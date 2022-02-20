Приватный Чит Аимбот + ВХ для Rogue Company [Fecurity]
Информация о чите
На этой странице вы можете ознакомиться с читом Fecurity для Rogue Company. Данный софт относится к премиум сегменту и сделан очень качественно. Мощный аимбот с возможностью тонкой настройки, стильный ESP с большим количеством отображаемой информации, красивое и удобное меню, а также надёжный обход античита, который позволит вам играть без бана максимально долго. Если вы хотите получать удовольствие от Rogue Company и не беспокоиться о банах, то данный чит - ваш выбор. Приобретайте данный продукт для Рогуе компани и начинайте доминировать при помощи лучшего аимбота уже сегодня!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
Выберите тариф с помощью ползунка
Аимбот для Rogue Company (Legit & Silent)
- Vector Aimbot - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком
- Silent Aimbot - выстрелы поражают цели в радиусе FOV, но прицел не двигается
- Magic Bullet - пули поражают цели не взирая не препятствия
- Aim At Shoot - авто-активация аимбота при стрельбе
- Visible Only - аим только на видимых игроков
- Enemy Only - наводка только на врагов
- Aim Speed - настройка скорости аима по горизонтали/вертикали
- Recoil Compensation - компенсация отдачи (RCS)
- FOV - размер рабочей зоны для аимбота
- Draw FOV - визуально показывать FOV аимбота
- Bone - выбор частей тела(хитбоксов) для наводки
- Hitbox Priority - приоритетная часть тела для наводки
ВХ на Rogue Comapny (Wallhack)
- Player ESP - ВХ на игроков
- Enemy Only - вх только на врагов
- Visible Check - окрашивать видимые и невидимые цели по разному
- Box ESP - вх в виде коробок(квадратов)
- Box Outline - доп. обводка боксов для четкости
- Health ESP - показывать хп игроков
- Skeleton - вх в виде скелетов
- Distance - расстояние до целей
- Name ESP - никнеймы игроков
- Weapon - оружие в руках у врагов
- Max Distance - ограничить дальность работы ESP
Misc Features (Другие Функции)
- FOV Changer - увеличить поле зрения(угол обзора)
- Custom Colors - детальная настройка цветов для ВХ
- Custom Binds - привязка своих клавиш
- Distance Unit - расстояние в метрах/футах