Приватный Софт для Will To Live Online

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Информация о чите

Will To Live Online хоть и является нишевой игрой, но, тем не менее, фанатов у неё достаточно. Наш новый приватный софт для Вилл Ту Лив постарается удивить вас максимально полезным и удобным функционалом. Чит станет отличным дополнением к игровому процессу, благодаря нему большая часть неприятных и затянутых квестов будут проходиться намного приятнее. Многофункциональный ESP поможет знать всё об окружающих вас игроках и мобах, а также поможет найти интересующие вас предметы, а множество дополнительных фишек сделают вас лучшим игроком на сервере. Надеемся, что вы не пройдёте мимо нашего предложения!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVidia & AMD
  • Клиент: Steam, VK Play

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Player ESP (ВХ на игроков для Will To Live)

  • 2D BOX - отрисовка бокса противника
  • Health ESP - показывает здоровье противника
  • Eye Direction - куда смотрит противник
  • Names - отображает ники игроков
  • Snaplines - линии до противников
  • Distance - дистанция до врага
  • Faction - Фракция врага
  • Visible Check - показывает, виден ли противник
  • Skeleton ESP - вх в виде скелетов

Loot ESP (ВХ на лут для Will To Live)

  • Weapons - esp на оружие
  • Ammo - показывает патроны рядом с вами
  • Lootable - места с лутом
  • Lootbox - ящики и коробки с лутом
  • Stash - спрятанные стеши
  • Stuff - различные предметы
  • Clothes - одежда лежащая на земле
  • Airdrop - место с аирдроп
  • PVP Objects - объекты связанные с пвп

World ESP (ВХ на Объекты для Will To Live)

  • Static Anomaly - аномалии стоящие на месте
  • Movin Anomaly - подвижные аномалии
  • Low Grade Fuel Barrel - бочки с низкокачественным топливом
  • Interactive Resource - места для сбора ресурсов
  • Motorbike - показывает мотоциклы
  • Animals ESP - показывает животных
  • Animals Names - отображает название животного
  • Animals 3D Boxes - боксы вокруг животных

Misc (Доп.Функции чита для Will To Live)

  • Fast Door Open - включает быстрое открытие дверей
  • No Recoil - отключение отдачи
  • No Spread - компенсация разброса
  • No Sway - отключает раскачивание оружия при стрельбе
  • Radar - радар показывающий положение врагов
  • Custom Colors - выбор цветов для радара
  • Save CPU Mode - режим экономии ресурсов процессора

Aimbot (Аимбот для Will To Live)

  • Enable - активировать аимбот
  • Aim Bone - выбор частей тела для аима
  • FOV - размер рабочей области аимбота
  • Smooth - плавность движений при аиме (больше значение, медленнее аим)
  • Aim Key - возможность бинда своей клавиши для аима
  • Draw FOV - рисовать рабочую область аимбота в виде окружности вокруг прицела
  • Mobs - активировать наведение на мобов (монстров)