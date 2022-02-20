Мультихак для Paladins (Паладинс ВХ + Аимбот)

Скриншот Paladins MULTIHACK_0
Скриншот Paladins MULTIHACK_1
Скриншот Paladins MULTIHACK_2
Скриншот Paladins MULTIHACK_3

Информация о чите

Приватный чит для игры Paladins - ваш надёжный помощник в данной игре. В софте присутствуют красивые визуальные функции, хороший аимбот и некоторые другие функции. Чит оснащён хорошим обходом античита EAC(EaseAntiCheat) и мы делаем всё возможное для сохранения статуса Undetected. Кроме того, мы вместе с нашими партнёрами из SoftHub регулярно обновляем программу под новые версии игры, так что вы не будете терять время подпииски впустую из-за обновлений игры.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam & Epic Games

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

Aimbot (Аим на Паладинс)

  • Aim Prediction - предугадывание траекторий движения протиников, позволяет лучше попадать в движущиеся цели
  • FOV - настройка радиуса захвата целей аимом
  • Smooth - регулировка плавности движений аимбота. Выше значение - более медленно и плавно работает аим
  • Draw Circle - показывает рабочую зону аимбота с помощьню окружности вокруг вашего прицела
  • Draw Priority - с помощью точки показывает в какую точку будет наводиться аим, если открыть огонь из текущего положения прицела

Wallhack (ВХ на Paladins)

  • 2D Box - самый простой вид ESP. Показывает противников за стенами и препятствиями с помощью коробок
  • Names - показывает никнеймы других игроков
  • Distance - даёт информацию о расстоянии до вражеских персонажей в метрах
  • Color customization - вы можете настроить цвета для визуальных функций

Misc (Дополнительные функции)

  • No Recoil - отключает отдачу оружия при стрельбе
  • No Spread- отключает разброс пуль при стрельбе
  • Third Person - включить вид от третьего лица
  • Binds - возможность назначить клавиши для активации некоторых функций чита
  • No Sway