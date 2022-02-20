Мультихак для Paladins (Паладинс ВХ + Аимбот)
Информация о чите
Приватный чит для игры Paladins - ваш надёжный помощник в данной игре. В софте присутствуют красивые визуальные функции, хороший аимбот и некоторые другие функции. Чит оснащён хорошим обходом античита EAC(EaseAntiCheat) и мы делаем всё возможное для сохранения статуса Undetected. Кроме того, мы вместе с нашими партнёрами из SoftHub регулярно обновляем программу под новые версии игры, так что вы не будете терять время подпииски впустую из-за обновлений игры.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam & Epic Games
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Aimbot (Аим на Паладинс)
- Aim Prediction - предугадывание траекторий движения протиников, позволяет лучше попадать в движущиеся цели
- FOV - настройка радиуса захвата целей аимом
- Smooth - регулировка плавности движений аимбота. Выше значение - более медленно и плавно работает аим
- Draw Circle - показывает рабочую зону аимбота с помощьню окружности вокруг вашего прицела
- Draw Priority - с помощью точки показывает в какую точку будет наводиться аим, если открыть огонь из текущего положения прицела
Wallhack (ВХ на Paladins)
- 2D Box - самый простой вид ESP. Показывает противников за стенами и препятствиями с помощью коробок
- Names - показывает никнеймы других игроков
- Distance - даёт информацию о расстоянии до вражеских персонажей в метрах
- Color customization - вы можете настроить цвета для визуальных функций
Misc (Дополнительные функции)
- No Recoil - отключает отдачу оружия при стрельбе
- No Spread- отключает разброс пуль при стрельбе
- Third Person - включить вид от третьего лица
- Binds - возможность назначить клавиши для активации некоторых функций чита
- No Sway