misc (Эксплойты для ГТА РП)

  • NoClip - ability to pass through obstacles
  • Clear Tasks - очистка перемещаемых предметов
  • No Ragdoll - отключение анимаций (регдолов)
  • Green Zone Bypass -
  • Perfect Drive - режим идеального вождения
  • Click Warp - телепортация в один клик
  • Super Punch - усиление удара
  • Velocity Multiplier (For Vehicles)
  • Vehicle Jump
  • Instant Brake