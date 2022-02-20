Приватный Чит Аимбот + ВХ для Rogue Company [Fecurity]

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Информация о чите

На этой странице вы можете ознакомиться с читом Fecurity для Rogue Company. Данный софт относится к премиум сегменту и сделан очень качественно. Мощный аимбот с возможностью тонкой настройки, стильный ESP с большим количеством отображаемой информации, красивое и удобное меню, а также надёжный обход античита, который позволит вам играть без бана максимально долго. Если вы хотите получать удовольствие от Rogue Company и не беспокоиться о банах, то данный чит - ваш выбор. Приобретайте данный продукт для Рогуе компани и начинайте доминировать при помощи лучшего аимбота уже сегодня!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games

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Аимбот для Rogue Company (Legit & Silent)

  • Vector Aimbot - векторный аимбот симулирует движения мыши человеком
  • Silent Aimbot - выстрелы поражают цели в радиусе FOV, но прицел не двигается
  • Magic Bullet - пули поражают цели не взирая не препятствия
  • Aim At Shoot - авто-активация аимбота при стрельбе
  • Visible Only - аим только на видимых игроков
  • Enemy Only - наводка только на врагов
  • Aim Speed - настройка скорости аима по горизонтали/вертикали
  • Recoil Compensation - компенсация отдачи (RCS)
  • FOV - размер рабочей зоны для аимбота
  • Draw FOV - визуально показывать FOV аимбота
  • Bone - выбор частей тела(хитбоксов) для наводки
  • Hitbox Priority - приоритетная часть тела для наводки

ВХ на Rogue Comapny (Wallhack)

  • Player ESP - ВХ на игроков
  • Enemy Only - вх только на врагов
  • Visible Check - окрашивать видимые и невидимые цели по разному
  • Box ESP - вх в виде коробок(квадратов)
  • Box Outline - доп. обводка боксов для четкости
  • Health ESP - показывать хп игроков
  • Skeleton - вх в виде скелетов
  • Distance - расстояние до целей
  • Name ESP - никнеймы игроков
  • Weapon - оружие в руках у врагов
  • Max Distance - ограничить дальность работы ESP

Misc Features (Другие Функции)

  • FOV Changer - увеличить поле зрения(угол обзора)
  • Custom Colors - детальная настройка цветов для ВХ
  • Custom Binds - привязка своих клавиш
  • Distance Unit - расстояние в метрах/футах