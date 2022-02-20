Мультихак для Paladins (Паладинс ВХ + Аимбот)

Информация о чите

Приватный чит для игры Paladins - ваш надёжный помощник в данной игре. В софте присутствуют красивые визуальные функции, хороший аимбот и некоторые другие функции. Чит оснащён хорошим обходом античита EAC(EaseAntiCheat) и мы делаем всё возможное для сохранения статуса Undetected. Кроме того, мы вместе с нашими партнёрами из SoftHub регулярно обновляем программу под новые версии игры, так что вы не будете терять время подпииски впустую из-за обновлений игры.