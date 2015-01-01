Мелонити для ГТА5 RAGEMP (Melonity)
Информация о чите
Melonity для GTA 5 RageMP — современное драйверное мод-меню нового поколения, работающее на уровне ядра Windows. В отличие от классических LUA и инжект-модов, такой подход значительно снижает вероятность обнаружения, обеспечивая более высокий уровень безопасности как во время игры, так и при ручных проверках со стороны администрации серверов. Melonity сочетает мощный функционал с максимально удобным интерфейсом. В вашем распоряжении продвинутый Silent Aim с Humanizer, Triggerbot, детально настраиваемый ESP на игроков, NPC, транспорт, животных, объекты и даже администраторов в режиме невидимости. Каждую категорию визуалов можно гибко настроить отдельно, выбрав нужные элементы и цвета отображения. Помимо боевых функций мод-меню предлагает огромный набор дополнительных возможностей: телепорт, God Mode, автоматическое восстановление здоровья и брони, антиотдачу, отключение коллизий, инструменты для управления транспортом, оружием, персонажем и игровым окружением. Особое внимание разработчик уделил облачным настройкам, системе конфигов и механизмам очистки следов, что делает Melonity одним из самых интересных и надежных решений для RageMP.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: RageMP
Персонаж (Character)
- Invincible – делает персонажа полностью неуязвимым к любым источникам урона
- Do Not Fall Off The Motorcycle – предотвращает падение персонажа с мотоцикла при столкновениях и резких маневрах
- Give Armor – мгновенно выдает указанное количество брони
- Amount Of Armor – настройка количества выдаваемой брони
- Give Health – мгновенно восстанавливает указанное количество здоровья
- Amount Of Health – настройка количества восстанавливаемого здоровья
- Anti-AFK – предотвращает перевод персонажа в AFK-режим, позволяя получать PayDay и не отключаться за бездействие
- Display On Character – отображает дополнительные эффекты и возможности, связанные с персонажем
- Ghost Move – позволяет свободно проходить сквозь игровые объекты и препятствия
- Invisibility – делает персонажа невидимым для других игроков
- Disable Ragdoll – отключает физику падения персонажа при столкновениях, взрывах и получении урона
- High Jump – значительно увеличивает высоту прыжка персонажа
- Super Kick – усиливает силу удара ногой, значительно увеличивая его воздействие
- Freeze Position – полностью фиксирует персонажа на текущем месте до отключения функции
- No Collision – отключает физические столкновения с выбранными типами объектов
- Players – отключает столкновения с другими игроками и их моделями
- Vehicles – отключает столкновения с транспортными средствами
- Objects – отключает столкновения с игровыми объектами и декорациями
- Projectiles – отключает взаимодействие со снарядами и другими летящими объектами
- Explosions – отключает физическое воздействие взрывов на персонажа
- Reload Speed – увеличивает скорость перезарядки оружия
- No Recoil – полностью или частично убирает отдачу оружия
- No Spread – уменьшает или полностью отключает разброс пуль
- Bullet Magnetism – увеличивает притяжение пуль к противникам, облегчая попадание по цели
- Vehicles Invincible – делает текущий транспорт полностью неуязвимым к любым повреждениям
- Repair – мгновенно восстанавливает транспорт до полного состояния
- Instant Stop – мгновенно останавливает транспорт независимо от текущей скорости
- Turn On The Engine – запускает двигатель транспорта без необходимости использовать стандартные игровые действия
- Force Time Of Day – принудительно устанавливает выбранное время суток
- Force Weather – принудительно изменяет погодные условия на выбранный тип (ясная, дождь, снег, Хэллоуин и т.д.)
- Disable Fog – полностью отключает туман
Аимбот (Silent)
- Silent Aim – автоматически направляет пули в выбранную часть тела противника без необходимости точно наводить прицел
- Choose Weapon – выбор типов оружия, для которых будет работать Silent Aim (пистолеты, дробовики и т.п.)
- Bone Selection – выбор части тела для наведения (голова, случайная кость, ближайшая кость)
- Work Radius – настройка радиуса срабатывания Silent Aim (Aim FOV)
- Hit Chance – настройка вероятности срабатывания Silent Aim
- Draw Aim Radius – отображает на экране радиус работы Silent Aim
- Ignore Admin – исключает администраторов из списка целей
- Ignore Dead – аим игнорирует мертвых игроков
- Ignore Your Family – исключает участников вашей семьи из списка целей
- Ignore Your Faction – исключает участников вашей фракции из списка целей
- Aim On Animals – позволяет использовать аимбот против животных
- Wallshot – аим будет стрелять по целям через стены
- Bullet Bypass – пули пробивают через стены
- Triggerbot – автоматически производит выстрел при наведении перекрестия на цель
- Pre-Fire Delay – настройка задержки перед выполнением выстрела
- Hold Delay – настройка времени удержания кнопки выстрела
ВХ Игроки (Players ESP)
- Enable – включает отображение игроков через ESP
- Box – отображает рамку вокруг персонажа (2D, 3D)
- Label – отображает информационную метку над игроком
- Draw Type – выбор типа отображения бокса (2D и другие доступные варианты)
- Name – отображает никнейм игрока
- Health Bar – отображает текущий запас здоровья
- Armor Bar – отображает уровень бронежилета
- Faction – отображает принадлежность игрока к фракции
- Weapon – отображает оружие в руках игрока
- Distance – отображает расстояние до игрока
- Family – отображает принадлежность игрока к семье
- Visible Status – показать находится ли игрок в прямой видимости
- Max Distance – настройка максимальной дистанции отображения игроков
- Box Drawing Distance – настройка дистанции на которой начинают отображаться боксы
- Box On Visible – отображает рамку на видимых игроках
- Filled Box (Visible) – заполняет бокс видимых игроков полупрозрачным цветом
- Skeleton On Visible – отображает скелет видимых игроков
- Box On Invisible – отображает рамку вокруг игроков за препятствиями
- Filled Box (Invisible) – заполняет бокс игроков за препятствиями полупрозрачным цветом
- Skeleton On Invisible – отображает скелет игроков за препятствиями
- Rendering On The Dead – отображает ESP для мертвых игроков
ВХ на Админов (Admin ESP)
- Render Distance – настройка максимальной дистанции отображения администраторов
- Box – отображает рамку вокруг администратора (2D, 3D)
- Filled Box – заполняет бокс полупрозрачным цветом
- Draw On Death – сохраняет отображение ESP для мертвых администраторов
- Draw Type – выбор типа отображения бокса (2D и другие доступные варианты)
- Name – отображает никнейм администратора
- Skeleton – отображает скелет администратора
- Health Bar – отображает текущий запас здоровья
- Armor Bar – отображает уровень бронежилета
- Distance – отображает расстояние до администратора
- Admins Around – отображает количество администраторов в отдельном окне
NPC и Боты ESP
- Render Distance – настройка максимальной дистанции отображения NPC и ботов
- Box – отображает рамку вокруг ботов (2D, 3D)
- Filled Box – заполняет бокс полупрозрачным цветом
- Draw On Death – сохраняет отображение ESP для убитых ботов
- Draw Type – выбор типа отображения бокса (2D и другие доступные варианты)
- Skeleton – отображает скелет ботов
- Health Bar – отображает текущий запас здоровья NPC
- Distance – отображает расстояние до ботов
Транспорт ESP
- Render Distance – настройка максимальной дистанции отображения транспорта
- Box – отображает рамку вокруг транспорта
- Draw Type – выбор типа отображения бокса (2D и другие доступные варианты)
- Distance – отображает расстояние до транспорта
- Name – отображает название транспортного средства
- Color Vehicles – отображает цвет транспорта
- Door – показывает состояние дверей (открыты / закрыты)
- Engine – отображает состояние двигателя (включен / выключен)
ВХ Животные
- Render Distance – настройка максимальной дистанции отображения животных
- Box – отображает рамку вокруг животных
- Draw On Death – сохраняет ESP после смерти животного
- Draw Type – выбор типа отображения бокса (2D и другие доступные варианты)
- Name – отображает название животного
- Skeleton – отображает скелет животного
- Health Bar – отображает текущий запас здоровья
- Distance – отображает расстояние до животного
Объекты ESP
- Render Distance – настройка максимальной дистанции отображения объектов
- Objects – выбор категории объектов для отображения
- Box – отображает рамку вокруг объектов
- Name – отображает название объекта
- Distance – отображает расстояние до объекта
- Only Filtered – отображает только объекты, соответствующие выбранным фильтрам
- Ready-made Presets – готовые наборы фильтров для быстрого выбора нужных объектов
- Show Weapons / Ammo – отображает оружие и боеприпасы
- Show Heal – отображает аптечки и предметы для восстановления здоровья
Другие функции Мелонити ГТА5
- ESP Preview – окно предпросмотра выбранных настроек для ЕСП
- ESP Colors – возможность установить свои цвета для ЕСП через удобную палитру цветов
- By Search – поиск нужной функции прямо из строки поиска
- KeyBind – отображает список назначенных горячих клавиш прямо в игре
- Language – выбор языка интерфейса мод-меню (русский, английский)
- DPI Scale – изменяет масштаб интерфейса для комфортного использования на различных разрешениях экрана
- Menu Key – назначение клавиши открытия и закрытия мод-меню
- Safe Mode – блокирует работу потенциально рискованных функций (например, Bullet Bypass и т.п.)
- Stop Work – экстренное отключение мод-меню с полной выгрузкой из памяти
- Create Config – создание собственного конфига с выбранными настройками
- Download Config – загрузка конфигурации по специальному коду
- Config List – список всех сохраненных конфигураций с отображением автора и даты последнего изменения
- Share Config – создание кода для быстрого обмена конфигурацией
- Copy Config – копирование текущей конфигурации
- Restore Config – восстановление предыдущей версии конфига (Undo)
- Delete Config – удаление выбранной конфигурации
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