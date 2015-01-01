Memez Fortnite (Мемез Фортнайт)
Информация о чите
Приватный чит Memez для Fortnite — это современный и безопасный external софт, созданный для комфортной и незаметной игры в Фортнайт. Внутри вас ждёт мощный аимбот с отдельными настройками под разные типы оружия, аккуратный триггер бот, гибко настраиваемый ESP и уникальная функция — Minimap ESP, которая отображает врагов прямо на внутриигровой миникарте, будто это часть игры. Благодаря внешнему методу работы, чит не вмешивается напрямую в память игры, снижая риск детекта и бана. Встроенный индикатор наблюдателей подскажет, когда стоит играть осторожнее. Также есть поддержка конфигов, выбор цветов и стилей отображения ESP, и множество тонких параметров для комфортного геймплея. Мемез Фортнайт — отличное решение для тех, кто ценит баланс между функциональностью, легитностью и безопасностью.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Epic Games Store (EGS)
Combat (Aimbot)
- Enable Aimbot - включить аимбот
- Aim Key (First, Second) - бинд 2 клавиш для активации аима
- Prediction - предугадывание траекторий движения целей
- Visible Check - огонь только по целям не за стенами
- FOV - размер области в которой работает аим
- Show FOV - показывать область работы аима на экране (круг)
- FOV Color - цвет круга аимбота
- Dynamic FOV - динамичный FOV меняется в зависимости от обстоятельств
- Ignore Knocked - отключить аим против нокнутых игроков
- Ignore Pickaxe - отключить аим когда у вас в руках кирка
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
- Custom Settings (Sniper Rifle, Pistol, SMG, Shotgun, Assault Rifle) - отдельный настройки аима для разных видов оружия
ESP (Wallhack)
- Enable ESP - включить ВХ для показа игроков
- Box - ЕСП в виде коробок
- Box Style (Square, Corners, Fill) - выбор типа боксов, возможность залить фон боксов
- Visible Check - разный цвет для целей в прямой видимости и за стенами
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Nickname - имена игроков
- Kills - количество убийств у игроков
- Weapon - оружие в руках у игрока
- Minimap - отображение врагов на игровой миникарте
- Outlines - доп. обводка элементов есп и её настройки
- Arrows - стрелочки в направлении врагов
- Platform - платформа игроков (PC / Console и тд.), иконка или текст
TriggerBot (ТриггерБот)
- Enable Triggerbot - включить триггер бот, авто-выстрел когда враг у вас на прицеле
- Only Shotgun - триггер бот работает только когда у вас в руках дробовик
- Always Active - по умолчанию триггер работает всегда, без удержания какой-либо клавиши
- Use Keybind - в этом режиме триггер бот работает при удержании выбранной вами кнопки
Misc (Другие Возможности Memez Fortnite)
- Spectator List - список игроков, которые наблюдают за вами в данный момент
- Configs (Create, Delete, Load) возможность сохранять свои настройки и управлять ими
- Custom Colors - возможность менять цвета для большинства элементов ESP в чите Memez для Фортнайт
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