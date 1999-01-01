Softhub для Deadside (Дедсайд Софтхаб)
Информация о чите
Softhub — это надёжный и функциональный приватный софт для Deadside, ориентированный на максимальную информативность и комфорт в выживании. Решение отлично подходит как для ванильных, так и для модовых серверов, включая поддержку модового лута и объектов мира. Софт предоставляет детализированные визуалы на игроков и ботов. ESP отображает 2D-боксы, скелеты, ники, дистанцию, направление взгляда и линии до целей, что позволяет всегда контролировать окружение и заранее реагировать на угрозы. Отдельно реализованы визуалы для ботов с тем же уровнем информативности. Также Softhub показывает трупы игроков и ботов, транспорт, животных и аирдропы, что значительно упрощает ориентирование на карте и поиск ценных ресурсов. Визуалы мира и лута охватывают широкий спектр категорий: оружие, боеприпасы, броню, рюкзаки, медикаменты, еду, воду, деньги, материалы, инструменты, строительные предметы, модули оружия и редкие объекты вроде конвойных ящиков, охотничьих трофеев и собирательных предметов. Меню Softhub поддерживает английский, испанский и русский языки.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
World ESP (ВХ Объекты)
- Vehicles – показывает транспорт на карте
- Animals – отображает животных
- Airdrop – показывает supply дроп
- Uncategorized – отображает предметы без категории
- Jacket – показывает куртки
- Vest – отображает жилеты
- Backpack – показывает рюкзаки
- Pants – отображает брюки
- Weapon – показывает оружие
- Water – отображает воду
- Food – показывает еду
- Ammo – отображает боеприпасы
- Junk – показывает мусор и хлам
- Medkit – отображает аптечки
- Helmet – показывает шлемы
- Mask – отображает маски
- Glasses – показывает очки
- Gloves – отображает перчатки
- Weapon modules – показывает модули и обвесы для оружия
- Material – отображает материалы
- Tool – показывает инструменты
- Construction – отображает строительные предметы
- Money – показывает деньги
- Medkit materials – отображает материалы для создания аптечек
- Rocket projectile – показывает ракетные снаряды
- Device – отображает устройства
- Inventory device – показывает устройства инвентаризации
- Convoy crate – отображает ящики конвоя
- Flask – показывает колбы
- Component – отображает компоненты
- Repair kit – показывает ремкомплекты
- Hunting trophy – отображает охотничьи трофеи
- Collectible – показывает собирательные предметы
Players ESP (ВХ Игроки)
- 2D box – отображает игроков с помощью 2D боксов
- Skeleton – показывает скелет игрока
- Name – отображает ник игрока
- Distance – показывает дистанцию до игрока в метрах
- View Direction – отображает направление взгляда игрока
- SnapLines – рисует линии до игроков
- Player corpses – отображает трупы игроков
Bots ESP (ВХ Боты)
- 2D box – отображает ботов (NPC) с помощью 2D боксов
- Skeleton – показывает скелет бота
- Distance – отображает дистанцию до бота
- View Direction – показывает направление взгляда бота
- SnapLines – рисует линии до ботов
- Bot corpses – отображает трупы ботов
Другие возможности Softhub Deadside
- Vanilla & Modded – чит поддерживает работу на ванильных и моддовых серверах (в том числе отображение моддового лута)
- Languages – меню Софтхаб имеет поддержу нескольких языков (английский, испанский, русский)
- Hotkeys – удобные бинды для управления читом (меню, world esp, panic key)
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Arcane Deadside
- Гибкий Aimbot для любого стиля игры
- ESP на игроков и лут с фильтрами
- HWID Spoofer и защита StreamProof
Private Deadside Hack (Fecurity)
- Безопасный Чит для Deadside
- Качественный ESP (Wallhack)
- Мощнейший Аимбот
Deadside Pussycat
- Самый Дешёвый Чит для игры Deadside
- External Софт с низким шансом бана
- Уникальные технологии для долгого Undetected