Гайд по использованию ПО Мемез для Фортнайт (Инструкция)

Fortnite

На этой странице представлена инструкция по запуску и использованию чита Memez для Fortnite.

Пошаговый гайд

Простая пошаговая инструкция к читу Memez:

  1. После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
  2. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
    • Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов.
    • Для работы софта Memez нужен активный Discord Overlay: Обновите Discord до последней версии -> Откройте Настройки -> Игровой Оверлей -> Включить Оверлей. Если у вас активен параметр "Включить устаревший оверлей", то его необходимо отключить.
    • Кроме того, Discord должен быть запущен от имени администратора. Полностью закройте его и откройте заново от имени администратора.
    • Если по какой-то причине у вас не работает Discord, то вы также можете использовать оверлей Nvidia (при наличии соответствующей видеокарты). Откройте Nvidia App - Настройки - Включите Оверлей NVIDIA.
  3. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
  4. Запустите файл лоадера от имени администратора. 
  5. Вставьте ваш ключ в окно лоадера и нажмите Enter.
  6. Дождитесь появления надписи [+] Press F2 in the lobby.
  7. Запускайте игру.
  8. Дождитесь полной загрузки меню (Лобби).
  9. Если вы используете Discord оверлей, то просто нажмите F2 в Лобби для инжекта.
  10. Если вы используете NVidia оверлей, то сначала в лобби нужно нажать Alt + R, должен появиться счетчик Nvidia. После этого можно жать F2 для инжекта.

Чит Memez для Fortnite успешно запущен. Меню чита в дальнейшем открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.

Видео

Видео с демонстрацией геймплея и функционала софта:

FAQ по возможным проблемам

Распространённые ошибки и способы их исправления:

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