Информация о чите

Встречайте одно из самых мощных и востребованных мод-меню для GTA Online — Midnight. Это не просто мод-меню, а полноценный универсальный инструмент, полностью меняющий возможности игры и открывающий доступ к десяткам профессиональных функций. Midnight сочетает невероятно широкий набор опций с максимальной стабильностью и продуманной защитой, поэтому вы сможете комфортно играть, создавать уникальные сценарии и получать удовольствие от геймплея. Меню включает в себя богатые функции для мирного и фан-режима: спавнер и тонкую кастомизацию транспорта, управление погодой и временем суток, редактор персонажа, телепорты, годмод, невидимость, супер-прыжки и массу других возможностей. Дополнительно реализовано управление игроками — от помощи другим участникам сессии до фан-функций, троллинга и наблюдения. Midnight предлагает продвинутую защиту от воздействия других читеров, моментальные анлокеры, выдачу оружия, уровня и внутриигровых предметов, а также ESP/WH для игроков и NPC. Меню работает стабильно, быстро и обладает продуманным интерфейсом, подходящим как новичкам, так и опытным пользователям. Внимание: данная версия Midnight работает только через FSL.