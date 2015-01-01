На данной странице находится инструкция к следующим продуктам: Midnight CS 2, Midnight CS 1.6, Midnight GTA V.

Инструкция по активации и запуску софтов Миднайт

Пошаговый гайд по активации ключа, загрузке и запуску софта:

После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на чит и все необходимые ссылки. Для начала необходимо создать аккаунт в софте Midnight. Ссылку для регистрации вы получаете после оплаты вместе с ключом. После завершения регистрации необходимо активировать ключ, чтобы получить доступ к загрузке софта. Ссылка на активацию вы также получаете после оплаты. Теперь нужно подготовиться к загрузке лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов Midnight. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер на странице, ссылку на которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом. Перед запуском лоадера обязательно убедитесь, что все игры закрыты. Строго не рекомендуется запускать лоадер при наличии открытых игр! Запустите скачанный ранее лоадер от имени администратора. Вам необходимо войти в свой аккаунт Predator Systems в лоадере. Поставьте галку на "Keep me logged in", чтобы не вводить свои данные заново в следующий раз. После небольшой загрузки перед вами появится интерфейс лоадера со списком доступных вам приложений и информацией о них. Выберите нужную вам игру и нажмите "START IT NOW". После некоторой загрузки ваша игра откроется автоматически (либо вы получите сообщение, что пора запускать игру). После полной загрузки главного меню игры вы услышите звуковой сигнал и перед вами появится меню чита Midnight. Софт Midnight успешно запущен. Приятной игры!

Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Insert. Вы можете изменить эту клавишу в настройках.

В читах Midnight есть встроенный OBS Bypass и он работает по умолчанию при захвате окна игры. Для отключения всех функций, которые не поддерживают OBS Bypass, нужно включить Streaming Mode (не влияет работу обхода записи). Также обязателен запуск OBS от имени администратора. С Nvidia App и другими приложениями для записи обход не работает.

Видео-гайд

Полный цикл запуска Миднайт - от регистрации до появления меню в игре:

FAQ по известным проблемам

Распространённые ошибки и способы их исправления:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите " Синхронизировать ".

". Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.

Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

