Аркана Меню на Меха Хамелеон (Arcane Chameleon)

Информация о чите

Arcane для MECCHA CHAMELEON — приватное мод-меню, сочетающее информативный ESP с набором полезных игровых функций. Решение ориентировано на игроков, которым важно получать максимум информации о противниках и сохранить комфортный игровой процесс благодаря простому и функциональному интерфейсу. Основу функционала составляет гибко настраиваемый ESP с отображением игроков, скелетов, направления взгляда, дистанции и других важных параметров. Практически каждый визуальный элемент можно персонализировать, выбрав стиль рамок, цвета и дистанцию отображения. Помимо визуалов, Arcane включает функции Infinite Ammo и No Fire Delay, позволяющие сделать перестрелки более комфортными. Дополняют возможности удобная система конфигов, настраиваемый прицел, изменение масштаба интерфейса, ограничение FPS и поддержка сразу трех языков меню — русского, английского и китайского. Arcane станет отличным выбором для игроков, которым нужен современный, стабильный и удобный софт для MECCHA CHAMELEON.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
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ВХ (ESP)

  • Box – отображает игроков в рамках (ESP Box)
  • Box Style – позволяет выбрать стиль отображения рамок (обычная, угловая и другие варианты)
  • Box Fill – включает заливку пространства внутри рамки
  • Fill Style – позволяет выбрать стиль заливки рамки
  • Skeleton – отображает ВХ скелет игрока
  • Snapline – отображает линию от вашего персонажа до противника
  • View Direction – показывает направление взгляда игрока
  • Nickname – отображает игровые имена игроков
  • Distance – показывает расстояние до игроков в метрах
  • Show Team – отображает союзников через ESP
  • Visible Check – игроки в зоне видимости и за стенами окрашены по-разному
  • Max Distance – задает максимальную дистанцию работы ESP

Другие фичи Arcane Chameleon

  • No Fire Delay – убирает задержку между выстрелами
  • Infinite Ammo – обеспечивает бесконечный запас патронов
  • Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия меню
  • Unload Key – позволяет назначить клавишу полной выгрузки чита
  • Crosshair – отображает настраиваемый прицел в центре экрана
  • DPI Scale – изменяет масштаб интерфейса меню
  • FPS Limit – позволяет ограничить максимальную частоту кадров
  • Configs – отображает список ваших конфигов чита
  • Language – позволяет выбрать язык интерфейса мод-меню (английский, русский, китайский)
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