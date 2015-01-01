Мелонити для ГТА5 RAGEMP (Melonity)

Информация о чите

Melonity для GTA 5 RageMP — современное драйверное мод-меню нового поколения, работающее на уровне ядра Windows. В отличие от классических LUA и инжект-модов, такой подход значительно снижает вероятность обнаружения, обеспечивая более высокий уровень безопасности как во время игры, так и при ручных проверках со стороны администрации серверов. Melonity сочетает мощный функционал с максимально удобным интерфейсом. В вашем распоряжении продвинутый Silent Aim с Humanizer, Triggerbot, детально настраиваемый ESP на игроков, NPC, транспорт, животных, объекты и даже администраторов в режиме невидимости. Каждую категорию визуалов можно гибко настроить отдельно, выбрав нужные элементы и цвета отображения. Помимо боевых функций мод-меню предлагает огромный набор дополнительных возможностей: телепорт, God Mode, автоматическое восстановление здоровья и брони, антиотдачу, отключение коллизий, инструменты для управления транспортом, оружием, персонажем и игровым окружением. Особое внимание разработчик уделил облачным настройкам, системе конфигов и механизмам очистки следов, что делает Melonity одним из самых интересных и надежных решений для RageMP.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: RageMP
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Персонаж (Character)

  • Invincible – делает персонажа полностью неуязвимым к любым источникам урона
  • Do Not Fall Off The Motorcycle – предотвращает падение персонажа с мотоцикла при столкновениях и резких маневрах
  • Give Armor – мгновенно выдает указанное количество брони
  • Amount Of Armor – настройка количества выдаваемой брони
  • Give Health – мгновенно восстанавливает указанное количество здоровья
  • Amount Of Health – настройка количества восстанавливаемого здоровья
  • Anti-AFK – предотвращает перевод персонажа в AFK-режим, позволяя получать PayDay и не отключаться за бездействие
  • Display On Character – отображает дополнительные эффекты и возможности, связанные с персонажем
  • Ghost Move – позволяет свободно проходить сквозь игровые объекты и препятствия
  • Invisibility – делает персонажа невидимым для других игроков
  • Disable Ragdoll – отключает физику падения персонажа при столкновениях, взрывах и получении урона
  • High Jump – значительно увеличивает высоту прыжка персонажа
  • Super Kick – усиливает силу удара ногой, значительно увеличивая его воздействие
  • Freeze Position – полностью фиксирует персонажа на текущем месте до отключения функции
  • No Collision – отключает физические столкновения с выбранными типами объектов
  • Players – отключает столкновения с другими игроками и их моделями
  • Vehicles – отключает столкновения с транспортными средствами
  • Objects – отключает столкновения с игровыми объектами и декорациями
  • Projectiles – отключает взаимодействие со снарядами и другими летящими объектами
  • Explosions – отключает физическое воздействие взрывов на персонажа
  • Reload Speed – увеличивает скорость перезарядки оружия
  • No Recoil – полностью или частично убирает отдачу оружия
  • No Spread – уменьшает или полностью отключает разброс пуль
  • Bullet Magnetism – увеличивает притяжение пуль к противникам, облегчая попадание по цели
  • Vehicles Invincible – делает текущий транспорт полностью неуязвимым к любым повреждениям
  • Repair – мгновенно восстанавливает транспорт до полного состояния
  • Instant Stop – мгновенно останавливает транспорт независимо от текущей скорости
  • Turn On The Engine – запускает двигатель транспорта без необходимости использовать стандартные игровые действия
  • Force Time Of Day – принудительно устанавливает выбранное время суток
  • Force Weather – принудительно изменяет погодные условия на выбранный тип (ясная, дождь, снег, Хэллоуин и т.д.)
  • Disable Fog – полностью отключает туман

Аимбот (Silent)

  • Silent Aim – автоматически направляет пули в выбранную часть тела противника без необходимости точно наводить прицел
  • Choose Weapon – выбор типов оружия, для которых будет работать Silent Aim (пистолеты, дробовики и т.п.)
  • Bone Selection – выбор части тела для наведения (голова, случайная кость, ближайшая кость)
  • Work Radius – настройка радиуса срабатывания Silent Aim (Aim FOV)
  • Hit Chance – настройка вероятности срабатывания Silent Aim
  • Draw Aim Radius – отображает на экране радиус работы Silent Aim
  • Ignore Admin – исключает администраторов из списка целей
  • Ignore Dead – аим игнорирует мертвых игроков
  • Ignore Your Family – исключает участников вашей семьи из списка целей
  • Ignore Your Faction – исключает участников вашей фракции из списка целей
  • Aim On Animals – позволяет использовать аимбот против животных
  • Wallshot – аим будет стрелять по целям через стены
  • Bullet Bypass – пули пробивают через стены
  • Triggerbot – автоматически производит выстрел при наведении перекрестия на цель
  • Pre-Fire Delay – настройка задержки перед выполнением выстрела
  • Hold Delay – настройка времени удержания кнопки выстрела

ВХ Игроки (Players ESP)

  • Enable – включает отображение игроков через ESP
  • Box – отображает рамку вокруг персонажа (2D, 3D)
  • Label – отображает информационную метку над игроком
  • Draw Type – выбор типа отображения бокса (2D и другие доступные варианты)
  • Name – отображает никнейм игрока
  • Health Bar – отображает текущий запас здоровья
  • Armor Bar – отображает уровень бронежилета
  • Faction – отображает принадлежность игрока к фракции
  • Weapon – отображает оружие в руках игрока
  • Distance – отображает расстояние до игрока
  • Family – отображает принадлежность игрока к семье
  • Visible Status – показать находится ли игрок в прямой видимости
  • Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения игроков
  • Box Drawing Distance – настройка дистанции на которой начинают отображаться боксы
  • Box On Visible – отображает рамку на видимых игроках
  • Filled Box (Visible) – заполняет бокс видимых игроков полупрозрачным цветом
  • Skeleton On Visible – отображает скелет видимых игроков
  • Box On Invisible – отображает рамку вокруг игроков за препятствиями
  • Filled Box (Invisible) – заполняет бокс игроков за препятствиями полупрозрачным цветом
  • Skeleton On Invisible – отображает скелет игроков за препятствиями
  • Rendering On The Dead – отображает ESP для мертвых игроков

ВХ на Админов (Admin ESP)

  • Render Distance – настройка максимальной дистанции отображения администраторов
  • Box – отображает рамку вокруг администратора (2D, 3D)
  • Filled Box – заполняет бокс полупрозрачным цветом
  • Draw On Death – сохраняет отображение ESP для мертвых администраторов
  • Draw Type – выбор типа отображения бокса (2D и другие доступные варианты)
  • Name – отображает никнейм администратора
  • Skeleton – отображает скелет администратора
  • Health Bar – отображает текущий запас здоровья
  • Armor Bar – отображает уровень бронежилета
  • Distance – отображает расстояние до администратора
  • Admins Around – отображает количество администраторов в отдельном окне

NPC и Боты ESP

  • Render Distance – настройка максимальной дистанции отображения NPC и ботов
  • Box – отображает рамку вокруг ботов (2D, 3D)
  • Filled Box – заполняет бокс полупрозрачным цветом
  • Draw On Death – сохраняет отображение ESP для убитых ботов
  • Draw Type – выбор типа отображения бокса (2D и другие доступные варианты)
  • Skeleton – отображает скелет ботов
  • Health Bar – отображает текущий запас здоровья NPC
  • Distance – отображает расстояние до ботов

Транспорт ESP

  • Render Distance – настройка максимальной дистанции отображения транспорта
  • Box – отображает рамку вокруг транспорта
  • Draw Type – выбор типа отображения бокса (2D и другие доступные варианты)
  • Distance – отображает расстояние до транспорта
  • Name – отображает название транспортного средства
  • Color Vehicles – отображает цвет транспорта
  • Door – показывает состояние дверей (открыты / закрыты)
  • Engine – отображает состояние двигателя (включен / выключен)

ВХ Животные

  • Render Distance – настройка максимальной дистанции отображения животных
  • Box – отображает рамку вокруг животных
  • Draw On Death – сохраняет ESP после смерти животного
  • Draw Type – выбор типа отображения бокса (2D и другие доступные варианты)
  • Name – отображает название животного
  • Skeleton – отображает скелет животного
  • Health Bar – отображает текущий запас здоровья
  • Distance – отображает расстояние до животного

Объекты ESP

  • Render Distance – настройка максимальной дистанции отображения объектов
  • Objects – выбор категории объектов для отображения
  • Box – отображает рамку вокруг объектов
  • Name – отображает название объекта
  • Distance – отображает расстояние до объекта
  • Only Filtered – отображает только объекты, соответствующие выбранным фильтрам
  • Ready-made Presets – готовые наборы фильтров для быстрого выбора нужных объектов
  • Show Weapons / Ammo – отображает оружие и боеприпасы
  • Show Heal – отображает аптечки и предметы для восстановления здоровья

Другие функции Мелонити ГТА5

  • ESP Preview – окно предпросмотра выбранных настроек для ЕСП
  • ESP Colors – возможность установить свои цвета для ЕСП через удобную палитру цветов
  • By Search – поиск нужной функции прямо из строки поиска
  • KeyBind – отображает список назначенных горячих клавиш прямо в игре
  • Language – выбор языка интерфейса мод-меню (русский, английский)
  • DPI Scale – изменяет масштаб интерфейса для комфортного использования на различных разрешениях экрана
  • Menu Key – назначение клавиши открытия и закрытия мод-меню
  • Safe Mode – блокирует работу потенциально рискованных функций (например, Bullet Bypass и т.п.)
  • Stop Work – экстренное отключение мод-меню с полной выгрузкой из памяти
  • Create Config – создание собственного конфига с выбранными настройками
  • Download Config – загрузка конфигурации по специальному коду
  • Config List – список всех сохраненных конфигураций с отображением автора и даты последнего изменения
  • Share Config – создание кода для быстрого обмена конфигурацией
  • Copy Config – копирование текущей конфигурации
  • Restore Config – восстановление предыдущей версии конфига (Undo)
  • Delete Config – удаление выбранной конфигурации
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