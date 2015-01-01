Arcane для The First Descendant (TFD)

Информация о чите

Arcane — продвинутый приватный софт для The First Descendant, созданный для комфортного PvE и уверенной игры в сложных миссиях. Решение сочетает точный аимбот, информативный ESP и дополнительные возможности для максимального контроля над боем. Аимбот позволяет гибко настроить зону захвата, приоритет целей и стиль наведения, обеспечивая стабильные попадания по мобам и элитным противникам. Поддерживается аккуратный режим для легитной игры и более агрессивные параметры под интенсивные зачистки. ESP отображает врагов, союзников и ключевые объекты, а также полезный лут. Гибкие фильтры помогают оставить на экране только важную информацию, не перегружая интерфейс во время динамичных сражений. Дополнительно реализованы удобные бинды, кастомизация визуалов и система конфигов. В комплекте встроен HWID Spoofer, повышающий уровень безопасности при использовании софта. Arcane — сбалансированное решение для уверенного прогресса в The First Descendant.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Enable – включение/отключение аимбота
  • Aim Key – клавиша активации аима
  • Aim Mode – режим работы аима (при удержании кнопки, всегда)
  • Adaptive FOV – адаптивная зона захвата цели
  • Visible Check – аим работает только по видимым целям
  • Bone – выбор части тела для прицеливания (голова, шея, тело, таз)
  • Targets – выбор целей для аимбота (игроки, NPC)
  • FOV Size – размер зоны захвата цели (Radius)
  • FOV Border – отображение границы зоны FOV
  • FOV Background – отображение фона внутри FOV
  • Smooth – плавность наведения аимбота на цель
  • Max Distance – максимальная дальность работы аимбота

ВХ Игроки и NPC (Wallhack)

  • Box – 2D рамка вокруг модели (боксы)
  • Box Style – стиль рамки (бокс, углы)
  • Visible Check – разное отображение видимых/невидимых целей
  • Fill Box – заливка рамки фоновым цветом
  • Fill Style – стиль заливки бокса (статика, градиент)
  • Skeleton – отображение ВХ скелета
  • Skeleton Thickness – толщина линий скелета
  • View Line – линия направления взгляда игроков
  • Snaplines – ВХ линии от экрана к цели
  • Name – отображение ников
  • Distance – отображение расстояния до целей в метрах
  • Max Distance – максимальная дистанция работы ESP

ВХ Предметы (Items ESP)

  • Distance – отображение дистанции до предметов
  • Max Distance – максимальная дистанция отображения
  • Filters – возможность включить ВХ только на определенные айтемы
  • Currency – валюта
  • Equipment – экипировка
  • Consumable – расходники
  • Rune – руны
  • Health – предметы восстановления здоровья
  • Mana – предметы восстановления маны
  • Ammo – боеприпасы
  • Vulgus Box – специальные контейнеры Vulgus
  • Other – прочие предметы

Другие возможности Arcane TFD

  • Built-in Spoofer – в комплекте поставляется Спуфер для обхода HWID банов в игре
  • Battle Mode – выключает Items ESP оставляя только ВХ на игроков/ботов
  • Menu Key – возможность назначить свою клавишу для открытия меню чита
  • Unload Key – клавиша для безопасного выключения чита из игры
  • Crosshair – дополнительный прицел по центру экрана
  • DPI Scale – настройка масштаба интерфейса ESP
  • Full Bright – делает картинку яркой и отключает эффекты затемнения и окклюзии
  • Language – меню чита поддерживает несколько языков (EN, RU, CN)
  • Configs – система конфигов чита (создать, загрузить, переименовать, удалить)

