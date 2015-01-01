Информация о чите

Arcane для MECCHA CHAMELEON — приватное мод-меню, сочетающее информативный ESP с набором полезных игровых функций. Решение ориентировано на игроков, которым важно получать максимум информации о противниках и сохранить комфортный игровой процесс благодаря простому и функциональному интерфейсу. Основу функционала составляет гибко настраиваемый ESP с отображением игроков, скелетов, направления взгляда, дистанции и других важных параметров. Практически каждый визуальный элемент можно персонализировать, выбрав стиль рамок, цвета и дистанцию отображения. Помимо визуалов, Arcane включает функции Infinite Ammo и No Fire Delay, позволяющие сделать перестрелки более комфортными. Дополняют возможности удобная система конфигов, настраиваемый прицел, изменение масштаба интерфейса, ограничение FPS и поддержка сразу трех языков меню — русского, английского и китайского. Arcane станет отличным выбором для игроков, которым нужен современный, стабильный и удобный софт для MECCHA CHAMELEON.