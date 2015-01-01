Информация о чите

Melonity для GTA 5 RageMP — современное драйверное мод-меню нового поколения, работающее на уровне ядра Windows. В отличие от классических LUA и инжект-модов, такой подход значительно снижает вероятность обнаружения, обеспечивая более высокий уровень безопасности как во время игры, так и при ручных проверках со стороны администрации серверов. Melonity сочетает мощный функционал с максимально удобным интерфейсом. В вашем распоряжении продвинутый Silent Aim с Humanizer, Triggerbot, детально настраиваемый ESP на игроков, NPC, транспорт, животных, объекты и даже администраторов в режиме невидимости. Каждую категорию визуалов можно гибко настроить отдельно, выбрав нужные элементы и цвета отображения. Помимо боевых функций мод-меню предлагает огромный набор дополнительных возможностей: телепорт, God Mode, автоматическое восстановление здоровья и брони, антиотдачу, отключение коллизий, инструменты для управления транспортом, оружием, персонажем и игровым окружением. Особое внимание разработчик уделил облачным настройкам, системе конфигов и механизмам очистки следов, что делает Melonity одним из самых интересных и надежных решений для RageMP.