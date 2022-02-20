Multihack для Rogue Company: Аим + ESP

Информация о чите

Мультихак для Rogue Company за долгое время показал себя очень хорошо. Данный чит долго и стабильно работает, ни разу не случалось обнаружений античитом. Софт имеет весь базовый функционал и отлично подходит для использования как на регулярной основе, так и просто чтобы весело поиграть пару вечеров. Аим сделан легитно, поэтому получить бан по репортам скорее всего не получится. ESP в чите реализован красиво и работает плавно. Если вам нужен недорогой и надёжный софт для Rogue Company, то советуем вам обратить внимание на данный мультихак.