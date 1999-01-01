Информация о чите

Mason Lite — это доступный и безопасный приватный софт для STALCRAFT X от разработчика Mason, ориентированный исключительно на визуальное преимущество. Решение создано для игроков, которым важно быть в курсе происходящего в зоне без использования агрессивных или избыточных функций. Функционал Mason Lite построен на WallHack в формате Chams — это специальная закраска моделей, позволяющая видеть игроков, мутантов, артефакты и другие важные объекты. Софт предлагает большое количество визуальных стилей, благодаря чему можно не только повысить информативность, но и придать картинке стильный и аккуратный внешний вид. Отсутствие встроенного меню и наличие только визуальных функций значительно снижает количество векторов обнаружения. Все управление осуществляется через горячие клавиши, что делает использование простым и быстрым. Софт не перегружает систему и отлично подходит для стабильной игры. Mason Lite идеально подойдёт для поиска артефактов, контроля позиций игроков и обнаружения скрытых мутантов. Это надёжное, минималистичное и выгодное решение для тех, кто ценит безопасность и практичность в STALCRAFT.