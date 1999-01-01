Mason Lite для Stalcraft (Масон Лайт СК Х)

Информация о чите

Mason Lite — это доступный и безопасный приватный софт для STALCRAFT X от разработчика Mason, ориентированный исключительно на визуальное преимущество. Решение создано для игроков, которым важно быть в курсе происходящего в зоне без использования агрессивных или избыточных функций. Функционал Mason Lite построен на WallHack в формате Chams — это специальная закраска моделей, позволяющая видеть игроков, мутантов, артефакты и другие важные объекты. Софт предлагает большое количество визуальных стилей, благодаря чему можно не только повысить информативность, но и придать картинке стильный и аккуратный внешний вид. Отсутствие встроенного меню и наличие только визуальных функций значительно снижает количество векторов обнаружения. Все управление осуществляется через горячие клавиши, что делает использование простым и быстрым. Софт не перегружает систему и отлично подходит для стабильной игры. Mason Lite идеально подойдёт для поиска артефактов, контроля позиций игроков и обнаружения скрытых мутантов. Это надёжное, минималистичное и выгодное решение для тех, кто ценит безопасность и практичность в STALCRAFT.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, EXBO Launcher
Wallhack (ВХ Чамсы)

  • Chams - включает подсветку объектов и персонажей сквозь стены с выбранным визуальным эффектом
  • Players - подсветка игроков ярким свечением для мгновенного обнаружения через препятствия
  • Mobs - визуальное выделение мобов с цветным свечением сквозь окружение
  • Artifact - подсветка артефактов для быстрого и удобного поиска
  • Local Chams - применение визуального эффекта к персонажу игрока
  • Static Mode - постоянное свечение без изменений и анимации
  • Toggle Mode - включение и отключение эффекта подсветки по режиму переключения

Chams Style (Виды ВХ Чамс)

  • Purple - фиолетовое свечение с мягким и заметным эффектом
  • Wireframe - контурное отображение моделей в виде сетки
  • Vertical Gradient - градиентное свечение с вертикальным переходом цветов
  • Red Glow - яркое красное свечение для агрессивного визуального акцента
  • Rainbow - динамическое переливание цветов радуги
  • Blue Glow - холодное синее свечение с чётким выделением объектов
  • White Glow - нейтральное белое свечение с высокой читаемостью
  • Ice - ледяной визуальный эффект с холодными оттенками
  • Pulsating Glow - пульсирующее свечение с эффектом дыхания

