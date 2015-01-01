Миднайт на КС 1.6 (Midnight)

Представляем легендарный приватный чит Midnight для CS 1.6 — одно из самых мощных и проработанных решений на рынке, созданное для игроков, ценящих абсолютный контроль над каждым аспектом геймплея. Продукт сочетает в себе огромный функционал, улучшенную безопасность и гибкость тонких настроек, что делает его идеальным как для аккуратной легит-игры, так и для уверенного semi-rage стиля. В основе Midnight лежит ультрагибкий аимбот, позволяющий настраивать параметры под каждое оружие отдельно, включая pSilent Aim, Triggerbot и даже Knife Bot. Визуальная часть также выполнена на высоком уровне — удобный ESP, аккуратные Chams и настраиваемые элементы интерфейса обеспечивают максимально комфортный и информативный геймплей. Дополняют функционал десятки вспомогательных опций: безопасный режим и стрим-режим, защита от детекта на видеозаписях, расширенная система конфигов, а также встроенный антибан, позволяющий играть куда увереннее даже на строгих серверах. Midnight — идеально сбалансированное решение, подходящее как для “чистой” игры, так и для тех, кто хочет доминировать в каждом матче.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 7 (x64), Windows 8 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 10 (x64), Windows 11
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, NoSteam, Legacy
Аимбот + Аим Ассист

  • Enable - включить аимбот/аим ассист
  • Aim Type - метод работы аима
  • Aim Key - клавиша активации аимбота
  • Through - аим стреляет через препятствия
  • Through Smoke - аим будет стрелять через дым
  • Through Flash - аим будет стрелять при ослеплении (можно настроить)
  • Draw FOV - показать область действия аимбота в виде окружности
  • Draw Spot - показывать точку куда попадает аим
  • Scale Aim - масштаб области аима
  • Scale FOV - масштаб окружности аимбота
  • Randomize - настройка случайного попадания и промахов
  • Dead Zone - настройка мертвых зон при аиме
  • Non-Sticky - аим ассист не прилипает к цели
  • Afterburn - настройка продолжительности эффекта
  • Disable Aimbot - отключает аимбот оставляя только аим ассист

Weapons Aimbot Settings

  • Weapon - возможность настроить аимбот индивидуально под каждое оружие
  • Spot - хитбокс (кость) куда попадает аимбот (голова, грудь, живот, руки, ноги)
  • Height Correction - корректировка аима на хитбокс по высоте
  • Auto Aim - аим работает всегда без нажатия клавиши
  • FOV - область действия аимбота по окружности
  • Smooth - сглаживание движений аимбота (гибкая настройка)
  • RCS - система контроля спрея стрельбы (отдача оружия)
  • Shot Delay - задержка аима перед следующим выстрелом в ms
  • Kill Delay - аим на паузе между киллами в ms
  • Strenght - сила наведения на цель
  • Stickness - уровень прилипания к цели
  • Prediction - предугадывание траектории движения целей
  • Randomize - настройка фактора попадания и промахов

Triggerbot (Авто-выстрел)

  • Enable - включает автоматический выстрел при виде врага на прицеле
  • Legit - незаметный (легит) режим для игры с триггером
  • Trigger Key - клавиша для активации триггербота
  • Through - аим стреляет через препятствия
  • Through Flash/Smoke - аим будет стрелять через дым/флэш
  • Draw - отображает точку при работе автошота
  • Only Zoom - триггер только при прицеливании (AWP, Scout и т.п.)
  • Weapons - настройка триггербота под различное оружие отдельно
  • Precision - уровень точного попадания в цель
  • Magnet - уровень прилипания прицела к противнику
  • Force Distance - расстояние на котором триггер сработает на голову/тело врага
  • Recoil Start - значение после которого будет контролироваться отдача/разброс
  • Pro Spread - режим контроля отдачи (отдача, разброс, отдача+разброс)

Visuals (ESP)

  • Enemy Only - ВХ только на вражескую команду
  • Visible Only - ВХ только на игроков в поле зрения
  • Visible Check - видимые/невидимые игроки окрашены разными цветами
  • Offscreen - направление на врагов за экраном в виде стрелочек
  • Bypass WH - обход блокировщика ВХ на кастомных серверах (настраивается)
  • Name - показывать ники игроков
  • Weapon - текущий ган в руках игроков (иконка)
  • State - текущее положение/состояние игроков
  • Box - ВХ в виде коробок (квадратов, боксов)
  • Box Outline - дополнительная обводка боксов
  • Box Type - тип отображения боксов (полные, только углы)
  • Box Size - настройка размера боксов
  • Box Transparency - степень прозрачности боксов
  • Box Thickness - толщина линий у боксов
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Sound - ВХ показывает звуки издаваемые игроками (шаги, прыжки и т.п.)
  • C4 - ВХ показывает пачку (бомбу)
  • Font - шрифт отображающий информацию об игроках (движок, кастомный)

Чамсы (ВХ)

  • Enable - включить ВХ в виде чамсов (заливка моделек в материал/цвет)
  • Type - тип отображения чамсов
  • Only Visible - Чамсы только на видимых игроков
  • Visible Check - видимые/невидимые игроки окрашены разными цветами
  • Hands - окрашивать руки
  • Dropped Weapons - окрашивать оружие на земле
  • Players - Чамс ВХ на игроков
  • Players Weapons - окрашивать оружие игроков
  • ASUS Wallhack - полурозрачные стены и модели игроков
  • WH Key - клавиша для включения/выключения ВХ

pSilent Аимбот (Perfect Silent)

  • pSilent Aim - вид аимбота при котором пули достигают цель в области без движения самого прицела
  • Enable - активировать Silent аимбот
  • Legit - легитный пресет для незаметной игры с сайлент аимом
  • Through - аим будет работать через стены/препятствия
  • FOV - область работы сайлт аима по окружности
  • No Recoil - отключает отдачу оружия
  • No Spread - отключает разброс пуль оружия
  • In Air - отключает отдачу/разброс в прыжке/полете

Эксплойты

  • Knifebot - полноценный бот для ножей с гибкой настройкой
  • BunnyHop - включить автораспрыжку
  • Strafe Helper - автоматический стрейф
  • Jump Bug - скрипт на баг с прыжком
  • Game Speed - увеличивает скорость игры (спидхак)
  • Use Stub Models - включить модели заглушки
  • FOV Changer - изменить поле зрения
  • Fast Zoom - моментальный зум при прицеливании (настраивается)
  • Backtrack - задерживает позицию игрока на некоторое время позволяя сделать хит/килл

Протектор читера

  • SteamID Spoofer - подменяет ID позволяя обходить баны по SteamID на серверах
  • Block HUD Msg - блокирует AMX сообщения на вашем HUD
  • Block Custom Effects - отключает все сторонние эффекты на серверах
  • Block Custom Models - отключает все нестандартные модельки игроков/объектов
  • Block MOTD - блокирует сторонние MOTD настройки от серверов
  • Block MP3 Music - отключает всю музыку на серверах
  • Block setinfo - блокирует изменения в команде setinfo (+ клинер)
  • Command Filter - блокирует некоторые команды от сервера

Другие функции Midnight CS 1.6

  • Sniper Crosshair - включить прицел для снайперского оружия
  • Crosshair - кастомный прицел по центру экрана (настраивается)
  • Show Flashed - отмечает ослепленных игроков
  • FOV Changer - изменить поле зрения
  • Wallbang Helper - помощник по прострелам на картах
  • Styles - настройка UI стиля меню Миднайт, цвет темы и прочие параметры
  • Trusted Mode - при активации не дает активировать палевные функции (например, pSilent Aim)
  • Stream-Proof - позволяет делать скрины, записывать видео и вести стримы без демонстрации элементов чита
  • Menu Key - возможность выбрать свою клавишу для открытия меню Миднайт 1.6
  • Unload Key - можно установить свой бинд для безопасного отключения чита из игры
  • Unload Button - при нажатии кнопки в меню чит будет отключен из игры
  • Configs - система профилей с настройками чита (создать, сохранить, перезагрузить, экспортировать, импортировать, открыть папку и т.п.)
  • Languages - чит Миднайт для КС1.6 поддерживает 2 языка: русский, английский

