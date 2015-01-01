На этой странице представлена инструкция по запуску и использованию чита Memez для Fortnite.
Пошаговый гайд
Простая пошаговая инструкция к читу Memez:
- После оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную инструкцию и ссылку на лоадер.
- Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
- Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, GameGuard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты препятствуют запуску читов.
- Для работы софта Memez нужен активный Discord Overlay: Обновите Discord до последней версии -> Откройте Настройки -> Игровой Оверлей -> Включить Оверлей. Если у вас активен параметр "Включить устаревший оверлей", то его необходимо отключить.
- Кроме того, Discord должен быть запущен от имени администратора. Полностью закройте его и откройте заново от имени администратора.
- Если по какой-то причине у вас не работает Discord, то вы также можете использовать оверлей Nvidia (при наличии соответствующей видеокарты). Откройте Nvidia App - Настройки - Включите Оверлей NVIDIA.
- Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер по ссылке, которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
- Запустите файл лоадера от имени администратора.
- Вставьте ваш ключ в окно лоадера и нажмите Enter.
- Дождитесь появления надписи [+] Press F2 in the lobby.
- Запускайте игру.
- Дождитесь полной загрузки меню (Лобби).
- Если вы используете Discord оверлей, то просто нажмите F2 в Лобби для инжекта.
- Если вы используете NVidia оверлей, то сначала в лобби нужно нажать Alt + R, должен появиться счетчик Nvidia. После этого можно жать F2 для инжекта.
Чит Memez для Fortnite успешно запущен. Меню чита в дальнейшем открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.
Видео
Видео с демонстрацией геймплея и функционала софта:
FAQ по возможным проблемам
Распространённые ошибки и способы их исправления:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Если возникают проблемы с инжектом софта, то необходимо скачать этот файл. Запустите файл и перезагрузите ПК, после пробуйте запустить чит заново. Также нужно отключить изоляцию ядра и блокировку уязвимых драйверов в защитнике Windows.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Убедитесь, что вы поставили "Оконный" или "Безрамочный" режим экрана в игре. В "Полноэкранном" режиме читы Memez не работают.
- Если появляется ошибка "Synchronize time in Windows", то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать".
- Если лоадер после запуска просто закрывается, то вам нужно нажать Пуск + R, ввести туда %windir%\Prefetch и нажать Enter. В открывшейся папке удалите все файлы и попробуйте запускать софт заново.
- Ошибка "DRIVER FAILED" свидетельствует о том, что у вас остались установленные античиты / антивирусы, либо же они были удалены некорректно. Проверьте всё ещё раз внимательно.
- Если даже при запущенном от имени администратора Discord вы видите ошибку "init driver failed", при этом всё остальное у вас в порядке, то попробуйте полностью закрыть Discord, нажать Пуск + R, ввести туда %localappdata% и нажать Enter, далее перейти там в папку Discord. В папке Discord открываем папку app (последней версии) и внутри неё открываем Discord.exe от имени администратора. Это должно исправить проблему.
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