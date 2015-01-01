Аркана Меню на Меха Хамелеон (Arcane Chameleon)
Информация о чите
Arcane для MECCHA CHAMELEON — приватное мод-меню, сочетающее информативный ESP с набором полезных игровых функций. Решение ориентировано на игроков, которым важно получать максимум информации о противниках и сохранить комфортный игровой процесс благодаря простому и функциональному интерфейсу. Основу функционала составляет гибко настраиваемый ESP с отображением игроков, скелетов, направления взгляда, дистанции и других важных параметров. Практически каждый визуальный элемент можно персонализировать, выбрав стиль рамок, цвета и дистанцию отображения. Помимо визуалов, Arcane включает функции Infinite Ammo и No Fire Delay, позволяющие сделать перестрелки более комфортными. Дополняют возможности удобная система конфигов, настраиваемый прицел, изменение масштаба интерфейса, ограничение FPS и поддержка сразу трех языков меню — русского, английского и китайского. Arcane станет отличным выбором для игроков, которым нужен современный, стабильный и удобный софт для MECCHA CHAMELEON.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
ВХ (ESP)
- Box – отображает игроков в рамках (ESP Box)
- Box Style – позволяет выбрать стиль отображения рамок (обычная, угловая и другие варианты)
- Box Fill – включает заливку пространства внутри рамки
- Fill Style – позволяет выбрать стиль заливки рамки
- Skeleton – отображает ВХ скелет игрока
- Snapline – отображает линию от вашего персонажа до противника
- View Direction – показывает направление взгляда игрока
- Nickname – отображает игровые имена игроков
- Distance – показывает расстояние до игроков в метрах
- Show Team – отображает союзников через ESP
- Visible Check – игроки в зоне видимости и за стенами окрашены по-разному
- Max Distance – задает максимальную дистанцию работы ESP
Другие фичи Arcane Chameleon
- No Fire Delay – убирает задержку между выстрелами
- Infinite Ammo – обеспечивает бесконечный запас патронов
- Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия меню
- Unload Key – позволяет назначить клавишу полной выгрузки чита
- Crosshair – отображает настраиваемый прицел в центре экрана
- DPI Scale – изменяет масштаб интерфейса меню
- FPS Limit – позволяет ограничить максимальную частоту кадров
- Configs – отображает список ваших конфигов чита
- Language – позволяет выбрать язык интерфейса мод-меню (английский, русский, китайский)
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