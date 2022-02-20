Приватный External Aim + WH для Deadside
Информация о чите
Представляем вашему вниманию External чит для игры Deadside. Данный продукт имеет минимальное взаимодействие с вашей системой и файлами игры, поэтому шанс бана за использование такого ПО минимален. Внутри чита вас ждёт достойный векторный аимбот, удобный Wallhack с кучей настроек для отображения игроков, лута и других объектов. Оптимизация у этого продукта выполнено нормально, поэтому сильного снижения ФПС быть не должно. Кроме того, сильной стороной этого чита является и его цена. Да, если вам нужен софт подешевле, то этот вариант вам подойдёт, т.к это самый дешёвый приватный чит для игры Deadside. Надеемся, мы смогли вас заинтересовать нашим уникальным предложением!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aim + Weapon Exploits (Аим и Без отдачи для Deadside)
- Enable Aimbot (Включить Аим)
- Aimbot FOV (Радиус работы аима)
- No Recoil (Отключить отдачу)
- No Spread (Отключить разброс пуль)
- Fast Scope (Instant ADS) - открывает прицел без анимации (мгновенно)
- Aimbot Key - выбор клавиши для активации наводки
- Aimbot Hitbox (Bone) - части тела для аима (хитбоксы)
- Max Distance - ограничить дистанцию работы аима
- Draw FOV - показывать радиус работа аима с помощью круга
- Filled FOV - залить фон радиуса аима каким-либо цветом
Wallhack (WH для Deadside)
- Players ESP - Wallhack на игроков
- Bots ESP - Wallhack на ботов / NPC
- Box ESP - вх в виде коробок
- Snapline - вх в виде линий
- Skeleton - вх в форме скелетов игроков
- Tag - тег игрока / бота
- Dead - показывать мёртвых другим цветом
- Max Distance - ограничить дистанцию работы WH
- Box Style (Cornered, 2D Boxes) - выбор стиля боксов
- Custom Colors - настройка цветов для Wallhack
Items ESP (ВХ на предметы в Deadside)
- Loot ESP (ВХ на предметы)
- Clothes (Jackets, Pants, Vests, Masks, Gloves, Backpack)
- Medical Items (Medicaments, Medkit)
- Weapon (Firearms, Ammo)
- Devices (Устройства / Девайсы)
- Repair Items
- Loot BOX (Лутбоксы)
- Materials (Материалы)
- Tools (Инструменты)
- Food (Еда)
- Recovery Items
- Water Column (Водяные баши)
- Max Distance (Макс. Дистанция)
- Custom Colors (Настройка цветов)
Misc Features (Другие Функции)
- Radar (POS X / Y, Distance)
- Crosshair (Thickness / Size / Color)
- Font Settings (Enemy Font Size / Items Font Size)
- CFG System (Save Config / Load Config)
- Menu Key (Бинд Кнопки для вызова Menu)