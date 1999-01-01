Mason Lite для Stalcraft (Масон Лайт СК Х)
Информация о чите
Mason Lite — это доступный и безопасный приватный софт для STALCRAFT X от разработчика Mason, ориентированный исключительно на визуальное преимущество. Решение создано для игроков, которым важно быть в курсе происходящего в зоне без использования агрессивных или избыточных функций. Функционал Mason Lite построен на WallHack в формате Chams — это специальная закраска моделей, позволяющая видеть игроков, мутантов, артефакты и другие важные объекты. Софт предлагает большое количество визуальных стилей, благодаря чему можно не только повысить информативность, но и придать картинке стильный и аккуратный внешний вид. Отсутствие встроенного меню и наличие только визуальных функций значительно снижает количество векторов обнаружения. Все управление осуществляется через горячие клавиши, что делает использование простым и быстрым. Софт не перегружает систему и отлично подходит для стабильной игры. Mason Lite идеально подойдёт для поиска артефактов, контроля позиций игроков и обнаружения скрытых мутантов. Это надёжное, минималистичное и выгодное решение для тех, кто ценит безопасность и практичность в STALCRAFT.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, EXBO Launcher
Wallhack (ВХ Чамсы)
- Chams - включает подсветку объектов и персонажей сквозь стены с выбранным визуальным эффектом
- Players - подсветка игроков ярким свечением для мгновенного обнаружения через препятствия
- Mobs - визуальное выделение мобов с цветным свечением сквозь окружение
- Artifact - подсветка артефактов для быстрого и удобного поиска
- Local Chams - применение визуального эффекта к персонажу игрока
- Static Mode - постоянное свечение без изменений и анимации
- Toggle Mode - включение и отключение эффекта подсветки по режиму переключения
Chams Style (Виды ВХ Чамс)
- Purple - фиолетовое свечение с мягким и заметным эффектом
- Wireframe - контурное отображение моделей в виде сетки
- Vertical Gradient - градиентное свечение с вертикальным переходом цветов
- Red Glow - яркое красное свечение для агрессивного визуального акцента
- Rainbow - динамическое переливание цветов радуги
- Blue Glow - холодное синее свечение с чётким выделением объектов
- White Glow - нейтральное белое свечение с высокой читаемостью
- Ice - ледяной визуальный эффект с холодными оттенками
- Pulsating Glow - пульсирующее свечение с эффектом дыхания
