Multihack для Rogue Company: Аим + ESP

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Информация о чите

Мультихак для Rogue Company за долгое время показал себя очень хорошо. Данный чит долго и стабильно работает, ни разу не случалось обнаружений античитом. Софт имеет весь базовый функционал и отлично подходит для использования как на регулярной основе, так и просто чтобы весело поиграть пару вечеров. Аим сделан легитно, поэтому получить бан по репортам скорее всего не получится. ESP в чите реализован красиво и работает плавно. Если вам нужен недорогой и надёжный софт для Rogue Company, то советуем вам обратить внимание на данный мультихак.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games

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Аим для Rogue Company

  • Skip Knocked - не стреляет по нокнутым
  • Bone - выбор части тела для аимбота
  • Fov - радиус работы аима
  • Smooth - плавность наводки
  • Draw FOV - показывает FOV от аимбота с помощью круга
  • Silent Aim - стреляет по целям без наведения прицела

Player ESP для Rogue Company

  • 2D Box - подстветка врагов за стенами квадратами
  • Skelet - подсветка противников за препятствиями с помощью скелетов
  • Names - показывает ники персонажей
  • Snaplines - линиии от вас до противников, самый простой вид вх
  • Eyes Direction - направление взгляда врагов
  • Health Bar - показывает хп врагов при помощи полоски
  • Glow - обводка силуэтов врагов
  • Team Check - если галка стоит, то не работает на тимейтов

Loot ESP (Лут ЕСП для Rogue Company)

  • Enable включить подсветку лута
  • Pistols - показывает пистолеты
  • Weapon - показываеть основные оружия
  • Melee - показывать оружия ближнего боя
  • Grenade - показывать метательное оружие(гранаты)
  • Explosive - показывать взрывчат

Misc (Другие Функции)

  • No Recoil - Отключение отдачи
  • No Spread - Отключение разброса
  • Fast Reload - Быстрая перезарядка
  • Burst Mode - Стрельба из пистолета или снайперки зажимом
  • Unlimited Ammo - бесконечные патроны
  • Long Knife - увеличенная дальность атаки ножом
  • Radar - радар на котором будут отображатсья враги
  • Keys - бинды различных клавиш для чита