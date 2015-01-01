Миднайт на КС 1.6 (Midnight)
Информация о чите
Представляем легендарный приватный чит Midnight для CS 1.6 — одно из самых мощных и проработанных решений на рынке, созданное для игроков, ценящих абсолютный контроль над каждым аспектом геймплея. Продукт сочетает в себе огромный функционал, улучшенную безопасность и гибкость тонких настроек, что делает его идеальным как для аккуратной легит-игры, так и для уверенного semi-rage стиля. В основе Midnight лежит ультрагибкий аимбот, позволяющий настраивать параметры под каждое оружие отдельно, включая pSilent Aim, Triggerbot и даже Knife Bot. Визуальная часть также выполнена на высоком уровне — удобный ESP, аккуратные Chams и настраиваемые элементы интерфейса обеспечивают максимально комфортный и информативный геймплей. Дополняют функционал десятки вспомогательных опций: безопасный режим и стрим-режим, защита от детекта на видеозаписях, расширенная система конфигов, а также встроенный антибан, позволяющий играть куда увереннее даже на строгих серверах. Midnight — идеально сбалансированное решение, подходящее как для “чистой” игры, так и для тех, кто хочет доминировать в каждом матче.
Системные требования
- Операционная система: Windows 7 (x64), Windows 8 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 10 (x64), Windows 11
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, NoSteam, Legacy
Аимбот + Аим Ассист
- Enable - включить аимбот/аим ассист
- Aim Type - метод работы аима
- Aim Key - клавиша активации аимбота
- Through - аим стреляет через препятствия
- Through Smoke - аим будет стрелять через дым
- Through Flash - аим будет стрелять при ослеплении (можно настроить)
- Draw FOV - показать область действия аимбота в виде окружности
- Draw Spot - показывать точку куда попадает аим
- Scale Aim - масштаб области аима
- Scale FOV - масштаб окружности аимбота
- Randomize - настройка случайного попадания и промахов
- Dead Zone - настройка мертвых зон при аиме
- Non-Sticky - аим ассист не прилипает к цели
- Afterburn - настройка продолжительности эффекта
- Disable Aimbot - отключает аимбот оставляя только аим ассист
Weapons Aimbot Settings
- Weapon - возможность настроить аимбот индивидуально под каждое оружие
- Spot - хитбокс (кость) куда попадает аимбот (голова, грудь, живот, руки, ноги)
- Height Correction - корректировка аима на хитбокс по высоте
- Auto Aim - аим работает всегда без нажатия клавиши
- FOV - область действия аимбота по окружности
- Smooth - сглаживание движений аимбота (гибкая настройка)
- RCS - система контроля спрея стрельбы (отдача оружия)
- Shot Delay - задержка аима перед следующим выстрелом в ms
- Kill Delay - аим на паузе между киллами в ms
- Strenght - сила наведения на цель
- Stickness - уровень прилипания к цели
- Prediction - предугадывание траектории движения целей
- Randomize - настройка фактора попадания и промахов
Triggerbot (Авто-выстрел)
- Enable - включает автоматический выстрел при виде врага на прицеле
- Legit - незаметный (легит) режим для игры с триггером
- Trigger Key - клавиша для активации триггербота
- Through - аим стреляет через препятствия
- Through Flash/Smoke - аим будет стрелять через дым/флэш
- Draw - отображает точку при работе автошота
- Only Zoom - триггер только при прицеливании (AWP, Scout и т.п.)
- Weapons - настройка триггербота под различное оружие отдельно
- Precision - уровень точного попадания в цель
- Magnet - уровень прилипания прицела к противнику
- Force Distance - расстояние на котором триггер сработает на голову/тело врага
- Recoil Start - значение после которого будет контролироваться отдача/разброс
- Pro Spread - режим контроля отдачи (отдача, разброс, отдача+разброс)
Visuals (ESP)
- Enemy Only - ВХ только на вражескую команду
- Visible Only - ВХ только на игроков в поле зрения
- Visible Check - видимые/невидимые игроки окрашены разными цветами
- Offscreen - направление на врагов за экраном в виде стрелочек
- Bypass WH - обход блокировщика ВХ на кастомных серверах (настраивается)
- Name - показывать ники игроков
- Weapon - текущий ган в руках игроков (иконка)
- State - текущее положение/состояние игроков
- Box - ВХ в виде коробок (квадратов, боксов)
- Box Outline - дополнительная обводка боксов
- Box Type - тип отображения боксов (полные, только углы)
- Box Size - настройка размера боксов
- Box Transparency - степень прозрачности боксов
- Box Thickness - толщина линий у боксов
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Sound - ВХ показывает звуки издаваемые игроками (шаги, прыжки и т.п.)
- C4 - ВХ показывает пачку (бомбу)
- Font - шрифт отображающий информацию об игроках (движок, кастомный)
Чамсы (ВХ)
- Enable - включить ВХ в виде чамсов (заливка моделек в материал/цвет)
- Type - тип отображения чамсов
- Only Visible - Чамсы только на видимых игроков
- Visible Check - видимые/невидимые игроки окрашены разными цветами
- Hands - окрашивать руки
- Dropped Weapons - окрашивать оружие на земле
- Players - Чамс ВХ на игроков
- Players Weapons - окрашивать оружие игроков
- ASUS Wallhack - полурозрачные стены и модели игроков
- WH Key - клавиша для включения/выключения ВХ
pSilent Аимбот (Perfect Silent)
- pSilent Aim - вид аимбота при котором пули достигают цель в области без движения самого прицела
- Enable - активировать Silent аимбот
- Legit - легитный пресет для незаметной игры с сайлент аимом
- Through - аим будет работать через стены/препятствия
- FOV - область работы сайлт аима по окружности
- No Recoil - отключает отдачу оружия
- No Spread - отключает разброс пуль оружия
- In Air - отключает отдачу/разброс в прыжке/полете
Эксплойты
- Knifebot - полноценный бот для ножей с гибкой настройкой
- BunnyHop - включить автораспрыжку
- Strafe Helper - автоматический стрейф
- Jump Bug - скрипт на баг с прыжком
- Game Speed - увеличивает скорость игры (спидхак)
- Use Stub Models - включить модели заглушки
- FOV Changer - изменить поле зрения
- Fast Zoom - моментальный зум при прицеливании (настраивается)
- Backtrack - задерживает позицию игрока на некоторое время позволяя сделать хит/килл
Протектор читера
- SteamID Spoofer - подменяет ID позволяя обходить баны по SteamID на серверах
- Block HUD Msg - блокирует AMX сообщения на вашем HUD
- Block Custom Effects - отключает все сторонние эффекты на серверах
- Block Custom Models - отключает все нестандартные модельки игроков/объектов
- Block MOTD - блокирует сторонние MOTD настройки от серверов
- Block MP3 Music - отключает всю музыку на серверах
- Block setinfo - блокирует изменения в команде setinfo (+ клинер)
- Command Filter - блокирует некоторые команды от сервера
Другие функции Midnight CS 1.6
- Sniper Crosshair - включить прицел для снайперского оружия
- Crosshair - кастомный прицел по центру экрана (настраивается)
- Show Flashed - отмечает ослепленных игроков
- FOV Changer - изменить поле зрения
- Wallbang Helper - помощник по прострелам на картах
- Styles - настройка UI стиля меню Миднайт, цвет темы и прочие параметры
- Trusted Mode - при активации не дает активировать палевные функции (например, pSilent Aim)
- Stream-Proof - позволяет делать скрины, записывать видео и вести стримы без демонстрации элементов чита
- Menu Key - возможность выбрать свою клавишу для открытия меню Миднайт 1.6
- Unload Key - можно установить свой бинд для безопасного отключения чита из игры
- Unload Button - при нажатии кнопки в меню чит будет отключен из игры
- Configs - система профилей с настройками чита (создать, сохранить, перезагрузить, экспортировать, импортировать, открыть папку и т.п.)
- Languages - чит Миднайт для КС1.6 поддерживает 2 языка: русский, английский
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
