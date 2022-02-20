Multihack для Rogue Company: Аим + ESP
Информация о чите
Мультихак для Rogue Company за долгое время показал себя очень хорошо. Данный чит долго и стабильно работает, ни разу не случалось обнаружений античитом. Софт имеет весь базовый функционал и отлично подходит для использования как на регулярной основе, так и просто чтобы весело поиграть пару вечеров. Аим сделан легитно, поэтому получить бан по репортам скорее всего не получится. ESP в чите реализован красиво и работает плавно. Если вам нужен недорогой и надёжный софт для Rogue Company, то советуем вам обратить внимание на данный мультихак.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
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Аим для Rogue Company
- Skip Knocked - не стреляет по нокнутым
- Bone - выбор части тела для аимбота
- Fov - радиус работы аима
- Smooth - плавность наводки
- Draw FOV - показывает FOV от аимбота с помощью круга
- Silent Aim - стреляет по целям без наведения прицела
Player ESP для Rogue Company
- 2D Box - подстветка врагов за стенами квадратами
- Skelet - подсветка противников за препятствиями с помощью скелетов
- Names - показывает ники персонажей
- Snaplines - линиии от вас до противников, самый простой вид вх
- Eyes Direction - направление взгляда врагов
- Health Bar - показывает хп врагов при помощи полоски
- Glow - обводка силуэтов врагов
- Team Check - если галка стоит, то не работает на тимейтов
Loot ESP (Лут ЕСП для Rogue Company)
- Enable включить подсветку лута
- Pistols - показывает пистолеты
- Weapon - показываеть основные оружия
- Melee - показывать оружия ближнего боя
- Grenade - показывать метательное оружие(гранаты)
- Explosive - показывать взрывчат
Misc (Другие Функции)
- No Recoil - Отключение отдачи
- No Spread - Отключение разброса
- Fast Reload - Быстрая перезарядка
- Burst Mode - Стрельба из пистолета или снайперки зажимом
- Unlimited Ammo - бесконечные патроны
- Long Knife - увеличенная дальность атаки ножом
- Radar - радар на котором будут отображатсья враги
- Keys - бинды различных клавиш для чита