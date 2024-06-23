Aimbot + ESP чит для First Descendant

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Информация о чите

Представляем вам новый чит для новой игры: The First Descendant. Данный софт имеет в себе все необходимые для комфортной игры виды взлома. Мощный аимбот поможет вам ликвидировать любого врага, благодаря Player ESP вы будете видеть всех игроков, а Loot ESP поможет в любой ситуации найти нужные предметы. Кроме того, этот продукт также оснащён различным эксплойтами, которые дополнительно упростят ваш игровой процесс. В процессе разработки ПО много внимания было уделено безопасности, поэтому шанс блокировки будет минимальным. Одним из других преимуществ софта мы бы хотели отметить и его стоимость, цена ниже, чем у большинства других аналагов. Если вы ищите хороший софт для The First Descendant, то наше предложение должно вас заинтересовать. Удачи!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot для The First Descendant (TFD Аим)

  • Enable Aimbot - включить аимбот
  • Visible Check - аимбот работает только против видимых целей
  • FOV - радиус работы аимбота
  • Draw FOV - показывать радиус аима в виде окружности вокруг прицела
  • Filled FOV - залить фон радиуса аима прозрачным цветом
  • FOV Color - цвет окружности аима
  • Lock Target (Aim Lock) - фиксация аима на первой цели
  • Aim Bone (Hitbox) - часть тела для наведения
  • Max Distance - максимальная дальность для наведения с помощью аимбота
  • Aim Key - клавиша при удержании которой будет работать аимбот

Enemies ESP для The First Descendant (ВХ)

  • Mob ESP - показывать врагов (мобов)
  • Enemy Only - wh показывает только вражеские юниты
  • Box ESP - wallhack в виде боксов (коробок)
  • Box Style (Corner, 2D Boxes) - выбрать стиль боксов (углы или полные коробки)
  • Name ESP - показывать имена целей ESP
  • Distance - есп показывает расстояние до целей
  • Max Distance - ограничить дистанцию работы WH

Loot ESP for TFD (Предметы)

  • Items ESP - wallhack показывающий предметы
  • Snaplines - wh в виде линий
  • Equip (Blue, Purple, Yellow) - показывать экипировку (фильтр по качеству)
  • Ammo (General, Impact, Enhanced, High) - подсветка боеприпасов (фильтр по типу)
  • Health Orb - лечащие сферы
  • Mana Orb - сферы для восстановления маны
  • Kuiper Shard - шарды куйпера
  • Gold - показывать золото
  • Distance - расстояние до лута
  • Max Distance - настройка дальности работы Loot ESP

Misc (Другие Функции)

  • Radar (POS X/Y, Distance) - окно радара поверх игры + настройки окна радара
  • Fullbright - режим повышенной яркости, всё хорошо видно в темноте
  • Better Graphic - улучшение графики игры
  • Max Mastery - максимальное мастерство
  • Weapon Speed / Reload - увеличить скорость стрельбы и скорость перезарядки
  • Instant Teleport - мгновенная телепортация
  • Teleport Items - телепортация лута
  • SpeedAll + Damage - спидхак + повышенный урон
  • CFG System (Save / Load Config) - система конфигов, загрузка и сохранение настроек
  • Font Settings - настройки шрифта для ESP (размер)
  • Menu Key - выбор клавиши для вызова окна меню чита