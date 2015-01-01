Mason Apex Legends (Масон Апекс Легендс)

Информация о чите

На этой странице мы рады представить вам приватный чит Mason Full для Apex Legends — надежный и доступный софт с полным набором необходимых функций для комфортной игры. Данный продукт разработан как внешний (External) чит, что обеспечивает высокую степень безопасности и минимальный риск получения бана. Внутри вы найдёте всё, что нужно: умный и настраиваемый аимбот, минималистичный и приятный ESP для отображения врагов (Player ESP) и предметов (Loot ESP), No Recoil для подавления отдачи, а также радар, который помогает отслеживать врагов незаметно и легитно. Все визуальные элементы чита выполнены аккуратно и не перегружают интерфейс, что особенно важно для длительных игровых сессий. Меню софта выполнено в узнаваемом стиле Mason Hack: простое, стильное и логичное. Поддерживается функция сохранения конфигураций, чтобы вы могли быстро загружать свои настройки при следующих запусках. Особое внимание разработчики уделили оптимизации и безопасности, благодаря чему чит сохраняет статус Undetected на протяжении длительного времени. Если вы ищете надежный и недорогой чит для Apex Legends с необходимым функционалом — Мэйсон Фулл станет отличным выбором!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Aimbot (АИМ)

  • Enabled - включить/выключить аимбот в софте Mason Apex Full
  • Vector Aimbot - векторный аимбот наводит прицел на врагов симулируя движения мыши человеком
  • Auto Switch - автоматическая смена цели аимбота
  • Key (Bind) - выбор клавиши для активации аима
  • Spot (Bone) - выбор части тела в которую будет целиться аим
  • Radius (FOV) - размер области работы аима
  • Draw FOV - показывать размер рабочей области аима на экране (в виде квадрата)
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим

Player ESP (ВХ)

  • Players - показывать игроков с помощью ВХ
  • Dummies - отображение мишеней с помощью ЕСП
  • Box - ЕСП в виде коробок
  • Snapline - wh в виде линий
  • Distance - расстояние в метрах до целей ESP
  • Max Distance - дальность работы WH
  • Name - никнеймы игроков
  • Weapon - оружие в руках у игроков
  • Health Bar - индикатор количества ХП целей
  • Shield Bar - индикатор количества брони целей
  • Ignore Team - не показывать союзников

Loot ESP (Предметы)

  • Show Ground Loot - показывать лут лежащий на земле
  • Rarity Filter (Common, Rare, Epic, Legendary, Heirloom) - фильтр отображаемых предметов по качеству
  • Name - названия отображаемых объектов
  • Weapons - показывать различное оружие
  • Ammo - показывать боеприпасы
  • Attachments - модули для оружий
  • Gear - снаряжение которое можно надеть на себя
  • Grenades - гранаты, метательное
  • Supply - различные расходуемые припасы
  • Distance - расстояние в метрах до предметов
  • Max Distance - дальность работы Loot ESP

Misc (Другие Функции Mason Apex Full)

  • Reduce Recoil - снижение отдачи оружия при стрельбе
  • Crosshair - статичный прицел на экране
  • Radar - окно радара для отображения игроков и предметов
  • Config - в чите масон для апекс вы можете сохранять свои настройки и легко делиться ими
  • Menu Key - бинд клавиши для вызова меню чита
  • Panic Key - клавиша для полного отключения софта во время игры

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