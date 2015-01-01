Arcane для The First Descendant (TFD)
Информация о чите
Arcane — продвинутый приватный софт для The First Descendant, созданный для комфортного PvE и уверенной игры в сложных миссиях. Решение сочетает точный аимбот, информативный ESP и дополнительные возможности для максимального контроля над боем. Аимбот позволяет гибко настроить зону захвата, приоритет целей и стиль наведения, обеспечивая стабильные попадания по мобам и элитным противникам. Поддерживается аккуратный режим для легитной игры и более агрессивные параметры под интенсивные зачистки. ESP отображает врагов, союзников и ключевые объекты, а также полезный лут. Гибкие фильтры помогают оставить на экране только важную информацию, не перегружая интерфейс во время динамичных сражений. Дополнительно реализованы удобные бинды, кастомизация визуалов и система конфигов. В комплекте встроен HWID Spoofer, повышающий уровень безопасности при использовании софта. Arcane — сбалансированное решение для уверенного прогресса в The First Descendant.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enable – включение/отключение аимбота
- Aim Key – клавиша активации аима
- Aim Mode – режим работы аима (при удержании кнопки, всегда)
- Adaptive FOV – адаптивная зона захвата цели
- Visible Check – аим работает только по видимым целям
- Bone – выбор части тела для прицеливания (голова, шея, тело, таз)
- Targets – выбор целей для аимбота (игроки, NPC)
- FOV Size – размер зоны захвата цели (Radius)
- FOV Border – отображение границы зоны FOV
- FOV Background – отображение фона внутри FOV
- Smooth – плавность наведения аимбота на цель
- Max Distance – максимальная дальность работы аимбота
ВХ Игроки и NPC (Wallhack)
- Box – 2D рамка вокруг модели (боксы)
- Box Style – стиль рамки (бокс, углы)
- Visible Check – разное отображение видимых/невидимых целей
- Fill Box – заливка рамки фоновым цветом
- Fill Style – стиль заливки бокса (статика, градиент)
- Skeleton – отображение ВХ скелета
- Skeleton Thickness – толщина линий скелета
- View Line – линия направления взгляда игроков
- Snaplines – ВХ линии от экрана к цели
- Name – отображение ников
- Distance – отображение расстояния до целей в метрах
- Max Distance – максимальная дистанция работы ESP
ВХ Предметы (Items ESP)
- Distance – отображение дистанции до предметов
- Max Distance – максимальная дистанция отображения
- Filters – возможность включить ВХ только на определенные айтемы
- Currency – валюта
- Equipment – экипировка
- Consumable – расходники
- Rune – руны
- Health – предметы восстановления здоровья
- Mana – предметы восстановления маны
- Ammo – боеприпасы
- Vulgus Box – специальные контейнеры Vulgus
- Other – прочие предметы
Другие возможности Arcane TFD
- Built-in Spoofer – в комплекте поставляется Спуфер для обхода HWID банов в игре
- Battle Mode – выключает Items ESP оставляя только ВХ на игроков/ботов
- Menu Key – возможность назначить свою клавишу для открытия меню чита
- Unload Key – клавиша для безопасного выключения чита из игры
- Crosshair – дополнительный прицел по центру экрана
- DPI Scale – настройка масштаба интерфейса ESP
- Full Bright – делает картинку яркой и отключает эффекты затемнения и окклюзии
- Language – меню чита поддерживает несколько языков (EN, RU, CN)
- Configs – система конфигов чита (создать, загрузить, переименовать, удалить)
