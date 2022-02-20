Приватный Чит для ГТА Онлайн и РП (RageMP)
Информация о чите
Представляем вашему обозрению новинку в нашем магазине: на этот раз на полках Wh-Satano появился чит для ГТА 5. Хак протестирован и в целом сделан очень качественно. Продукт оснащён всеми необходимыми для комфортной игры функциями: вх, аимбот, спидхак, отключение отдачи и все остальные базовые фичи. Настройка производится через удобное и красивое меню. Также для продвинутых пользователей есть возможность подгружать сторонние API и скрипты, что очень ценится среди читов для ГТА 5. Но и основной функционал чита для ГТА 5может предложить вам множество различных функций для эффективной игры и быстрого заработка внутриигровой валюты. Рассказывать о хаке можно ещё очень долго, поэтому советуем не терять время и как можно скорее опробовать новинку в деле.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: RageMP, Gta Online, Majestic RP
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Player & Npc ESP (ВХ на ГТА Онлайн)
- Players ESP - отображение nps и игроков
- Bot ESP - боты видны сквозь стены
- Name - показывать ники игроков
- Distance - отображение дистанции до игрока
- Box - отрисовывать боксы вокруг игроков
- Health - позволяет узнать сколько хп у игрока
- Weapon - показывать оружие в руках игрока
- Vehicle - esp на транспорт
- Skeleton - отрисовка «скелета» игроков
- Bot Type - тип ботов (NPC)
- Limit Dist - максимальная дистанция работы esp
- Custom Colors - настройка цветов визуальных функций
- Local Player ESP
- Snaplines
Vehicles ESP (ВХ на Транспорт)
- Vehicle ESP - esp работающие на транспорт
- Name - название транспорта
- Distance - дистанция до объекта
- Box - бокс вокруг транспорта
- Show Local Car - показывать ближайшие машины
- Engine Health - состояние двигателя
- Body Health - состояние корпуса транспорта
- Tank Health - хп бензобака
- Door Lock Status - статус дверей (открыто/закрыто)
- Limit Dist - максимальная дистанция отображения транспорта
- Custom Colors - настройка цвета ESP
Objects ESP & World ESP (ВХ на объекты и предметы)
- Name - название объектов
- Distance - дистанция до отображаемых объектов
- Box - показывать боксы вокруг объектов
- Type - выбор типа отображаемых объектов
- Limit Dist - ограничение дистанции для отображения предметов
- Weapon - esp для оружия
- Ammo - отображать патроны
- Other Items - другие предметы
- Objects Logger - погрузка и отображение объектов
- Show All Objects - показывать все объекты
- Item Adder - добавить предметы по названию/ID
- Item List - список добавленных предметов
Aimbot & Weapon (Аим на GTA Online)
- Enable - включение/выключение аима
- Bone - выбор части тела для наведения
- Use Nearest Bone - использовать ближайшую к прицелу часть тела
- Ignore in Vehicle - игнорирование транспорта аимом
- Max Distance - максимальная дистанция работы аимбота
- Smooth - плавность движений чита при наведении на цель
- FOV - область работы аимбота
- Vector Aimbot - векторный (более точный) аим
- Aim Target - приоритетная цель для аима
- Draw FOV - показывать область работы аима
- No Spread - режим без разброса
- No Recoil - режим без отдачи
- Silent Aimbot
- Wallshot
- Delay Shot
- Bullet Tracer
Other Features (Остальные функции для RageMP)
- Crosshair - показывать прицел в центре экрана
- Draw FPS - показывать фпс
- Watermark - скрыть ватермарку
- Time Changer - выбор любого времени суток
- FOV Changer - отдаление камеры
- Heal - быстрое восстановление хп
- Suicide - быстрая смерть для респавна
- Custom Binds - выбор быстрых клавиш
- CFG System - система сохранения настроек
- Weather Changer
Movement Misc (Эксплойты для ГТА РП)
- NoClip - ability to pass through obstacles
- Clear Tasks - очистка перемещаемых предметов
- No Ragdoll - отключение анимаций (регдолов)
- Green Zone Bypass -
- Perfect Drive - режим идеального вождения
- Click Warp - телепортация в один клик
- Super Punch - усиление удара
- Velocity Multiplier (For Vehicles)
- Vehicle Jump
- Instant Brake