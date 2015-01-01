Mason Apex Legends (Масон Апекс Легендс)
Информация о чите
На этой странице мы рады представить вам приватный чит Mason Full для Apex Legends — надежный и доступный софт с полным набором необходимых функций для комфортной игры. Данный продукт разработан как внешний (External) чит, что обеспечивает высокую степень безопасности и минимальный риск получения бана. Внутри вы найдёте всё, что нужно: умный и настраиваемый аимбот, минималистичный и приятный ESP для отображения врагов (Player ESP) и предметов (Loot ESP), No Recoil для подавления отдачи, а также радар, который помогает отслеживать врагов незаметно и легитно. Все визуальные элементы чита выполнены аккуратно и не перегружают интерфейс, что особенно важно для длительных игровых сессий. Меню софта выполнено в узнаваемом стиле Mason Hack: простое, стильное и логичное. Поддерживается функция сохранения конфигураций, чтобы вы могли быстро загружать свои настройки при следующих запусках. Особое внимание разработчики уделили оптимизации и безопасности, благодаря чему чит сохраняет статус Undetected на протяжении длительного времени. Если вы ищете надежный и недорогой чит для Apex Legends с необходимым функционалом — Мэйсон Фулл станет отличным выбором!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Aimbot (АИМ)
- Enabled - включить/выключить аимбот в софте Mason Apex Full
- Vector Aimbot - векторный аимбот наводит прицел на врагов симулируя движения мыши человеком
- Auto Switch - автоматическая смена цели аимбота
- Key (Bind) - выбор клавиши для активации аима
- Spot (Bone) - выбор части тела в которую будет целиться аим
- Radius (FOV) - размер области работы аима
- Draw FOV - показывать размер рабочей области аима на экране (в виде квадрата)
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
Player ESP (ВХ)
- Players - показывать игроков с помощью ВХ
- Dummies - отображение мишеней с помощью ЕСП
- Box - ЕСП в виде коробок
- Snapline - wh в виде линий
- Distance - расстояние в метрах до целей ESP
- Max Distance - дальность работы WH
- Name - никнеймы игроков
- Weapon - оружие в руках у игроков
- Health Bar - индикатор количества ХП целей
- Shield Bar - индикатор количества брони целей
- Ignore Team - не показывать союзников
Loot ESP (Предметы)
- Show Ground Loot - показывать лут лежащий на земле
- Rarity Filter (Common, Rare, Epic, Legendary, Heirloom) - фильтр отображаемых предметов по качеству
- Name - названия отображаемых объектов
- Weapons - показывать различное оружие
- Ammo - показывать боеприпасы
- Attachments - модули для оружий
- Gear - снаряжение которое можно надеть на себя
- Grenades - гранаты, метательное
- Supply - различные расходуемые припасы
- Distance - расстояние в метрах до предметов
- Max Distance - дальность работы Loot ESP
Misc (Другие Функции Mason Apex Full)
- Reduce Recoil - снижение отдачи оружия при стрельбе
- Crosshair - статичный прицел на экране
- Radar - окно радара для отображения игроков и предметов
- Config - в чите масон для апекс вы можете сохранять свои настройки и легко делиться ими
- Menu Key - бинд клавиши для вызова меню чита
- Panic Key - клавиша для полного отключения софта во время игры
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