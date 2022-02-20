Приватный Софт для Will To Live Online
Информация о чите
Will To Live Online хоть и является нишевой игрой, но, тем не менее, фанатов у неё достаточно. Наш новый приватный софт для Вилл Ту Лив постарается удивить вас максимально полезным и удобным функционалом. Чит станет отличным дополнением к игровому процессу, благодаря нему большая часть неприятных и затянутых квестов будут проходиться намного приятнее. Многофункциональный ESP поможет знать всё об окружающих вас игроках и мобах, а также поможет найти интересующие вас предметы, а множество дополнительных фишек сделают вас лучшим игроком на сервере. Надеемся, что вы не пройдёте мимо нашего предложения!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVidia & AMD
- Клиент: Steam, VK Play
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Player ESP (ВХ на игроков для Will To Live)
- 2D BOX - отрисовка бокса противника
- Health ESP - показывает здоровье противника
- Eye Direction - куда смотрит противник
- Names - отображает ники игроков
- Snaplines - линии до противников
- Distance - дистанция до врага
- Faction - Фракция врага
- Visible Check - показывает, виден ли противник
- Skeleton ESP - вх в виде скелетов
Loot ESP (ВХ на лут для Will To Live)
- Weapons - esp на оружие
- Ammo - показывает патроны рядом с вами
- Lootable - места с лутом
- Lootbox - ящики и коробки с лутом
- Stash - спрятанные стеши
- Stuff - различные предметы
- Clothes - одежда лежащая на земле
- Airdrop - место с аирдроп
- PVP Objects - объекты связанные с пвп
World ESP (ВХ на Объекты для Will To Live)
- Static Anomaly - аномалии стоящие на месте
- Movin Anomaly - подвижные аномалии
- Low Grade Fuel Barrel - бочки с низкокачественным топливом
- Interactive Resource - места для сбора ресурсов
- Motorbike - показывает мотоциклы
- Animals ESP - показывает животных
- Animals Names - отображает название животного
- Animals 3D Boxes - боксы вокруг животных
Misc (Доп.Функции чита для Will To Live)
- Fast Door Open - включает быстрое открытие дверей
- No Recoil - отключение отдачи
- No Spread - компенсация разброса
- No Sway - отключает раскачивание оружия при стрельбе
- Radar - радар показывающий положение врагов
- Custom Colors - выбор цветов для радара
- Save CPU Mode - режим экономии ресурсов процессора
Aimbot (Аимбот для Will To Live)
- Enable - активировать аимбот
- Aim Bone - выбор частей тела для аима
- FOV - размер рабочей области аимбота
- Smooth - плавность движений при аиме (больше значение, медленнее аим)
- Aim Key - возможность бинда своей клавиши для аима
- Draw FOV - рисовать рабочую область аимбота в виде окружности вокруг прицела
- Mobs - активировать наведение на мобов (монстров)