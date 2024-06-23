Aimbot + ESP чит для First Descendant
Информация о чите
Представляем вам новый чит для новой игры: The First Descendant. Данный софт имеет в себе все необходимые для комфортной игры виды взлома. Мощный аимбот поможет вам ликвидировать любого врага, благодаря Player ESP вы будете видеть всех игроков, а Loot ESP поможет в любой ситуации найти нужные предметы. Кроме того, этот продукт также оснащён различным эксплойтами, которые дополнительно упростят ваш игровой процесс. В процессе разработки ПО много внимания было уделено безопасности, поэтому шанс блокировки будет минимальным. Одним из других преимуществ софта мы бы хотели отметить и его стоимость, цена ниже, чем у большинства других аналагов. Если вы ищите хороший софт для The First Descendant, то наше предложение должно вас заинтересовать. Удачи!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot для The First Descendant (TFD Аим)
- Enable Aimbot - включить аимбот
- Visible Check - аимбот работает только против видимых целей
- FOV - радиус работы аимбота
- Draw FOV - показывать радиус аима в виде окружности вокруг прицела
- Filled FOV - залить фон радиуса аима прозрачным цветом
- FOV Color - цвет окружности аима
- Lock Target (Aim Lock) - фиксация аима на первой цели
- Aim Bone (Hitbox) - часть тела для наведения
- Max Distance - максимальная дальность для наведения с помощью аимбота
- Aim Key - клавиша при удержании которой будет работать аимбот
Enemies ESP для The First Descendant (ВХ)
- Mob ESP - показывать врагов (мобов)
- Enemy Only - wh показывает только вражеские юниты
- Box ESP - wallhack в виде боксов (коробок)
- Box Style (Corner, 2D Boxes) - выбрать стиль боксов (углы или полные коробки)
- Name ESP - показывать имена целей ESP
- Distance - есп показывает расстояние до целей
- Max Distance - ограничить дистанцию работы WH
Loot ESP for TFD (Предметы)
- Items ESP - wallhack показывающий предметы
- Snaplines - wh в виде линий
- Equip (Blue, Purple, Yellow) - показывать экипировку (фильтр по качеству)
- Ammo (General, Impact, Enhanced, High) - подсветка боеприпасов (фильтр по типу)
- Health Orb - лечащие сферы
- Mana Orb - сферы для восстановления маны
- Kuiper Shard - шарды куйпера
- Gold - показывать золото
- Distance - расстояние до лута
- Max Distance - настройка дальности работы Loot ESP
Misc (Другие Функции)
- Radar (POS X/Y, Distance) - окно радара поверх игры + настройки окна радара
- Fullbright - режим повышенной яркости, всё хорошо видно в темноте
- Better Graphic - улучшение графики игры
- Max Mastery - максимальное мастерство
- Weapon Speed / Reload - увеличить скорость стрельбы и скорость перезарядки
- Instant Teleport - мгновенная телепортация
- Teleport Items - телепортация лута
- SpeedAll + Damage - спидхак + повышенный урон
- CFG System (Save / Load Config) - система конфигов, загрузка и сохранение настроек
- Font Settings - настройки шрифта для ESP (размер)
- Menu Key - выбор клавиши для вызова окна меню чита