Memez Fortnite (Мемез Фортнайт)

Информация о чите

Приватный чит Memez для Fortnite — это современный и безопасный external софт, созданный для комфортной и незаметной игры в Фортнайт. Внутри вас ждёт мощный аимбот с отдельными настройками под разные типы оружия, аккуратный триггер бот, гибко настраиваемый ESP и уникальная функция — Minimap ESP, которая отображает врагов прямо на внутриигровой миникарте, будто это часть игры. Благодаря внешнему методу работы, чит не вмешивается напрямую в память игры, снижая риск детекта и бана. Встроенный индикатор наблюдателей подскажет, когда стоит играть осторожнее. Также есть поддержка конфигов, выбор цветов и стилей отображения ESP, и множество тонких параметров для комфортного геймплея. Мемез Фортнайт — отличное решение для тех, кто ценит баланс между функциональностью, легитностью и безопасностью.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Epic Games Store (EGS)
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Combat (Aimbot)

  • Enable Aimbot - включить аимбот
  • Aim Key (First, Second) - бинд 2 клавиш для активации аима
  • Prediction - предугадывание траекторий движения целей
  • Visible Check - огонь только по целям не за стенами
  • FOV - размер области в которой работает аим
  • Show FOV - показывать область работы аима на экране (круг)
  • FOV Color - цвет круга аимбота
  • Dynamic FOV - динамичный FOV меняется в зависимости от обстоятельств
  • Ignore Knocked - отключить аим против нокнутых игроков
  • Ignore Pickaxe - отключить аим когда у вас в руках кирка
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
  • Custom Settings (Sniper Rifle, Pistol, SMG, Shotgun, Assault Rifle) - отдельный настройки аима для разных видов оружия

ESP (Wallhack)

  • Enable ESP - включить ВХ для показа игроков
  • Box - ЕСП в виде коробок
  • Box Style (Square, Corners, Fill) - выбор типа боксов, возможность залить фон боксов
  • Visible Check - разный цвет для целей в прямой видимости и за стенами
  • Skeleton - есп в виде скелетов
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Nickname - имена игроков
  • Kills - количество убийств у игроков
  • Weapon - оружие в руках у игрока
  • Minimap - отображение врагов на игровой миникарте
  • Outlines - доп. обводка элементов есп и её настройки
  • Arrows - стрелочки в направлении врагов
  • Platform - платформа игроков (PC / Console и тд.), иконка или текст

TriggerBot (ТриггерБот)

  • Enable Triggerbot - включить триггер бот, авто-выстрел когда враг у вас на прицеле
  • Only Shotgun - триггер бот работает только когда у вас в руках дробовик
  • Always Active - по умолчанию триггер работает всегда, без удержания какой-либо клавиши
  • Use Keybind - в этом режиме триггер бот работает при удержании выбранной вами кнопки

Misc (Другие Возможности Memez Fortnite)

  • Spectator List - список игроков, которые наблюдают за вами в данный момент
  • Configs (Create, Delete, Load) возможность сохранять свои настройки и управлять ими
  • Custom Colors - возможность менять цвета для большинства элементов ESP в чите Memez для Фортнайт

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