Softhub для Deadside (Дедсайд Софтхаб)

Информация о чите

Softhub — это надёжный и функциональный приватный софт для Deadside, ориентированный на максимальную информативность и комфорт в выживании. Решение отлично подходит как для ванильных, так и для модовых серверов, включая поддержку модового лута и объектов мира. Софт предоставляет детализированные визуалы на игроков и ботов. ESP отображает 2D-боксы, скелеты, ники, дистанцию, направление взгляда и линии до целей, что позволяет всегда контролировать окружение и заранее реагировать на угрозы. Отдельно реализованы визуалы для ботов с тем же уровнем информативности. Также Softhub показывает трупы игроков и ботов, транспорт, животных и аирдропы, что значительно упрощает ориентирование на карте и поиск ценных ресурсов. Визуалы мира и лута охватывают широкий спектр категорий: оружие, боеприпасы, броню, рюкзаки, медикаменты, еду, воду, деньги, материалы, инструменты, строительные предметы, модули оружия и редкие объекты вроде конвойных ящиков, охотничьих трофеев и собирательных предметов. Меню Softhub поддерживает английский, испанский и русский языки.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

World ESP (ВХ Объекты)

  • Vehicles – показывает транспорт на карте
  • Animals – отображает животных
  • Airdrop – показывает supply дроп
  • Uncategorized – отображает предметы без категории
  • Jacket – показывает куртки
  • Vest – отображает жилеты
  • Backpack – показывает рюкзаки
  • Pants – отображает брюки
  • Weapon – показывает оружие
  • Water – отображает воду
  • Food – показывает еду
  • Ammo – отображает боеприпасы
  • Junk – показывает мусор и хлам
  • Medkit – отображает аптечки
  • Helmet – показывает шлемы
  • Mask – отображает маски
  • Glasses – показывает очки
  • Gloves – отображает перчатки
  • Weapon modules – показывает модули и обвесы для оружия
  • Material – отображает материалы
  • Tool – показывает инструменты
  • Construction – отображает строительные предметы
  • Money – показывает деньги
  • Medkit materials – отображает материалы для создания аптечек
  • Rocket projectile – показывает ракетные снаряды
  • Device – отображает устройства
  • Inventory device – показывает устройства инвентаризации
  • Convoy crate – отображает ящики конвоя
  • Flask – показывает колбы
  • Component – отображает компоненты
  • Repair kit – показывает ремкомплекты
  • Hunting trophy – отображает охотничьи трофеи
  • Collectible – показывает собирательные предметы

Players ESP (ВХ Игроки)

  • 2D box – отображает игроков с помощью 2D боксов
  • Skeleton – показывает скелет игрока
  • Name – отображает ник игрока
  • Distance – показывает дистанцию до игрока в метрах
  • View Direction – отображает направление взгляда игрока
  • SnapLines – рисует линии до игроков
  • Player corpses – отображает трупы игроков

Bots ESP (ВХ Боты)

  • 2D box – отображает ботов (NPC) с помощью 2D боксов
  • Skeleton – показывает скелет бота
  • Distance – отображает дистанцию до бота
  • View Direction – показывает направление взгляда бота
  • SnapLines – рисует линии до ботов
  • Bot corpses – отображает трупы ботов

Другие возможности Softhub Deadside

  • Vanilla & Modded – чит поддерживает работу на ванильных и моддовых серверах (в том числе отображение моддового лута)
  • Languages – меню Софтхаб имеет поддержу нескольких языков (английский, испанский, русский)
  • Hotkeys – удобные бинды для управления читом (меню, world esp, panic key)

Оставить отзыв


Похожие Товары

Arcane Deadside
  • Гибкий Aimbot для любого стиля игры
  • ESP на игроков и лут с фильтрами
  • HWID Spoofer и защита StreamProof
Deadside
от 309

Private Deadside Hack (Fecurity)
  • Безопасный Чит для Deadside
  • Качественный ESP (Wallhack)
  • Мощнейший Аимбот
Deadside
от 389

Deadside Pussycat
  • Самый Дешёвый Чит для игры Deadside
  • External Софт с низким шансом бана
  • Уникальные технологии для долгого Undetected
Deadside
от 299